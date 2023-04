120Hz display komt pas in 2025 naar standaard iPhone

Industrieanalist en iPhone-leaker Ross Young suggereert dat Apple zijn LTPO-schermtechnologie de komende twee jaar nog niet naar al hun iPhones zal brengen. Bij Apple staat deze schermtechnologie beter bekend als ProMotion. Hij werd geïntroduceerd in september 2022 op de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

Alles wat je moet weten over ProMotion is dat het een 120Hz refresh rate mogelijk maakt om soepel te scrollen en dat het verlaagd kan worden tot 10Hz om de batterij minder te belasten. De functie heeft zijn weg gevonden naar de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max, die beide kunnen zakken tot 1Hz. We hoopten dat de iPhone 15 misschien eindelijk een ProMotion-scherm zou krijgen, maar op basis van de recente Tweet van Young (opens in new tab) is dat misschien niet het geval.

Volgens het bericht zullen de iPhone 15 en de daaropvolgende iPhone 16 nog steeds LTPS-schermen (low-temperature polycrystalline oxide) hebben, hetzelfde type OLED-scherm als de iPhone 14. De kwaliteit van het scherm blijft dus gelijk. In principe zal de schermkwaliteit voor de basismodellen stagneren tot 2025. Dan pas zou Apple ervoor kiezen om de standaard iPhone 17 met ProMotion-schermen uit te rusten.

(Image credit: Apple)

Herontworpen displays

Afgezien van het scherm onthult Young's Tweet een aantal interessante weetjes. De langverwachte Under Panel Face ID zal op de iPhone 17 Pro verschijnen, inclusief een kleine punch-hole ter grootte van een speld voor de selfiecamera. Onlangs zei Ross Young dat de ontwikkeling van Under Panel Face ID vertraging had opgelopen door sensorproblemen en dat dit pas in 2025 op de markt zou komen. Bovendien zou de iPhone 19 Pro in 2027 volgens geruchten een "under panel camera" hebben, wat betekent dat er geen zichtbare selfiecamera meer zal zijn.

De iPhone 15 zou volgens de informatie van Young ook het eerste standaardmodel zijn dat de notch weglaat en in plaats daarvan kiest voor het pilvormige ontwerp van het Dynamic Island.

Ruimte voor verbetering

Denk eraan dat dit allemaal gelekte informatie is. Dingen kunnen altijd veranderen op het laatste moment en er is een (kleine) kans dat de iPhone 15 ProMotion krijgt.

Maar als Young gelijk heeft, is dit teleurstellend nieuws. De standaard iPhone 14 heeft zeker een mooi scherm, maar 60Hz op een telefoon van meer dan 1000 euro kan écht niet meer. Het display is op dit moment bijvoorbeeld te traag voor sommige mobile games, zeker als je erbij stilstaat dat games als Genshin Impact alleen 120fps kunnen halen op een iPhone. De Pro-versies hebben dit probleem niet, maar kosten nog meer dan het basismodel.