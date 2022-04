Amazon Prime Day bevestigd voor juli

Het is bevestigd: Amazon Prime Day vindt plaats in juli dit jaar. De aankondiging is gemaakt bij het bekendmaken van de resultaten van het eerste kwartaal van 2022. De maand juli staat omcirkeld als dé maand voor het grootse online shopping-evenement.

Hoewel we weten dat Prime Day plaatsvindt over twee maanden, heeft Amazon verder nog niets gemeld over een exacte datum.

"Dit jaar vindt Prime Day plaats in juli in meer dan 20 landen", zo valt te lezen in het statement van het bedrijf. "Tijdens Amazons jaarlijkse shopping event kunnen Prime-leden besparen op producten van nationale merken en kleine bedrijven in elke categorie."

Een datum in juli plaatst het evenement terug naar zijn gebruikelijke maand. Door de pandemie vond Prime Day in 2020 in oktober plaats en vorig jaar in juni.

Amazon Prime Day 2022: onze verwachtingen

Amazon Prime Day is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een tweedaags evenement, en als Prime-lid geniet je van exclusieve deals. Ben je nog geen lid? Dan raden we aan om te wachten tot juli met jezelf aanmelden. Dan kun je namelijk gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen. Zo kun je genieten van alle deals, zonder dat je hiervoor hoeft te betalen.

Het koopjesfestijn kent wat gelijkenissen met Black Friday en Cyber Monday. Een van de mooie aspecten van Prime Day is dat er ook met kortingen wordt gestrooid op producten van grote merken.

Het loont zich dus zeker om de komende tijd TechRadar in de gaten te houden, zodat je weet wanneer Prime Day plaatsvindt en flink kunt besparen op je aankopen.