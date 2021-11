Nvidia RTX 3080 Ti gespot in laptop-benchmark

Nvidia lijkt bezig te zijn met een laptopversie van de RTX 3080 Ti-grafische kaart. De hardware is gespot in een benchmark van Geekbench.

Volgens VideoCardz gaat het om een HP Omen-laptop met een 12de generatie Intel-CPU en een Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Het ziet ernaar uit dat de GPU met 16GB aan VRAM verschijnt. Aangezien de informatie onbevestigd is, vragen we om het nieuws met een korrel zout te nemen.

Geruchten over een nieuwe laptop-GPU van Nvidia gaan al een tijdje rond. Eerst werd gedacht dat het om een RTX 3080 Super zou gaan, maar nu blijkt het de Ti-variant te zijn.

De grafische kaart behaalde een score van 90.114 in de benchmark. Iets lager dan de standaard laptopvariant van de RTX 3080, die tot 91.130 komt. We verwachten dat de score van het Ti-model nog omhoog zal gaan wanneer de juiste drivers uit zijn en het apparaat is geoptimaliseerd.

Wanneer er laptops verschijnen met deze GPU, is nog niet duidelijk. Een aankondiging op CES 2022 is een optie. Dat betekent dat we mogelijk in januari meer weten over de prestaties van de grafische kaart.

Analyse: Wat betekent dit voor de RTX 4000-reeks?

Geruchten over nieuwe grafische kaarten voor laptops doen al een tijdje de ronde. Gezien het wereldwijde chiptekort is het moeilijk om te voorspellen waar Nvidia zich op gaat focussen. Mochten er nieuwe gaming-laptops op de markt komen met een RTX 3080 Ti, dan duurt het waarschijnlijk niet lang voordat ze uitverkocht zijn.

We weten ook dat Nvidia werkt aan een nieuwe GPU-serie, onder de codenaam ‘Lovelace’. Deze nieuwe generatie aan hardware verschijnt naar verwachting eind 2022.

Het lijkt ons logischer om de focus nu op de 4000-serie te leggen, in plaats van nog een toevoeging aan de huidige 3000-reeks op de markt te brengen. We weten echter nog niet zeker of Lovelace volgend jaar zal verschijnen. Mogelijk bereidt Nvidia zich voor op een vertraging van RTX 4000-GPU’s voor laptops.