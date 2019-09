Amazon Echo Frames en Echo Loop plaatsen Alexa op je gezicht en vinger

Op het Amazon productevenement heeft de gelijknamige fabrikant een scheepslading aan nieuwe, slimme producten gelanceerd. Twee daarvan zal je 24/7 met je meedragen en komen uit de doos met de persoonlijke assistent Alexa.

Hoewel de nieuwe Echo Buds de strijd aan moeten gaan met de Apple AirPods, heeft Amazon ook genoeg ander moois gepresenteerd gisteravond. Het bedrijf heeft een ambitieuze wearable gelanceerd genaamd Amazon Loop, én een slimme bril die door het leven zal gaan als Amazon Frame.

Deze twee producten zijn onderdeel van Amazons Day One Edition-programma, wat zich bezighoudt met nieuwe, ambitieuze producten en deze willen ze zo snel mogelijk op de markt krijgen. De apparaten zijn exclusief beschikbaar voor consumenten die een uitnodiging hebben gekregen van het bedrijf zelf. Amazon zal voor deze producten actief om feedback vragen. De scheidingslijn tussen klant en tester vervagen hierdoor.

(Image credit: Future)

Echo Loop is Alexa voor je vingers

De Echo Loop is Amazons slimme ring. Hij heeft een titanium frame met daarin twee microfoontjes, een kleine speaker, en een piëzo trilmotor om vibraties op te wekken.

Gezien de hardware aan de binnenkant, wil Amazon van de Echo Loop een krachtig apparaat maken dat niet enkel een verlengstuk van de persoonlijke assistent Alexa wordt. Een kleine knop aan de onderzijde van de Echo Loop activeert het apparaat, waardoor de interactie aangegaan kan worden met Alexa. Je kunt 'm ook gebruiken voor telefoontjes en het tonen van meldingen die op je smartphone zijn binnengekomen. De ring laadt volledig op in 90 minuten en moet het één volle dag uithouden.

Het klinkt allemaal logsich en prettig, maar het gaat om een Day One product. Dit houdt in dat je kinderziektes hier en daar kunt verwachten. Tijdens de officiële presentatie liet de ring het af en toe zelfs afweten. Een beetje pijnlijk.

De Echo Loop kost in de Verenigde Staten 129 dollar. Het is nog niet bekend of en wanneer de slimme ring eventueel naar Europa komt. De prijs van 129 dollar is overigens een exclusieve prijs voor testers. Wellicht dat de verbeterde ring, die er zeer waarschijnlijk gaat komen, duurder wordt.

(Image credit: Future)

Echo Frames plaatst Alexa in een bril

De Echo Frames, Amazons eerste slimme bril, kent eenzelfde basis: er zit wederom een speaker en een microfoon in waardoor je met Alexa de interactie kunt aangaan.

Het slimme brilletje kan ook podcasts spelen, telefoonnotificaties melden en meer dankzij de minispeaker. Een drukgevoelige sectie op het frame aan de zijkant kan de bril activeren.

De Amazon Echo Frames weegt 31 gram en je kunt je eigen lenzen erin zetten. Gedurende de beginperiode kost dit 179 dollar, maar wederom is er nog niets bekend over een Europese prijs of release.

Het goede/slechte nieuws? Ondanks dat het hier gaat om een 'slimme bril', zijn er geen camera's aanwezig om alles vast te leggen. Dit is wel het geval bij bijvoorbeeld de Google Glass.