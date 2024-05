Welke upgrades heeft de Asus ROG Ally X nodig om te concurreren met de Steam Deck?

Computex 2024 komt eraan en er gaan geruchten dat we daar de Asus ROG Ally X zullen zien, de opvolger van de originele Asus ROG Ally. Als we een opvolger van de originele handheld krijgen, zijn er verschillende veranderingen en verbeteringen die we willen zien voordat het de strijd aangaat met de Steam Deck, wat nog steeds de beste gaming handheld op de markt is.

(Image credit: Future)

Windows moet beter

Een van de grootste problemen met de Asus ROG Ally is de interface, want die is erg onhandig en moeilijk te gebruiken. Hoewel de Lenovo Legion Go ook niet perfect is, is Windows 11 veel gemakkelijker te gebruiken omdat het gemaakt is voor een portable touchscreen. Het is veel moeilijker om over het scherm te navigeren met de ROG Ally. Vergeleken met de bijna perfecte en volledig aangepaste UI van het Steam Deck, heeft de ROG Ally een upgrade nodig om te kunnen concurreren in de volgende poging.

Verder is er ook nog de Armoury Crate, wat een update nodig had voordat je naadloos kon gamen. Bij de lancering van de originele ROG Ally werd je gedwongen om het platform van die game te gebruiken, ongeacht of je Armoury Crate had. De UI moet bij de lancering al meteen perfect zijn en we moeten niet eerst op een aantal updates wachten.

(Image credit: Future)

Ventilatie moet beter

Een ander probleem met de Asus ROG Ally is het ventilatiesysteem. Hoewel het niet het allerslechtste is, heeft de ROG Ally door zijn kleinere formaat moeite om de enorme hoeveelheid warmte kwijt te raken, in tegenstelling tot sommige grotere handhelds. De ROG Ally X moet efficiënter werken en de warmte die vrijkomt verminderen.

Er moet ook iets veranderen aan de manier waarop de ROG Ally warmte afgeeft. In plaats van warmte af te voeren via de onderkant of achterkant, wordt de hete lucht via de bovenkant van het systeem afgegeven. Wanneer een gebruiker naar een knop grijpt, legt die nu hun hand over de ventilatieopeningen die behoorlijk heet kunnen worden, wat gevaarlijk of op zijn minst oncomfortabel kan zijn.

(Image credit: Future)

De Asus ROG Ally kreeg meer ondersteuning na de lancering, waaronder een recente functie genaamd AMD Fluid Motion Frames. Deze functie genereert op kunstmatige wijze extra frames tijdens het gamen om de framerate van een game te verhogen en werkt met in alle DX11 en DX12 PC-games. Als Asus van plan is om een opvolger uit te brengen, dan moeten functies als deze (en andere) worden ingebouwd bij de lancering en niet maanden later.

Het zou ideaal zijn om tenminste samen met AMD updates uit te brengen. Dat geldt ook voor alle andere updates die het systeem heeft ontvangen sinds de ROG Ally is uitgebracht, want de prestaties moeten zo stabiel mogelijk zijn om beter te kunnen concurreren met de andere gaming handhelds.

Als Asus ten minste twee van deze drie verbeteringen kan doorvoeren, dan heeft het een geweldige handheld in hun aanbod, die het gemakkelijk kan opnemen tegen zijn grootste rivaal, de Steam Deck. Of de Asus ROG Ally X erin kan slagen om de Steam Deck te overtreffen, is natuurlijk een heel ander verhaal.