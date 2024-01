Samsung onthult per ongeluk zelf specificaties Galaxy Fit 3

Al sinds 2022 horen we geruchten over de Samsung Galaxy Fit 3. We hebben zonet het grootste en duidelijkste lek tot nu toe gezien. De bron is namelijk niemand minder dan Samsung zelf.

Een wellicht onbedoeld bericht op de UAE-website van Samsung (dat je nog steeds in de cache kunt lezen) werd gespot door Samsung Community en Gadgets & Wearables. Het heeft zo'n beetje alles onthuld over de activity tracker, die een grote upgrade lijkt te worden ten opzichte van zijn voorganger.

De Galaxy Fit 3 lijkt zich tussen smartwatch en activity tracker te bevinden. Een van de grootste upgrades is een groter 1,6-inch AMOLED-scherm (in plaats van 1,1 inch). Volgens de uitgelekte specs krijgt de Galaxy Fit 3 ook een aluminium behuizing (in plaats van polycarbonaat), evenals andere nieuwe functies zoals valdetectie en een lichtsensor, die de helderheid van het display kan regelen. De Galaxy Fit 3 belooft vervolgens dezelfde IP68- en 5ATM-waterbestendigheid te bieden. Hij kan bijgevolg gedurende tien minuten op maximaal 50 meter ondergedompeld worden in water.

Verder werd aangegeven dat de Galaxy Fit 3 een paar andere functies zal overnemen van de Samsung Galaxy Watches, waaronder de slaapcoach en snurkdetectie. Wat je niet krijgt tegenover de Galaxy Watch 6 zijn een ingebouwde gps, NFC, een microfoon, apps uit de Play Store, bloeddrukmetingen en ECG. Net als voorheen lijkt het erop dat de Galaxy Fit 3 vertrouwt op een optische hartslagsensor om data over je workouts te verzamelen.

Een ander nadeel van dat verbeterde scherm lijkt een lichte daling van de batterijduur te zijn. De uitgelekte info van Samsung vermeldt een batterijduur van 13 dagen voor de Galaxy Fit 3, vergeleken met 15 dagen voor de Fit 2. Dat blijft gelukkig ruimschoots meer dan de kleine twee dagen (40 uur) van de Samsung Galaxy Watch 6.

Gulden middenweg?

Het enige wat we nog niet weten over de Galaxy Fit 3 zijn de prijs en lanceringsdatum. Gezien de omvang van deze uitgelekte informatie lijkt een aankondiging in februari zeker mogelijk.

De Galaxy Fit 2 kostte slechts 59 euro toen hij vier jaar geleden op de markt kwam, dus een prijsverhoging zit er waarschijnlijk aan te komen gezien de upgrades. Als Samsung de prijs onder de 100 euro kan houden en de gelekte specs juist blijken, dan kan de Galaxy Fit 3 zeker een plaats bemachtigen in onze koopgids activity trackers.

Deze lekken geven ten slotte aan dat de Samsung Galaxy Fit 3 eerder een compacte smartwatch zou kunnen zijn in plaats van een eenvoudige fitnesstracker. Het grootste verschil met de Galaxy Watches is dat je geen apps van derden kunt installeren op de Galaxy Fit 3, maar er zijn wel smartwatchfuncties (gps, berichten beantwoorden, muziek bedienen). Nu is de vraag is hoe goed die gaan werken als je geen Samsung-smartphone hebt.