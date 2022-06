Amazon Prime Day 2022 data bekend, event is dichterbij dan je denkt

De data voor het koopjesfestijn van Amazon zijn eindelijk bekend.

Amazon Prime Day 2022 vindt dit jaar plaats op dinsdag 12 juli en woensdag 13 juli. Volgens het persbericht (opens in new tab) van Amazon verschijnen er vanaf 21 juni al vroege deals op het platform.

Het is dus bijna tijd om door duizenden Prime Day-aanbiedingen te neuzen. Van laptops tot kleding, en van fitnessproducten tot de beste 4K-tv's. Je weet vaak niet waar je moet beginnen, maar bij TechRadar zullen we voor jou de beste koopjes verzamelen. Voor diverse categorieën hebben wij ook een speciaal Prime Day-artikel aangemaakt, zodat je gericht en snel kan zoeken. Zorg ervoor dat je 12 en 13 juli in de agenda zet, want dit wil je niet missen.

Twee jaar geleden vond Prime Day voor het eerst plaats in Nederland, dus het is logisch als je niet precies weet wat de bedoeling is. Prime Day is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een zomerse versie van Black Friday en Cyber Monday. Klanten met een Amazon Prime-abonnement hebben 48 uur lang toegang tot grote kortingen op veel producten. Ook niet-abonnees kunnen af en toe profiteren van leuke deals, maar voor de echte buitenkansjes moet je toch echt abonnee zijn.

Gelukkig kan je nu bij Amazon gebruikmaken van een gratis proefperiode van 30 dagen. Als je het abonnement vandaag afsluit, ben je verzekerd van de beste koopjes op Prime Day. Je kan de proefperiode na Prime Day kosteloos beëindigen, maar Prime is zelf al een goede deal. Voor slechts 2,99 euro per maand krijg je toegang tot Amazon Prime Video, een van de beste streamingdiensten in de Benelux, gratis game-content en gratis verzending.

Amazon Prime Day 2022 deals: verwachtingen

(Image credit: Amazon)

Vorig jaar verschenen er veel mooie deals op Amazon. De grote kortingen op Prime Day slaan niet alleen maar op oude tech, maar ook de prijs van veel nieuwe tech zakt behoorlijk. Producten van Amazon krijgen vaak de grootste kortingen, dus als je al maanden uitkijkt naar nieuwe smart home-producten zit je goed. Ook producten van Blink, Eufy en Ring worden waarschijnlijk tegen stuntprijzen aangeboden.

Alle Prime-koopjes zijn meestal beide dagen beschikbaar. Soms komt Amazon ook met de zogenaamde Lightning Deals: dit zijn kortstondige deals voor bodemprijzen met een beperkte voorraad. Hier moet je als de kippen bij zijn.

Grote merken als Apple, Samsung, Nintendo en Sony komen ook met significante kortingen, dus houd TechRadar goed in de gaten voor de beste deals.