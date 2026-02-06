Exclusief: zo test Dreame hun robotstofzuigers voor ze in de winkel liggen

De een zijn dood is de ander zijn brood. Dat is ongeveer wat er gebeurde toen de bekende Roomba-robotstofzuigers van iRobot op de achtergrond verdwenen vanwege te weinig zinvolle innovaties. Talloze andere merken wilden hiervan profiteren en de grote winnaar in Nederland en België is het Chinese bedrijf Dreame. Exacte cijfers mag ik niet delen, maar ze zijn onbetwist de grootste in beide landen. Ik kreeg een exclusieve blik achter de schermen in enkele van hun fabrieken en labs in de Chinese stad Suzhou, de thuisbasis van Dreame.

Ik begin alvast met het slechte nieuws: we mochten geen foto’s of video’s maken in de testlabs voor de robotstofzuigers van Dreame. Dat mocht alleen in het gedeelte voor steelstofzuigers. Dreame heeft zelf wel beelden aangeleverd van enkele testen.

Naar het testlab

De tour begon in iets wat leek op een opnamestudio met isolerend materiaal op alle muren en in het midden stond één robotstofzuiger in zijn schoonmaakstation. Hierrond draaide een arm met meerdere microfoons met één doel: meten hoe luid het schoonstation is bij verschillende taken, waaronder het drogen van de dweil.

Voor ik überhaupt een robotstofzuiger aan het werk zag, werd ik meegenomen door testruimtes voor de verpakkingen. Dreame heeft testcabines met verschillende temperaturen en trilplaten om simpelweg te testen hoe goed hun verpakkingen bestand zijn tegen het klimaat en transport in allerlei omstandigheden. Hoewel Dreame niet in de hand heeft wat de koerier van PostNL of Bpost doet met jouw robotstofzuiger, doen ze toch hun best om ervoor te zorgen dat die heelhuids aankomt.

Image 1 of 2 De ruimte waar gemeten wordt hoe luid het schoonmaakstation is. (Image credit: Dreame) Trilplaten met verpakkingen van robotstofzuigers. (Image credit: Dreame)

Daarna stond ik in een ruimte met honderden robotstofzuigers. Hier stonden metalen rekken met daarin meerdere bakken met verschillende vloertypes die de robotstofzuigers continu schoonmaakten. De ene reed rond op een tegelvloer, de ander op tapijt en bepaalde bakken hadden een combinatie van verschillende vloertypes. Hier en daar stond ook een obstakel in de bakken, zoals een rail voor schuiframen. De meeste robotstofzuigers waren netjes aan het werk, terwijl hier en daar een exemplaar niet meer bewoog vanwege een error.

Voor elk onderdeel van de robotstofzuiger heeft Dreame een afzonderlijke testruimte. Zo was er een ruimte met alleen maar schoonmaakstations waar testen werden uitgevoerd op de tanks met schoon en vies water. Dreame heeft werkelijk voor elk onderdeel een eigen duurzaamheidstest. Er zijn bijvoorbeeld machines die de hele dag lang niets anders doen dan tikken tegen de bumper of een uitschuifbare dweil om te testen hoe stevig ze zijn. Hier wordt niets (of toch heel weinig) aan het toeval overgelaten.

Image 1 of 2 Verschillende rekken met daarin bakken met testvloeren voor robotstofzuigers. (Image credit: Dreame) Een robotstofzuiger in een van de bakken. (Image credit: Dreame)

In een andere ruimte stonden dan weer hindernissenparcours, afgebakend met houten stokken en daartussen kleine stoeltjes, om te testen hoe goed de Dreame-robotstofzuigers in hoekjes en dergelijke kunnen schoonmaken. Er werd vervolgens met verschillende soorten opstapjes en drempels getest hoe vlot de Dreame-robotstofzuigers hierop konden klimmen. Het enige wat ik niet heb gezien, is een soort valtest om te controleren of de robotstofzuigers zichzelf niet per ongeluk van de trap gooien, met alle gevolgen van dien.

In de gangen tussen deze ruimtes zag ik aan de muren geregeld "inspirerende" boodschappen. Dreame wil de grootste ter wereld worden, niet alleen op het vlak van robotstofzuigers, maar als elektronicabedrijf in het algemeen. In China verkoopt Dreame onder andere volledige keukeninstallaties (met fornuizen, ovens, vaatwassers, afzuigkappen, airfryers…), tv’s en zelfs een slimme ring. Het bedrijf heeft recent zijn eerste actioncam op de markt gebracht en er wordt zelfs gewerkt aan een smartphone. Je zou bijna vergeten dat dit bedrijf nog niet eens tien jaar bestaat en niet veel meer dan vijf jaar actief is in Europa.

Ook steelstofzuigers worden grondig getest

In het testlab voor de steelstofzuigers mochten er wel foto’s en video’s gemaakt worden. De videobeelden kan je hieronder bekijken (of op ons YouTube-kanaal). Ook in dit testlab werd de duurzaamheid onderzocht. Enerzijds was er een ruimte met machines die stofzuigers de hele tijd heen en weer lieten gaan, machines die de stofzuigers tegen de muur sloegen, op de grond lieten vallen en meer. Anderzijds waren er werknemers die de hele dag lang niets anders deden dan de duurzaamheid van specifieke onderdelen testen. In een van de ruimtes stonden werknemers die elk een ander onderdeel voor hun rekening namen. Iemand was de hele tijd met de stofzuiger tegen de muur aan het rijden, terwijl iemand anders de hele tijd het handvat naar links en rechts draaide en nog iemand anders de filter los en vast klikte.

Vervolgens waren er enkele vanzelfsprekende schoonmaaktesten, waar ook de stofzuigers met dweilfunctie getest werden. Denk aan verschillende vloertypes met aangekoekte vlekken die stilaan losgeweekt worden met stoom. De tour eindigde in een grote open ruimte waar heel letterlijk een luchtje aan hing. Hier stonden werknemers niets anders te doen dan verschillende soorten huishoudelijk vuil schoon te maken met de Dreame-stofzuigers. Dit waren niet alleen broodkruimels, stof en gemorste drankjes, maar ook (je raadt het al) uitwerpselen van huisdieren. Dreame had zelfs een speelruimte met een vijftal katten die soms gebruikt worden om te testen hoe katten reageren op stofzuigers.

They have a Dreame

Dreame heeft grootse dromen voor de toekomst met steeds meer producten in verschillende categorieën. Op basis van de cijfers die ze toonden, werd het duidelijk dat ze momenteel vooral sterk staan met hun robotstofzuigers. Dat is echter slechts het begin en mijn vermoeden is dat Dreame je door middel van die robotstofzuiger wil overtuigen om daarna je steelstofzuiger te vervangen door een Dreame, daarna je haardroger, je hele keuken en uiteindelijk elk apparaat in je huis, zodat je in hun ecosysteem terechtkomt. Voor een bedrijf dat amper tien jaar bestaat, is dit heel ambitieus en ik ben benieuwd hoe de komende jaren eruit zullen zien voor Dreame.