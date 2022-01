AMD gaat mogelijk voor opfrissing van Big Navi-reeks

Iets meer dan een jaar na het verschijnen van de originele RDNA 2-GPU's eind 2020 komt er misschien een opfrissing van de AMD Radeon RX 6000-reeks aan.

Die informatie is afkomstig van Wjm47196 op het Chiphell-forum. Hij suggereert dat AMD plant om nieuwe grafische kaarten uit te brengen gebaseerd op Navi 21 en Navi 22- grafische kaarten. Dit zijn dezelfde grafische kaarten die de Radeon RX 6000-GPU's zoals de RX 6800 XT aansturen. Deze zouden de huidige modellen naar verluidt vervangen.

Het lijkt ons vrij waarschijnlijk dat deze opfrissing van de reeks een antwoord is op de RTX 3080 Ti of aankomende RTX 3090 Ti van Nvidia. De eerstgenoemde heeft een grotere geheugenbandbreedte vanwege zijn snellere 384-bit memory bus, wat je 912GB/s aan geheugenbandbreedte geeft. De laatstgenoemde zou, als de geruchten kloppen, de eerste grafische kaart voor consumenten zijn met 21Gbps geheugen.

De nieuwe kaarten lanceren misschien in het tweede kwartaal van dit jaar, maar momenteel beschikken we nog niet over veel officiële informatie van AMD zelf. Neem het dus voorlopig ook allemaal maar met een korreltje zout.

Analyse: AMD kan wel een opfrissing gebruiken

Ook al wordt de Nvidia GeForce RTX 3090 Ti meteen een overdadig sterke grafische kaart zodra ze op de markt verschijnt, toch slaagt AMD er al niet in om te kunnen concurreren met de RTX 3090. Zijn meest high-end kaart, de Radeon RX 6900 XT, schiet bij veel gaming titels al wat tekort, zeker als je daar ray tracing aan toevoegt.

Omdat RDNA 3-grafische kaarten niet werden vermeld tijdens de keynote van AMD op CES 2022, lijkt het ons dat we er nog wel even op moeten wachten. Nu er ook steeds meer geruchten opduiken over de Nvidia Lovelace GPU's, ziet het ernaar uit dat AMD iets moet verzinnen om in het high-end segment van de markt te kunnen concurreren. Een AMD Radeon RX 6950 XT of RX 6850 XT is misschien de volgende zet voor Team Red.

Via VideoCardz