Nvidia RTX 4070 vs RTX 3070: Welke midrange grafische kaart is het beste voor jou?

De Nvidia GeForce RTX 4070 is gearriveerd. Eindelijk is er een echte midrange grafische kaart toegevoegd aan de krachtige nieuwe RTX 4000-line-up. We hebben in ieder geval lang genoeg gewacht, maar hoe presteert hij tegenover zijn voorganger?

Met zijn adviesprijs van 669 euro is de RTX 4070 veel betaalbaarder dan de andere grafische kaarten uit Nvidia's next-gen selectie die momenteel beschikbaar zijn. Toch is het nog steeds geen goedkope GPU en dat betekent dat hij wel echt goede prestaties moet leveren om een plek op onze lijst van de beste grafische kaarten te bemachtigen.

Natuurlijk is de kaart op elk vlak beter dan zijn voorganger, de GeForce RTX 3070 van de vorige generatie, en zijn redelijke prijs maakt hem een aantrekkelijke keuze voor veel pc-gamers.

Hij is echter wel 150 euro duurder dan zijn voorganger en daarnaast zal de RTX 3070 waarschijnlijk nog in prijs dalen, naarmate zijn vervanger ook langer uit is. De vraag is dan of deze next-gen kaart echt het extra geld waard is.

We zullen hieronder alle details van beide GPU's op een rijtje zetten, zodat jij hopelijk kan bepalen wat de beste Nvidia-GPU voor jou is. De RTX 4070 krijgt het niet makkelijk, want we noemden de RTX 3070 een van de beste grafische kaarten aller tijden in onze review uit 2020, dus dit kan nog een spannende strijd worden.

Nvidia RTX 4070 vs RTX 3070: Prijs

(Image credit: Future)

We worden nooit echt blij van prijsverhogingen tussen generaties, dus je kan waarschijnlijk ook al raden welke kaart deze ronde gaat winnen. Met zijn prijs van 669 euro is de RTX 4070 150 euro duurder dan de adviesprijs van de RTX 3070.

Nou was de 3070 voor een lange tijd niet echt vaak te vinden voor die adviesprijs, dankzij het chaotische wereldwijde chiptekort en de mensen die alle GPU's op leken te kopen voor crypto-mining. Gelukkig zijn de prijzen voor grafische kaarten weer wat gestabiliseerd na de crash van de cryptomarkt. Je kan momenteel bijvoorbeeld een 3070 weer voor ongeveer 550 euro kopen.

Geen van beide grafische kaarten is echt een van de beste goedkope grafische kaarten, maar de 3070 is wel de goedkopere optie van de twee en dus nog steeds interessant voor als je een relatief budgetvriendelijke pc wil bouwen (of upgraden).

We zullen verder hieronder dieper ingaan op de prestaties, maar hier komt het op neer: de RTX 4070 presteert wel goed genoeg om zijn prijsverhoging van meer dan 20% te verantwoorden. De gaming-prestaties van de twee GPU's lopen ook verder uit elkaar bij hogere resoluties, dus hou vooral ook rekening met het display dat je gaat gebruiken. Als je bijvoorbeeld een van de beste gaming monitoren hebt met een resolutie van 1080p en een hoge verversingssnelheid, dan krijg je met de 3070 waarschijnlijk een beter prijs-kwaliteitverhouding. Daarnaast krijg je in verhouding wel betere prestaties voor de prijs met de 4070.

De kans is echter groot dat de 4070 vaak duurder zal zijn dan die adviesprijs van 669 euro, zeker de varianten van externe partijen, terwijl de 3070 nu weer goed te verkrijgen is, omdat er geen crypto-fanaten meer achteraan zitten. Momenteel wint de oudere grafische kaart het op dit gebied volgens ons dus, alleen al om Nvidia te laten merken dat we geen fan zijn fan deze flinke prijsverhogingen bij een nieuwe generatie.

Winnaar: Nvidia RTX 3070

Nvidia RTX 4070 vs RTX 3070: Design

(Image credit: Future / John Loeffler)

Het is belangrijk bij deze categorie om te vermelden dat er van de RTX 4070 én de 3070 veel verschillende varianten beschikbaar zijn via externe fabrikanten die samenwerken met Nvidia op het gebied van deze grafische kaarten en daarnaast is het nou eenmaal ook zo dat smaken verschillen.

Sommige mensen zullen liever voor de klassieke Founders Edition kiezen, terwijl anderen misschien liever een grafische kaart met RGB-verlichting willen (van bijvoorbeeld MSI, Asus of andere partners. Uiteindelijk zit er meestal niet heel veel verschil in, dus we zullen ons hier gewoon op de FE-modellen focussen.

In tegenstelling tot de RTX 3070 FE, met twee open ventilatoren aan zijn voorkant, deelt de RTX 4070 FE zijn design met dat van de duurdere GPU's in de RTX 4000-line-up. Dat betekent een lay-out met een afgesloten paneel aan een kant van de kaart, waar ook een van de ventilatoren achter schuilt. Dit is waarschijnlijk bedoeld voor een betere luchtstroom, maar we hebben nog niet echt de data om die claim te ondersteunen.

Wat overigens wel opvalt, is dat de RTX 4070 FE een stuk kleiner is dan de andere Lovelace-GPU's die Nvidia tot nu toe heeft gelanceerd. Gebruikt dan ook maar twee GPU-slots in je pc, net als de RTX 3070 FE does. Dat is geweldig nieuws, want sommige van ons zijn toch wel een beetje klaar met die enorme grafische kaarten.

Wat minder fijn is, is dat Nvidia op de 4070 weer gebruikmaakt van de omstreden 12VHPWR 16-pin stroomconnector, die een speciale adapter nodig heeft om samen te kunnen werken met oudere ATX-voedingen. Ook stond deze stroomconnector centraal bij 'cablegate', de crisis waarbij sommige RTX 4090-kaarten oververhit raakten en pc's beschadigden.

De RTX 3070 FE gebruikt gewoon nog de oude vertrouwde 8-pin verbinding, die ook standaard is voor voedingen en ook nog steeds door AMD wordt gebruikt (en voor 4070-modellen van externe fabrikanten). We weten dus niet waarom Nvidia het nodig vond om deze verbinding te gebruiken op de 4070. Ook op dit vlak wint de 3070 dus weer.

Winnaar: Nvidia RTX 3070

Nvidia RTX 4070 vs RTX 3070: Prestaties

(Image credit: Future)

Specs van ons testsysteem Hier zijn de onderdelen die we hebben gebruikt in combinatie met de Nvidia GeForce RTX 4070 en RTX 3070 voor onze tests: CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D

CPU-koeler: Cougar Poseidon GT 360 AIO-koeler

DDR5 RAM: 32GB Corsair Dominator Platinum met 5.200MHz & 32GB G.Skill Trident Z5 Neo met 5.200MHz

Moederbord: ASRock X670E Taichi

SSD: Samsung 980 Pro SSD met 1TB

Voeding: Corsair AX1000 80-Plus Titanium (1000W)

Case: Praxis Wetbench

Het is niet echt een verrassing dat de RTX 4070 zijn voorganger weet te verpletteren als het gaat om pure prestaties. Beide grafische kaarten zijn vooral gericht op 1440p. Nu kan je bijvoorbeeld wel gebruikmaken van Nvidia's DLSS upscaling-technologie om in 4K te gamen, maar 1440p is toch de resolutie waarbij we deze twee kaarten gaan vergelijken voor gaming.

Bij theoretische en creatieve tests weet de RTX 4070 gemakkelijk de 3070 te verslaan in vrijwel elke test, behalve onze test met Handbrake. Daarbij was het voordeel van de nieuwere GPU maar minimaal, omdat beide grafische kaarten dezelfde videocodec gebruiken. De Photoshop-prestaties (zoals getest met de PugetBench-benchmark) waren ook vergelijkbaar. De 4070 had hier weer een kleine voorsprong.

Verder bleek 4K-renderen in Lumion 12.5 veel sneller te gaan op de 4070. Dat is dan ook niet echt een verrassing aangezien de 4070 meer geschikt is voor 4K dan de 3070. De prestaties waren ook bij de CUDA- en RTX-tests van de 'V-Ray GPU rendering'-benchmark veel beter dan die van de oudere kaart.

Swipe to scroll horizontally Creatieve prestaties BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 3070 VERSCHIL HandBrake (4K naar 1080p, FPS) 170 167 1,80% Lumion 12.5 (4K-render, 4 sterren, FPU) 264 99 166,67% V-Ray GPU (CUDA) 1.871 1.423 31,48% V-Ray GPU (RTX) 2.629 1.819 44,53% PugetBench Photoshop 1.517 1.486 2,09% Row 5 - Cell 0 Row 5 - Cell 1 Row 5 - Cell 2 Row 5 - Cell 3 Gemiddelde creatieve prestaties 1.587 1.251 26,86%

Bij de synthetische grafische tests zien we in de PassMark 3D-test dat de 4070 gemiddeld ongeveer 12 procent beter presteert bij alle resoluties dan de oudere grafische kaart. Op andere gebieden lagen de resultaten wat verder uit elkaar. Het grootste verschil dat we tegenkwamen was bij tests voor ray tracing, zoals te zien was in de 3DMark Port Royal RTX-benchmark.

Dat was ook wel te verwachten, want Nvidia zit namelijk inmiddels al in de derde generatie van zijn ray tracing-technologie. Het is dus ook niet zo vreemd dat de RTX 4070 op dat gebied zijn voorganger verslaat.

De gemiddelde prestaties bij alle resoluties in onze theoretische tests waren net iets meer dan 20 procent beter bij de 4070. Dat komt dus bijna overeen met de prijsverhoging, maar het is dus niet de prestatieboost van 50 procent of meer waar sommigen op hadden gehoopt.

Swipe to scroll horizontally Theoretische prestaties BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 3070 VERSCHIL PassMark 3D 34.913 31.063 12,39% 3DMark Firestrike 44.288 34.696 27,65% 3DMark Firestrike Ultra 10.037 8.605 16,64% 3DMark Time Spy 17.778 13.496 31,73% 3DMark Port Royal 11.154 8.269 34,89% Row 5 - Cell 0 Row 5 - Cell 1 Row 5 - Cell 2 Row 5 - Cell 3 Gemiddelde synthetische prestaties 36.687 30.339 20,92%

Natuurlijk gaat het hier vooral om gaming, want op dat gebied is de RTX 4070 nu de grafische kaart die de meeste pc-gamers in handen willen krijgen, terwijl de RTX 3070 volgens de Steam Hardware Survey (opens in new tab) momenteel een van de meest populaire gaming-GPU's is. Hij staat momenteel op de vierde plaats en blijft nog steeds snel stijgen.

Swipe to scroll horizontally Gaming (FPS, 1440p, Max. grafische instellingen, Geen DLSS) BENCHMARK NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 3070 VERSCHIL Total War: Warhammer III 91 72 26,39% Cyberpunk 2077 (Geen RT) 48 44 9,09% Cyberpunk 2077 (Psycho RT) 35 25 40,00% Tiny Tina's Wonderlands 107 77 38,96% Returnal (Geen RT) 101 78 29,49% Returnal (RT Aan) 76 55 38,18% Row 6 - Cell 0 Row 6 - Cell 1 Row 6 - Cell 2 Row 6 - Cell 3 Gemiddelde prestaties (1440p) 76 59 28,81%

Hier zien we ook weer dat de RTX 4070 vooral extra indrukwekkend is bij het gebruik van ray tracing. Hij verslaat de 3070 met veel grotere percentages wanneer RTX aanstaat. Zonder ray tracing verschilden de prestaties bij Cyberpunk 2077 maar met ongeveer 9 procent tussen de twee GPU's. Als je echter de veeleisende 'Psycho RTX'-preset aanzet, dan zie je een verschil tot 40 procent.

De resultaten hierboven zijn behaald bij het gamen in 1440p, aangezien die resolutie het meest voor de hand ligt bij deze kaarten. Zoals je kan zien in onze Nvidia GeForce RTX 4070 review, levert de RTX 4070 wel veel betere 4K-prestaties dan de 3070, zelfs zonder DLSS (al zit hij natuurlijk niet op het niveau van de 4080 of 4090).

Aangezien de 4070 tot de nieuwe generatie van Nvidia-GPU's behoort, kan hij ook gebruikmaken van 'Frame Generation' met DLSS 3. Dat kan zorgen voor nog hogere framerates bij hogere resoluties. Als je dus wel het een en ander in 4K wil kunnen spelen, dan is de keuze snel gemaakt. Bij lagere resoluties is het prestatieverschil kleiner en blijft de 3070 dus een prima keuze.

Swipe to scroll horizontally Uiteindelijke gemiddelde prestaties CATEGORIE NVIDIA RTX 4070 NVIDIA RTX 3070 VERSCHIL Theoretische benchmarks 36.687 30.339 20,92% Creatieve benchmarks 1.587 1.251 26,86% Gaming-benchmarks (alle resoluties) 97 75 29,34%

Swipe to scroll horizontally Totale gemiddelde prestaties 13.398 11.015 17,79% Totale punten per euro (aan de hand van de adviesprijs) 20,03 21,22 -5,00%

Winnaar: Nvidia RTX 4070

Welke moet je kopen?

(Image credit: Future)

Het lijkt er dus op dat de RTX 4070 deze strijd verliest. Vooral het feit dat je minder prestaties-per-euro krijgt is een groot minpunt voor de 4070. De 3070 biedt simpelweg een betere prijs-kwaliteitverhouding.

Eerlijk gezegd vinden we het ook helemaal niet erg om nog steeds de RTX 3070 aan te bevelen, want we zijn het nog steeds eens met wat we er in 2020 over zeiden. Het is echt een van de beste grafische kaarten ooit gemaakt en als je er in de komende maanden een kan krijgen voor minder dan de adviesprijs, dan klinkt dat als een erg goede investering.

Dat betekent echter niet dat de 4070 slecht is. Deze grafische kaart biedt namelijk de beste prestaties-per-euro van de gehele huidige Nvidia RTX 4000-line-up. Het scheelt dan ook best veel met de andere nieuwe kaarten. De RTX 4070 Ti komt nog enigszins dichtbij, maar de nog duurdere next-gen grafische kaarten komen niet in de buurt als het gaat om de prijs-kwaliteitverhouding.

AMD is op dat vlak nog niet echt met een goede concurrent gekomen. We hebben nog steeds geen betaalbaardere opties gezien in de Radeon RX 7000-serie. Als je dus een relatief betaalbare grafische kaart zoekt, die klaar is voor de toekomst, dan zouden we zeker de RTX 4070 aanraden. Nvidia heeft dan wel gezegd dat sommige nieuwere features (zoals DLSS 3) ook beschikbaar zullen worden gemaakt op GPU's van de vorige generatie, maar ze zullen ongetwijfeld beter werken op de nieuwere hardware.

Als je trouwens een 4K-monitor hebt, dan zouden we je dus aanraden om voor de 4070 te kiezen. De 3070 is geweldig, maar het is niet echt een goede grafische kaart voor 4K, zelfs met DLSS. Dat is ook een van de redenen waarom je de 4070 in de nabije toekomst misschien zal zien stijgen op onze lijst van de beste grafische kaarten.