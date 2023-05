Nvidia RTX 4060 Ti verschijnt misschien eind mei al, maar de RTX 4060 staat nog niet op de planning

Nvidia’s nieuwste grafische kaart, de RTX 4060 Ti, zal waarschijnlijk tegen het einde van mei in de verkoop gaan volgens de meest recente geruchten. Het bedrijf zou echter nog niet zeker weten wanneer het de normale RTX 4060 wil releasen.

Deze nieuwe leak vanuit VideoCardz (opens in new tab) vertoont ook een document met een zogenaamde embargo-tijdlijn waaruit blijkt dat de RTX 4060 Ti op 5 mei wordt verzonden, voor de officiële lancering (en voor hij dus in de verkoop gaat) "eind mei".

Dat zou dus kunnen betekenen dat het product vrijwel tegelijkertijd onthuld wordt en beschikbaar wordt gemaakt voor consumenten, of in ieder geval dat er maar een korte tijd tussen de onthulling en de release van de grafische kaart zit.

Bij de standaard RTX 4060 staat in het document dat de lanceringsperiode nog moet worden bepaald, dus we kunnen ervan uitgaan dat deze pas later zal verschijnen dan de 4060 Ti, zoals de geruchten ook al suggereerden.

Natuurlijk is het aan te raden om deze informatie nog maar even met een korreltje zout te nemen, want het gaat hier om een leak en geen officiële aankondiging. Daarnaast kan Nvidia dit wel van plan zijn, maar plannen worden ook nog wel eens gewijzigd, dus de lancering van de 4060 Ti zou altijd nog verschoven kunnen worden naar een later moment. Toch zijn er nu wel al een tijdje geruchten dat de GPU zal worden onthuld tijdens Computex (eind mei).

Conclusie: De prijs wordt doorslaggevend

Deze leak biedt dus nog meer bewijs voor een nabije release voor de RTX 4060 Ti en we hebben de laatste tijd al wel meer "bewijs" voorbij zien komen. Zo werd er bijvoorbeeld zogenaamde afbeelding van de GPU gedeeld op Twitter (opens in new tab). Deze grafische kaart is recentelijk ook al gespot in sommige MSI-pc's (in productpagina's bij een Nederlandse online retailer die per ongeluk te vroeg verschenen en inmiddels ook weer zijn verdwenen).

Waar het op neerkomt, is dat we nu toch wel echt verrast zouden zijn als we de RTX 4060 Ti niet voor het eerst zullen zien aan het einde van de maand. Het ziet er echter dus wel naar uit dat we wat langer moeten wachten op de RTX 4060.

Veel mensen zijn bezorgd dat de RTX 4060 Ti niet bepaald indrukwekkende specs zal krijgen. Zo geven sommige geruchten aan dat de kaart maar 8GB aan VRAM zou krijgen en dat is tegenwoordig toch wel weinig, zelfs voor het gamen in 1080p. We moeten verder ook nog zien in welke prijsklasse Nvidia deze GPU gaat plaatsen.

Een echt budgetvriendelijke prijs zou een groot pluspunt kunnen zijn voor de aankomende grafische kaart, maar het nieuwste gerucht over de prijs klinkt niet veelbelovend. Dat gerucht suggereert namelijk een prijs van 450 dollar voor de RTX 4060 Ti en dat zou toch wel teleurstellend zijn. Dat gerucht komt van een YouTube-leaker, die overigens ook niet altijd even betrouwbaar is gebleken. Volgens een ander gerucht (van MyDrivers in China) zou de grafische kaart een prijs van 399 dollar krijgen, maar die bron is nog twijfelachtiger.

We zijn dus nog niet zo overtuigd van die voorspellingen over de prijs en het kan daarbij ook zo zijn dat Nvidia zelf nog geen beslissing heeft gemaakt over een uiteindelijke prijs. We zullen het zien, maar als de geruchten over de 8GB aan VRAM wel kloppen, dan moet het bedrijf er toch wel voor gaan zorgen dat de prijs-kwaliteitverhouding in ieder geval aantrekkelijk wordt.

Qua prijs zal Nvidia ook rekening moeten gaan houden met de aankomende rivaal van AMD, de RX 7600, die schijnbaar 25 mei kan worden gelanceerd en dus misschien ook de aandacht voor de RTX 4060 Ti kan wegkapen.