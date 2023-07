Opgelet: Nederlandse ondernemer die honderden klanten oplichtte met PS5 en fake Dyson Airwrap opent nieuwe webshop

Een jaar geleden was het nog erg moeilijk om aan een PS5 te komen. De voorraden waren erg beperkt en sommige geïnteresseerden gingen naar elke fysieke winkel in de buurt in de hoop de console van Sony in handen te krijgen. Een vrij grote groep mensen, waaronder ikzelf, kwam tijdens hun zoektocht naar een PS5 uit op de website Exciter Shop. Die onderneming is inmiddels failliet verklaard terwijl honderden klanten hun bestelde PS5 nooit hebben ontvangen. Hun geld hebben ze eveneens niet terug gezien en als consument sta je onderaan de lijst met schuldeisers bij een onderneming die failliet is verklaard. Zij gaan hun geld bijgevolg nooit terugzien.

De Nederlandse ondernemer die achter Exciter Shop zat, Saryas Sabunchi, heeft echter niet stilgestaan. Zijn belangrijkste bedrijf, General Business Group, dat zich in Estland bevindt, bestaat nog steeds en zijn activiteiten in de wereld van de webshops zijn niet voorbij. Sabunchi heeft nu namelijk een nieuwe shop, Nordern Electronics, met een aanbod dat verdacht veel lijkt op dat van de voormalige Exciter Shop. Voor die nieuwe webshop is hij nog op zoek naar betaalproviders, maar die zijn niet allemaal even enthousiast om met hem in zee te gaan.

Koop niet bij Nordern Electronics

Het aanbod van Nordern Electronics bestaat voornamelijk uit producten van Sony PlayStation, Apple en de populaire Dyson Airwrap. Er zijn ook andere merken te vinden, maar de focus ligt zonder twijfel op deze drie. Die piek van de PS5-tekorten ligt gelukkig achter ons en je kan de console nu makkelijk vinden bij betrouwbare retailers. Hoewel Nordern Electronics korting geeft op de PS5, raden we je aan om je PS5 elders te bestellen.

Een tweede product dat rond deze tijd vorig jaar moeilijk te vinden was, was de Dyson Airwrap. Deze multifunctionele krul/stijltang die werkt op basis van hete lucht was enorm gewild bij vrouwen en kampte met gelijkaardige voorraadproblemen als de PS5. Onderschat de aantrekkingskracht van de Airwrap trouwens niet want er werd naar verwezen als "de PS5 voor vrouwen" omdat iedereen hem wilde, maar hij nergens in de winkel lag... behalve dan bij Exciter Shop.

Later bleek dat Exciter Shop namaakversies van de Dyson Airwrap verkocht. Dit is bevestigd door Dyson zelf en hun klantendienst. De Airwraps van Exciter Shop gingen namelijk snel stuk en wanneer klanten hem opstuurden naar Dyson, kregen ze allemaal hetzelfde bericht. Hun Airwrap was namaak, maar dat kon je blijkbaar alleen zien aan een specifieke schroef die anders was. Dyson kon daarom niets doen, aangezien een fake Airwrap niet onder hun garantie valt. De klantendienst van Exciter Shop bleef dan weer volhouden dat de Airwrap echt was en dat Dyson fout zat. Nu de onderneming failliet is verklaard, zijn we allemaal van één ding zeker: Dyson zat juist en Exciter verkocht namaakproducten.

Natuurlijk weet ik niet met zekerheid of Nordern Electronics dezelfde fake Dyson Airwraps verkoopt als Exciter Shop. Alles wijst er echter op dat die kans groot is. De man achter de webshop is hetzelfde, het hoofdadres bevindt zich eveneens in Estland, het productaanbod is quasi hetzelfde... Kortom, bestel hier geen Dyson Airwrap, geen PS5 en bij voorkeur gewoon helemaal niets.

Is Nordern Electronics de nieuwe Exciter Shop?

Naast de producten zijn er nog enkele andere elementen die in lijn liggen met Exciter Shop. Zo heeft Nordern Electronics een pagina op Trustpilot met twee soorten reviews: perfecte reviews met 5 sterren en slechte reviews met 1 ster. Uiteindelijk hebben we nooit kunnen achterhalen of de perfecte reviews van Exciter Shop vervalst waren, maar dat vermoeden was er wel.

Opnieuw kan ik niet met zekerheid zeggen of de perfecte reviews vervalst zijn. Wanneer je de auteurs van die reviews opzoekt, kom je vaak wel tot een bijzondere conclusie. De voor- en achternamen van enkele auteurs leveren slechts één zoekresultaat op en dat is die review op Trustpilot. De kans bestaat dat dit fake profielen zijn met als enige doel om de score op Trustpilot omhoog te krijgen.

Verder krijgen we weer de indruk dat er een erg uitgebreide klantendienst is bij Nordern Electronics. Reviews op Trustpilot zijn momenteel beantwoord door Michelle, Chantal en Sofia. Wanneer je contact opnam met Exciter Shop waren er zo'n vijf verschillende "personen" die je verder konden helpen. Achteraf bleek dat Exciter Shop überhaupt nooit vijf mensen tegelijkertijd in dienst heeft gehad, dus dit was wellicht één persoon die zich voordeed als vijf verschillende medewerkers.

Bovendien moet elke onderneming die geregistreerd is in Nederland een KvK-nummer hebben en dat heeft Nordern Electronics ook. Aan dat nummer moet een adres gekoppeld zijn en daar zit wederom het probleem. Exciter Shop was gevestigd in een groot kantoorgebouw met tientallen andere ondernemingen. Verrassing: Nordern Electronics is volgens hun privacybeleid gevestigd in een groot kantoorgebouw (de Willemswerf in Rotterdam) met honderden andere ondernemingen. Het KvK-nummer toont dan weer het adres van een doodgewoon huis in een woonwijk in Zwartemeer.

Het kan ten slotte dat Nordern Electronics een perfect normale webshop is die echte producten verkoopt (en ook levert). Maar kijk, ikzelf en honderden andere mensen hebben 599,99 euro betaald voor een PS5 die ze nooit gehad hebben en dat geld hebben we ook nooit terug gehad. Honderden andere mensen zitten met een kapotte, valse Dyson Airwrap waarvoor ze hun geld ook niet terug kunnen krijgen en die Dyson zelf niet kan repareren omdat hij namaak is. Noem het wat je wil, maar ik ga niemand aanraden om ook maar een cent aan Saryas Sabunchi te geven.