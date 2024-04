Er is een nieuwe hint dat de Samsung Galaxy Watch 7 er bijna is

Als alles goed gaat, zou de Samsung Galaxy Watch 7 ergens in juli op de markt moeten komen. Als er nog twijfels bestonden of Samsung's volgende wearable inderdaad binnenkort op de markt komt, dan heeft een nieuw lek die twijfels voorgoed weggenomen.

Zoals gespot door SamMobile, is er zojuist een Samsung wearable met de productcode SM-L305U opgedoken in de Bluetooth SIG (Special Interest Group) database, waar alle Bluetooth-geschikte gadgets aan moeten voldoen voordat ze worden vrijgegeven voor het publiek.



Die code verwijst vermoedelijk naar de Amerikaanse versie van de 40mm Galaxy Watch 7 met LTE. Dit vertelt ons niet veel over het horloge, afgezien van de ondersteuning voor Bluetooth 5.3 LE (zoals de Samsung Galaxy Watch 6 had), maar het geeft wel aan dat er een lancering aan zit te komen.

Er gaan geruchten dat Samsung in juli 2024 nog een Unpacked-evenement houdt om de Galaxy Z Fold 6, de Galaxy Z Flip 6 en de gloednieuwe Samsung Galaxy Ring te laten zien, evenals de Galaxy Watch 7-serie.

Geruchten tot nu toe

De Samsung Galaxy Watch 6 Classic (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

We hebben tot nu toe zeker geen gebrek gehad aan Samsung Galaxy Watch 7 geruchten. Er wordt aangenomen dat we dit jaar voor het eerst drie modellen krijgen: de Galaxy Watch 7, de Galaxy Watch 7 Classic en mogelijk ook een goedkoper model.

Er gaan ook geruchten dat er dit jaar een aanzienlijke upgrade van de chipset zal komen, evenals een vierkanter ontwerp. Er wordt ook gezegd dat detectie voor slaapapneu zal worden toegevoegd aan de Galaxy Watch 7.

Andere lekken wijzen op verbeteringen in de batterijduur en dat is altijd welkom als het gaat om wearables natuurlijk. Het zet ziet er dus naar uit dat er genoeg redenen zullen zijn om deze smartwatches te verkiezen boven bijvoorbeeld Samsung's nieuwe smartring.