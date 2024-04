LOGITECH G onthult PRO X 60 Gaming Keyboard met KEYCONTROL

Logitech G lanceert het Logitech G PRO X 60 LIGHTSPEED Gaming Keyboard, een compact toetsenbord van professionele kwaliteit dat waardevolle ruimte vrijmaakt om te voldoen aan de veranderende behoeften van pro-gamers. Esporters eisen de allerbeste apparatuur om hun competitieve spel te verbeteren. De 60 procent toetsenbord vormfactor is steeds populairder geworden onder pro's omdat het meer ruimte overlaat voor de dynamische muisbewegingen die nodig zijn voor FPS wedstrijden op pro-niveau. Een 60 procent toetsenbord is perfect te positioneren voor optimale prestaties, past beter in de wedstrijdruimte en is ook gemakkelijker voor spelers om mee te nemen naar toernooien.

Geavanceerde features in een klein pakket

Hoewel toetsenborden van kleiner formaat geweldig zijn voor competitief spel, kunnen ze kritieke toetsen missen die sommige pro-spelers nodig hebben. Om dit op te lossen introduceert de PRO X 60 een innovatieve nieuwe technologie, KEYCONTROL, om gamers te voorzien van aanpassingsmogelijkheden die veel verder gaan dan wat een standaard toetsenbord levert.

KEYCONTROL is een gebruiksvriendelijke tool in GHUB en biedt spelers aanzienlijk meer aanpassingsmogelijkheden doordat ze tot 15 functies per toets kunnen toewijzen en hun toetsenbord kunnen aanpassen aan hun unieke stijl. In combinatie met G-SHIFT, een geavanceerde functie die spelers aan bijna elke toets kunnen toewijzen (zoals een zijknop van de muis aan een actie), kunnen spelers de nieuwe laag toetsen activeren en snel toegang krijgen tot elke toets of opdracht direct onder hun linkerhand- en WASD-toetsen, of elke andere programmeerbare toets op het toetsenbord.

De PRO X 60 beschikt ook over de vertrouwde prestaties en betrouwbaarheid van Logitech G's LIGHTSPEED draadloze technologie. LIGHTSPEED wireless is ontworpen om net zo snel te zijn als bedraad, maar ook extreem robuust, zelfs in de moeilijkste omgevingen. Het keyboard is verder verkrijgbaar met GX Optische schakelaars in zowel tactiele als lineaire configuraties, die snellere activering bieden dan standaard mechanische schakelaars voor snellere gameplay. In tegenstelling tot mechanische schakelaars activeert GX Optical door de kracht van licht, waardoor je commando onmiddellijk wordt verzonden en de debounce die nodig is bij mechanische schakelaars wordt geëlimineerd. Met precisie en snelheid wordt het signaal ontketend op het moment dat je de schakelaar inschakelt. De schakelaars zijn ook in de fabriek gesmeerd en ontworpen voor een bevredigende spel- en type-ervaring.

Het PRO X 60 LIGHTSPEED Wireless Gaming Keyboard is later deze maand verkrijgbaar in zwart, wit en roze (exclusief verkrijgbaar op LogitechG.com) bij retailers voor een adviesprijs van 199 euro.