Samsung Galaxy Fit 3 laat niet lang meer op zich wachten

Als je graag een fitnesstracker van Samsung om je pols wilt hebben, moet je niet lang meer wachten, want alles wijst erop dat de Samsung Galaxy Fit 3 binnenkort verschijnt. Geruchten over deze tracker doen al een tijdje de ronde en nu meldt Android Authority dat er een apparaat met de naam Galaxy Fit 3 is opgedoken in de Bluetooth SIG-database. Alle nieuwe Bluetooth-apparaten moeten hier geregistreerd worden en dat gebeurt gewoonlijk wanneer de lancering in de buurt komt.

De vermelding vertelt ons niet veel over de wearable, behalve dat hij Galaxy Fit 3 gaat heten. Het geeft wel aan dat de lancering elk moment kan plaatsvinden. Verder is het modelnummer SM-390 en ondersteunt hij Bluetooth 5.3. De vraag is nu of Samsung deze nieuwe tracker nog voor de feestdagen zal lanceren of hem eventueel tegelijk met de Samsung Galaxy S24 zal onthullen in januari 2024.

Meer gelekte info

Vorige maand begonnen de geruchten over de Samsung Galaxy Fit 3 pas echt op gang te komen. We zagen gelekte foto's van de fitnesstracker die suggereren dat het apparaat een groter scherm zal hebben dan de Galaxy Fit 2.

Vervolgens zagen we dat de tracker werd genoemd in een aantal officiële documenten, een belangrijke stap op weg naar de lancering. Deze documenten lieten ook doorschemeren dat het horloge een grotere batterij krijgt.

Niet lang daarna volgde een lek waarin de kleurenopties van de fitnesstracker en opnieuw dat grotere scherm werden vermeld. Volgens dat gerucht zouden we drie kleuren krijgen: grijs, goud en zwart.

Onze Samsung Galaxy Fit 2 review zal je vertellen dat we erg onder de indruk waren van het huidige model. We raden je wel niet meer aan om deze versie te kopen (als je hem überhaupt nog kan vinden), aangezien hij dateert van 2020 en dus heel binnenkort een opvolger krijgt.