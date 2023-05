Nvidia's RTX 4060 Ti arriveert misschien sneller dan verwacht

Er doen inmiddels al maanden geruchten de ronde over de aankomende Nvidia GeForce RTX 4060 Ti en 4060, maar als deze laatste paar geruchten waar blijken te zijn, dan ziet de nabije toekomst er erg goed uit voor mensen die op zoek zijn naar een meer betaalbare grafische kaart.

Volgens een post van de betrouwbare Twitter-leaker MEGAsizeGPU (opens in new tab) en een verslag van VideoCardz (opens in new tab) zal Nvidia binnenkort drie grafische kaarten aankondigen: twee verschillende versies van de RTX 4060 Ti (8GB en 16GB VRAM) en één variant van de standaard 4060.

Dat is al goed nieuws, maar wat nog beter nieuws is, is dat de 8GB RTX 4060 Ti misschien deze maand al uit kan komen. Dit kan wel eens de beste grafische kaart voor de meeste mensen worden, dus het is goed nieuws dat we hopelijk niet meer lang hoeven te wachten. Van de andere twee versies wordt verwacht dat ze in juli 2023 worden uitgebracht. Ook daar hoeven we dus niet heel lang meer op te wachten.

Het lijkt erop dat de 16GB RTX 4060 Ti misschien toegevoegd is aan de line-up vanwege de negatieve reactie op de eerste verslagen over de GPU, die aangaven dat er alleen een 8GB RTX 4060 Ti zou worden gelanceerd. Als dat inderdaad het geval is, dan is het verder ook goed nieuws dat de fabrikant dus echt geluisterd heeft naar feedback van potentiële klanten en een krachtigere variant heeft toegevoegd.

Geef ons maar zo snel mogelijk een RTX 4060 Ti

We hebben eerder ook al meerdere keren gehoord dat de RTX 4060 Ti in mei 2023 zou worden gelanceerd , maar dit recente verslag geeft ons nog meer vertrouwen in dit gerucht.

Er is nog steeds geen echte midrange optie voor gamers binnen de huidige generatie van grafische kaarten. Dat is het geval bij zowel Nvidia als AMD. De beste betaalbare grafische kaarten zijn dan ook vrijwel allemaal van de vorige generatie en dat is een probleem voor gamers die in de laatste jaren geen kans hebben gehad om hun pc te upgraden, want dan wil je toch wel het liefst voor de meest toekomstbestendige optie gaan. Het zou dus een geweldige zet zijn van Nvidia om deze grafische kaarten zo snel mogelijk op de markt te brengen. Dat zal waarschijnlijk ook helpen in de strijd tegen AMD.

Er is echter nog een ander probleem, waar we het recentelijk ook al over hebben gehad. Eerdere geruchten onthulden namelijk dat de 4060 Ti en de 4060 allebei alleen een 8GB-model zouden krijgen met een 128-bit bus en dat zou wel echt een slecht idee zijn. Dat zou de 4060 Ti namelijk ongeveer op hetzelfde niveau plaatsen als de RTX 3060 Ti. Die GPU heeft dezelfde hoeveelheid VRAM, maar zijn busbreedte is letterlijk de helft. Daarnaast zouden beide kaarten ook minder shader-cores hebben. Er zijn dan misschien wel veel dingen geoptimaliseerd voor deze generatie, maar kom op Nvidia!

De nieuwste AAA-games hebben daarnaast ook steeds meer VRAM nodig om soepel te kunnen draaien. The Last of Us: Part I voor pc is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. Nou zijn veel van dit soort games ook niet echt goed geoptimaliseerd, maar dat verandert niets aan het feit dat veel gamers ook gewoon betere opties moeten krijgen voor grafische kaarten, die ook niet meteen een fortuin kosten.

Met andere woorden, Nvidia moet ook rekening blijven houden met de budget gaming-markt en niet proberen te besparen op dat vlak. Wij vinden dat de gemiddelde consument, net als de mensen die een high-end grafische kaart kopen, toch wel meer dan 8GB aan VRAM verdient bij een product als de RTX 4060 Ti.