Dit is de Astro A50 X: premium gaming headset voor Xbox, PS5 en pc

Logitech heeft vandaag de Logitech G Astro A50 X LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset en Base Station onthuld, de vijfde generatie van de Astro A50 Series gaming headset.

Comfort, geluid, connectiviteit, communicatie en compatibiliteit zijn de belangrijkste aspecten die gamers zoeken in een audio-oplossing. De A50 X combineert het ontwerp van de originele A50, een favoriet van console gamers overal, met vier baanbrekende innovaties in de console headsetmarkt.

Schakel met één klik tussen console en pc

PLAYSYNC-technologie, die alle systemen samenbrengt, is een primeur in de sector. Hiermee kunnen gamers hun Xbox Series X|S, PS5 en PC/MAC allemaal tegelijk aansluiten en naadloos schakelen tussen alle drie de gamesystemen met één simpele 'klik' op de A50 X headset. Als je schakelt tussen Xbox- en PS5-consoles, verandert PLAYSYNC wat de gamer ziet op zijn tv en wat hij hoort op zijn headset. Als je overschakelt naar de PC, verandert PLAYSYNC wat je op je headset hoort. Zo kunnen gamers op elk moment beslissen en eenvoudig overschakelen naar de game-ervaring waarvan ze willen genieten.

A50 X is een tweedelig basisstation en draadloos headsetsysteem dat rechtstreeks werkt met consoles en 4K UHD-televisies die HDMI 2.1-technologie gebruiken. Met behulp van HDMI stuurt het basisstation draadloos audio naar de A50 X Headset, terwijl het de video van de console doorgeeft aan de tv zonder de beoogde natuurgetrouwheid van de bron en functies zoals 4K 120Hz HDR, VRR en ALLM te beïnvloeden. Het resultaat is video met hoge prestaties en ultralage latentie.

Audiosignalen worden ook intelligent gerouteerd op de A50 X; als de headset gedockt is op het basisstation, worden audiosignalen samen met video doorgegeven aan de aangesloten tv. Als gamers de headset loskoppelen, worden audiosignalen automatisch omgeleid naar de headset, waardoor het gemak en de veelzijdigheid tussen open of privé luisterervaringen wordt verbeterd.

Kwalitatieve audio

Geluid is zo een belangrijk onderdeel bij het gamen dat de PRO-G GRAPHENE audiodriver van de A50 X met grote precisie is ontworpen, met een 40 mm grafeenmembraan met live edge ophanging om superieure audioprestaties als nooit tevoren te leveren. De nieuwe driver levert verbeteringen in de nauwkeurigheid van de geluidsweergave, de tijd tot het signaal en de reductie van vervorming, waardoor spelers audio-objecten duidelijker kunnen identificeren en hun locatie sneller kunnen onderscheiden als objecten ten opzichte van de speler bewegen.

Grafeen is een baanbrekend materiaal voor helderheid, detail en ruimtelijke timing. Met een ongekende harmonische stijfheid verminderen deze audiodrivers vervorming terwijl ze hoge tonen, heldere middentonen en een rijke bas leveren.

Het A50 X headsetsysteem is geoptimaliseerd voor de multiplatformspeler die de hoogste niveaus van audio en visuele getrouwheid vereist en zowel stijl als uitmuntend design eist. Het systeem is speciaal ontworpen om te werken met krachtige gameconsoles die HDMI 2.1 & USB-C-connectiviteit gebruiken, waardoor de A50 X ongecomprimeerde audio kan leveren met een getrouwheid tot 24-bit.

Het geïntegreerde LED-statuspaneel en het klikbare magnetische oplaadstation van het A50 X basisstation zorgen ervoor dat de batterij van de headset altijd opgeladen en gereed is.

Betrouwbare connectiviteit en uitgebreide bediening

Logitech G's bekroonde 24-bit LIGHTSPEED-technologie is een continu verbeterende pro-grade oplossing voor geluidskwaliteit, betrouwbaarheid in connectiviteit en efficiëntie voor een epische batterijlevensduur. Het basisstation beschikt ook over gelijktijdige Bluetooth®-connectiviteit, zodat gamers Discord-chat kunnen mixen met game-audio of naar muziek kunnen luisteren tijdens het gamen.

De A50 X is de eerste headset van Logitech G die is uitgerust met een geïntegreerde 16-bits 48 kHz LIGHTSPEED-microfoon met hoge resolutie. Dankzij deze extra bandbreedte kan de microfoon een veel breder geluidsspectrum opvangen, wat ongeëvenaarde prestaties, helderheid en kwaliteit oplevert in een boommicrofoon. Met de A50 X kunnen spelers de Game/Chat-mix regelen op Xbox, PC en zelfs hun PS5, en het volume tussen game en chat regelen met de knoppen op het oor.

Gamers kunnen de audio-ervaring van games optimaliseren en fijn afstellen met G HUB op pc en de Logitech G-app op iOS-/Android-apparaten. Regel EQ-presets voor je headset of duik diep in de volledig parametrische EQ. Profiteer van de uitgebreide resolutie van de microfoon en kies EQ-instellingen van uitzendkwaliteit terwijl je je omgeving onder controle houdt met ruisonderdrukking. Met de A50 X kunnen gamers het mixen van stream output audio instellen, de hoeveelheid sidetone specificeren, aangepaste presets opslaan en nog veel meer.

De Logitech G Astro A50 X Wireless Gaming Headset + Base Station is nu beschikbaar voor pre-order voor 399,99 euro bij Logitech G en zal later beschikbaar zijn bij de bekende retailers.