Grote Windows 11-update beschikbaar: dit zijn de vijf belangrijkste nieuwigheden

Windows 11 heeft zojuist een grote update ontvangen, Moment 5, die deel uitmaakt van de cumulatieve update voor april. Wat zit er in deze update? We hebben de vijf belangrijkste functies van Moment 5 (oftewel patch KB5036893) uitgekozen. Nadat we die hebben besproken, vermelden we kort de andere, kleinere updates.

Microsoft heeft goed werk geleverd met de toegankelijkheidsfuncties in Windows 11. Moment 5 brengt hier nog meer verbeteringen. Stemtoegang heeft meerdere updates gekregen, waardoor gebruikers de mogelijkheid hebben om deze functie op meerdere beeldschermen te gebruiken. Met behulp van het muisraster is het nu bijvoorbeeld mogelijk om een bestand van de ene monitor naar de andere te slepen.

Een andere belangrijke nieuwigheid is de mogelijkheid om aangepaste spraakopdrachten te maken, zodat je bijvoorbeeld een opdracht kunt geven om een bepaald stuk tekst in een document te plakken. Verder zijn er enkele veranderingen voor de Verteller, zoals de toevoeging van een heleboel nieuwe natuurlijke stemmen.

2. Vensters Uitlijnen krijgt een AI-boost

Niet iedereen gebruikt de functie om vensters uit te lijnen, maar het is eigenlijk een heel handige tool als je meerdere apps op één scherm gebruikt, zodat je die vensters snel op hun plaats kunt klikken op een logische manier.

Met Moment 5 heeft Microsoft AI-gebaseerde suggesties voor vooraf gemaakte indelingen toegevoegd. Als je Vensters Uitlijnen nog niet gebruikt, is dit het moment om het uit te proberen.

3. De Foto's-app krijgt een magische gum

De standaard Foto's-app in Windows 11 krijgt met deze update een interessante nieuwe AI-functie, namelijk generatief wissen. Hiermee kun je een deel van de foto markeren dat je wilt verwijderen.

Stel dat er een ongewenste voorbijganger op de achtergrond van een foto staat, dan hoef je er alleen maar overheen te gaan met je muis en de AI verwijdert de persoon en vult de achtergrond op een intelligente manier in zodat die bij de rest van de foto past. Natuurlijk kunnen AI-trucjes soms onvoorspelbaar zijn, maar dit is een handige functie om in ieder geval eens te proberen. Als het eindresultaat je niet bevalt, maak je de wijziging gewoon ongedaan.

4. Delen In Directe Omgeving wordt sneller

Als je het niet kent: Delen In Directe Omgeving (oftewel Nearby Share) is een functie waarmee je draadloos bestanden of links kunt delen met andere apparaten in de buurt. Met Moment 5 heeft Microsoft ervoor gezorgd dat Wi-Fi en Bluetooth, die beide vereist zijn voor deze functie, automatisch worden ingeschakeld als je Delen In Directe Omgeving inschakelt, zodat je niet tegen problemen aanloopt. Bovendien worden bestanden nu sneller overgezet (zowel bij het gebruik van openbare als privénetwerken).

5. Copilot wordt slimmer

Niet iedereen houdt van Copilot of gebruikt de AI-assistent, maar degenen die dat wel doen, krijgen meer tools in Moment 5. Microsofts nieuwste update introduceert plug-ins voor diensten van derden, zodat Copilot bepaalde acties kan uitvoeren met die diensten.

De bibliotheek van Copilot met opdrachten die betrekking hebben op Windows 11-instellingen is daarnaast uitgebreid. Dit bevat commando's met betrekking tot toegankelijkheidsopties, verschillende instellingen, apparaatinfo-opties en de mogelijkheid om de prullenbak leeg te maken.

Andere nieuwe functies in Moment 5

Microsoft heeft daarnaast de Delen-functie aangepast zodat je nu bestanden kan delen via WhatsApp. Ook is de draadloze verbinding met andere beeldschermen aangepast zodat deze beter te ontdekken zijn.

Degenen die gebruikmaken van het widgetsbord in Windows 11 zullen ook blij zijn dat dit wat aandacht krijgt. Gebruikers krijgen nu de mogelijkheid om widgets op het paneel in categorieën in te delen.

Tot slot kan je Copilot nu gebruiken zonder aangemeld te zijn bij een Microsoft-account, maar slechts 10 keer. Daarna moet je je aanmelden, maar dit geeft in ieder geval mensen met een lokaal account de kans om de AI uit te proberen.

