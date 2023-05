Waarom kopen mensen geen grafische kaarten meer? Nvidia heeft antwoorden op zijn eigen probleem

Heb je een RTX 4090 gekocht? Als je op dit artikel hebt geklikt, is de kans statistisch gezien groter dan de meerderheid, maar die kans is nog steeds behoorlijk laag.

Het is tot nu toe een moeilijk jaar geweest voor de grote techbedrijven, met Intel die recordverliezen rapporteerde en laptopverkopen die over de hele breedte teruglopen. Het ziet er slecht uit.

Nvidia is blijkbaar geen uitzondering: mensen kopen geen GPU's meer zoals vroeger, zo meldt The Register (opens in new tab). CEO Jensen Huang heeft een forse salarisverlaging van 2,5 miljoen dollar gekregen omdat het bedrijf zijn doelstellingen niet heeft gehaald (hoewel zijn compensatiepakket nog steeds meer dan 21 miljoen dollar bedraagt, dus maak je niet te veel zorgen om hem).

Het bedrijf heeft zojuist zijn verbluffend uitgebreide jaaroverzicht voor 2023 gepubliceerd, waarin het constateert dat de omzet is beïnvloed door "economische tegenwind, geopolitieke spanningen en een leveringsketen die van een ernstig tekort naar een overschot is gegaan."

Het is geen verrassing dat mensen in het huidige economische klimaat minder uitgeven aan technologie, vooral high-end GPU's, maar er zit meer in. De RTX 4000-kaarten van Nvidia zijn al ver in de levenscyclus en hun prestaties zijn indrukwekkend. We zouden Nvidia juist moeten zien floreren. Dus wat is het probleem?

(Image credit: Nvidia, Future)

Een onnodige escalatie

Maar zelfs in de onmiddellijke nasleep van de cryptocrash bleef de omzet van GPU's een tijdje sterk. Gamers waren enthousiast om een krachtige grafische kaart te kopen die hen geen buitensporig bedrag zou kosten en de verkoop van gaming laptops was nog steeds goed. Dus wat ging er mis?

Laten we eens naar de Steam Hardware Survey (opens in new tab) gaan om te zien welke lessen we daaruit kunnen trekken. Niet alleen zien we geen enkele RTX 4000 GPU aan de top van het klassement (de RTX 4090 staat helemaal onderaan op #48), maar de populairste keuzes vertellen een fascinerend verhaal.

Op de eerste plaats staat de GTX 1650: een vier jaar oude GPU die nauwelijks in staat is om de nieuwste triple-A games op 1080p te draaien! Naar beneden in de lijst is het ongeveer hetzelfde verhaal: de eerste kaart waarop wij bereid zijn te spelen op een hogere resolutie is de RTX 3060 Ti, op plaats 7. Feit is dat de meeste pc-gamers nog steeds op lagere resoluties spelen de behoefte aan 4K is niet wat Nvidia lijkt te denken.

Toch gaat Nvidia door met steeds krachtigere GPU's en beweert het dat we allemaal steeds meer geld kunnen uitgeven aan nieuwe grafische kaarten. Zelfs de goedkoopste next-gen kaart die beschikbaar is terwijl ik dit schrijf, de RTX 4070, kost nog steeds 669 euro. Dit is een prijs die voor de meeste gamers buiten bereik ligt.

(Image credit: Nvidia)

Is Nvidia zijn eigen ergste vijand?

Kortom, wij geloven dat Nvidia agressief doorgaat met krachtigere hardware op een moment dat de meeste gamers liever goedkopere hardware zien. Daarom daalt de verkoop van GPU's, in combinatie met de factoren waarop Nvidia geen invloed heeft en die in het jaaroverzicht worden genoemd.

Het is ook de moeite waard om erop te wijzen, hoewel het misschien verblindend duidelijk is voor sommigen, dat iedereen met zowel het geld als de intentie om een high-end GPU te kopen er al een heeft. De RTX 4090 was erg moeilijk te vinden (vooral tegen retailprijs) toen hij voor het eerst werd gelanceerd. Latere kaarten in dezelfde generatie waren niet meteen zo populair.

We denken ook niet dat de aankomende RTX 4060 Ti genoeg zal doen om deze gedachte te ontkrachten, maar dat betekent niet dat Nvidia zich zorgen moet maken. In feite is deze hele situatie niet eens een probleem dat Nvidia moet oplossen. Ondanks de recente verliezen bevindt het merk zich in een unieke positie om de komende jaren veel geld te verdienen met de verkoop van de krachtigste GPU's die het kan produceren. Lang leve AI.

Nvidia heeft al gezegd dat het all-in gaat op AI-technologie en het is steeds makkelijker te begrijpen waarom. Het trainen van machine learning-modellen zoals het fenomenaal populaire ChatGPT vereist een absoluut belachelijke hoeveelheid rekenkracht en Nvidia is misschien op de perfecte oplossing gestuit: tensor cores.

(Image credit: Nvidia)

Nvidia en AI

Wat is een tensor core? Het is een gespecialiseerde GPU-core die Nvidia heeft ontwikkeld om zijn DLSS-upscaling-technologie (Deep Learning Super Sampling) aan te drijven. De aanwijzing zit in de naam: tensor cores zorgen voor AI-ondersteunde resolutie-upscaling voor je games en Nvidia maakt ze nu al drie generaties grafische kaarten voor consumenten.

Deze hardware is niet gebouwd om chatbots te trainen, maar het is AI-georiënteerde technologie en met de huidige explosie in AI-populariteit neemt Nvidia de zaken heel serieus. Er gaat al veel geld om in AI-ontwikkeling en dat zal alleen maar toenemen. In tegenstelling tot pc-gamers in geldnood, hebben bedrijven als OpenAI een relatief vette portemonnee.

Dat is natuurlijk slecht nieuws voor gamers, althans op korte termijn. Het is mogelijk dat Nvidia besluit om zich helemaal uit de markt voor grafische toepassingen voor consumenten terug te trekken en zich te richten op het maken van krachtige GPU's voor bedrijven om de AI-modellen van de toekomst te trainen.

Maar als die schokkende wending er komt, zou dat op de lange termijn wel eens goed nieuws kunnen zijn. Om te beginnen is Nvidia nu al jaren de grote speler in de GPU-ruimte waardoor iemand anders een kans krijgt op de pc-gaming markt. Een paar jaar geleden zou ik me zorgen maken over een gebrek aan concurrentie voor AMD's Radeon grafische serie, maar Intel heeft zijn steentje bijgedragen met Intel Arc GPU's en zelfs Apple maakt serieuze vorderingen met zijn M-serie chips.

Maar nog belangrijker is dat welke technologie Nvidia ook ontwikkelt en perfectioneert, deze zal doorsijpelen naar de consumentenmarkt. Zelfs als die niet van gamers komt, zullen de potentiële voordelen van de verkoop van hardware aan AI-bedrijven betekenen dat Nvidia meer investeert in de GPU-industrie als geheel en dat is een heel goede zaak.