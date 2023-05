Aankomende camera-update voor Samsung Galaxy S23 verbetert portretfoto's

Als je de camera's van je Samsung Galaxy S23 nu al goed vindt, wordt het binnenkort nog beter. Samsung implementeert blijkbaar een 2x zoom voor de portretmodus met hun volgende software-update.

Deze informatie is afkomstig van een moderator op de officiële Koreaanse Samsung-forums (opens in new tab) die reageerde op een gebruiker die vroeg om een oplossing voor portretfotografie. Volgens een vertaling van Android Police (opens in new tab) komt 2x zoom in de volgende software-update, die naar verwachting tegen het einde van de maand wordt uitgerold.

Waarom is 2x zoom zo belangrijk? De 1x zoom is prima voor de meeste foto's, terwijl de 3x zoom goed is om dichter bij personen of objecten in de verte te komen. Geen van beide is echter ideaal voor portretfoto's. Met 2x zoom heb je een gulden middenweg die precies goed is hiervoor. Een soortgelijke modus is beschikbaar op de iPhone 14 Pro en dit was zelfs een van de redenen waarom we de camera zo goed vonden.

Het is onbekend of elke telefoon in de Galaxy S23-serie de functie zal krijgen, aangezien alleen het standaardmodel wordt genoemd. Op de vraag of de modus kan worden uitgerold naar de Galaxy S22 Ultra, zegt de moderator dat dit mogelijk is, hoewel er nog niets vastligt omdat 2x zoom eerst moet worden uitgerold naar de Galaxy S23.

Verbeterde HDR

Daar houden de updates niet op. Uit een recent lek van Ice Universe (opens in new tab) op Twitter blijkt dat Samsung-ontwikkelaars werken aan een oplossing voor een probleem met de HDR-functie van de Galaxy S23 Ultra. De fout is een bug waardoor foto's van objecten die bij weinig licht of binnenshuis zijn genomen een vreemde gloed (opens in new tab) krijgen. Het effect wordt versterkt als de primaire lichtbron in de foto aanwezig is. Ook gaan details van objecten verloren, waardoor voorwerpen er rubberachtig uitzien. Naar verluidt wordt dit veroorzaakt omdat er iets mis gaat met de "belichtingswaarden en lokale tone-mapping".

De tekst in het lek van Ice Universe is in het Koreaans, maar volgens een vertaling van SamMobile staat er het volgende: "verbeteringen zijn in uitvoering en zullen worden opgenomen in de volgende versie". Dit zou ook moeten verwijzen naar de patch aan het einde van deze maand.

Toch is hiermee niet alles opgelost. In maart klaagden gebruikers over wazige foto's en het lijkt erop dat Samsung dit nog steeds moet oplossen. Er blijven namelijk Reddit-gebruikers (opens in new tab) klagen over bovengenoemd probleem. Samsung zelf heeft echter niet aangegeven of het werkt aan een oplossing.