Slaaptracking Garmin-horloges wordt nauwkeuriger door verbeterde dutjesdetectie

Garmin heeft een update uitgebracht voor zijn dutjesdetectie, waardoor gebruikers handmatig de begin- en eindtijd van een dutje kunnen invoeren in Garmin Connect. Dutjesdetectie werd geïntroduceerd op de Garmin Venu 3 in september 2023 en is ontworpen om slaap overdag te detecteren zonder handmatige invoer. Het registreert tot drie uur en probeert de versnellingsmeter en andere sensoren te gebruiken om automatisch te detecteren wanneer je buiten je normale slaapvenster slaapt.

Zelfs het beste Garmin-horloge kan echter ook dutjes registreren die niet hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld als je gewoon op de bank ligt, of net geen dutjes registeren terwijl je wel geslapen hebt. Automatische detectie is immers nooit perfect.

Handmatige dutjesdetectie probeert deze problemen op te lossen. Door naar de pagina Dutjes in Garmin Connect te gaan, kun je handmatig een dutje aan je gegevens toevoegen en de begin- en eindtijd aanpassen. Zolang je je Garmin-horloge droeg tijdens het dutje, heeft het je hartslag, huidtemperatuur... al geregistreerd, dus door handmatig een dutje toe te voegen, voeg je gewoon een soort label toe om aan te geven dat dit je statistieken waren tijdens het dutje. Handmatige Dutjesdetectie zou nu beschikbaar moeten zijn in de Garmin Connect-app als je een compatibel horloge gebruikt.

Hoe nauwkeuriger, hoe beter

Handmatig dutjes invoeren klinkt misschien vermoeiend, maar Garmin-gebruikers zijn reeds gewend om dieper in hun gegevens te duiken. Een handmatige bewerking van dutjes betekent extra nauwkeurigheid bij de monitoring van je energieniveaus, aangezien slaaptracking gedeeltelijk bepaalt wat je Training Readiness-score is.

Dit is zeker nuttig, aangezien wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dutjes overdag je energie en cognitieve prestaties stimuleren. Volgens onderzoekers van de Flinders University in Australië kan zelfs vijf minuten dutten je cognitieve functies verbeteren en algemene slaperigheid verminderen.

Het is een verandering die Garmin-gebruikers zonder twijfel met open armen ontvangen, hoewel we hopen dat de automatische dutjesdetectie van Garmin nauwkeuriger wordt door middel van software-updates, zodat de handmatige invoer overbodig wordt. Dit is hoe dan ook een functie waarmee Garmin nog steeds mijlenver voor ligt op rivalen zoals de Apple Watch 9, die voorlopig op geen enkele manier dutjes kan registreren.