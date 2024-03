Mogelijke lanceringsdatum Samsung Galaxy Ring gelekt

Er verschijnen langzamerhand steeds meer details over de Samsung Galaxy Ring en een nieuw bericht bevestigt eerdere geruchten die we hebben gehoord over de releasedatum van deze wearable.

De info komt van The Elec (via @Tech_Reve) en geeft aan dat de massaproductie van de slimme ring van start zal gaan in mei. Een volledige onthulling zal dan waarschijnlijk plaatsvinden in juli (tijdens een Unpacked-evenement) en uiteindelijk zal je het apparaat waarschijnlijk vanaf ergens in augustus zelf in handen kunnen krijgen.

We hebben al geruchten voorbij zien komen die suggereerden dat de Galaxy Ring in juli gelanceerd zou worden. De Samsung Galaxy Z Fold 5 en de Samsung Galaxy Z Flip 5 werden tijdens het Unpacked-evenement in juli 2023 geïntroduceerd en we verwachten dat ook de nieuwe foldables weer in juli worden gelanceerd en dit keer waarschijnlijk samen met een nieuwe smart ring en smartwatches.

Voor zover we weten is dit wel de eerste keer dat iemand heeft voorspeld dat de Galaxy Ring in augustus in de verkoop gaat. Er werd afgelopen januari al gehint naar de ring en tegen het einde van februari, tijdens MWC 2024, konden we al even hands-on gaan met een prototype.

Maten en features

(Image credit: Samsung)

We hebben hier een beetje moeten vertrouwen op de accuraatheid van Google Translate, maar de bronnen van The Elec lijken te zeggen dat er in de eerste instantie zo'n 400.000 exemplaren van de Galaxy Ring worden geproduceerd en dat de productie vervolgens wordt aangepast aan de hand van hoe de ring word ontvangen.

Samsung heeft al bevestigd dat er negen verschillende maten beschikbaar zijn en drie kleuren (zilver, zwart en goud). Verder zal de ring in de eerste instantie vooral gefocust zijn op algemeen welzijn en zal hij niet per se meteen allerlei medische features hebben, zoals een bloeddrukmeter. Dat kan echter wel later nog verschijnen (of geactiveerd worden als de sensoren wel aanwezig zijn).

Volgens een leidinggevende bij Samsung kunnen we een batterijduur tot negen dagen verwachten en Samsung heeft ons ook al verteld dat de ring ergens in dit jaar nog in de verkoop zal gaan. De prijs zal natuurlijk erg belangrijk zijn bij deze wearable en daar hebben we helaas nog niets over gehoord.

Samsungs nieuwe apparaat heeft in ieder geval wel opnieuw interesse gegenereerd voor deze productcategorie en er zijn nu dan ook andere slimme ringen onderweg om de strijd aan te gaan met apparaten zoals de Oura ring. Het is nog niet duidelijk of ook Apple een smart ring zal lanceren, ook al hebben we hier wel geruchten over gehoord.