Koop een iPhone 14 Pro voor Black Friday, en dit is waarom

Denk je eraan om deze Black Friday een iPhone 14 Pro of 14 Pro Max te kopen? Tipje van ons: het is een goed idee om een exemplaar te kopen voordat het koopjesfestijn begint.

Misschien komt dit advies je bekend voor, en dat kan kloppen want vorig jaar schreven we hetzelfde over de iPhone 13. Dit advies gaat volgens ons nog steeds op voor Black Friday in 2022, vooral als je op zoek bent naar een iPhone 14 Pro of 14 Pro Max.



De beste Black Friday deals zijn altijd indrukwekkend, maar de nieuwste iPhones krijgen maar zelden een flinke korting tijdens Black Friday.

Lange wachttijd

(Image credit: Apple)

Als je nu een iPhone 14 Pro of een iPhone 14 Pro Max koopt op de officiële Apple-winkel, dan zegt Apple dat je jouw gekozen toestel tussen 17 november en 24 november ontvangt. Dus uiterlijk een dag voor de echte Black Friday, maar het is allang geen Black Friday zelf meer, want de hele week lang kan je overal deals vinden



Het is zeer waarschijnlijk dat de leveringstermijnen verder opgeschoven worden als de vraag omhoog schiet tijdens Black Friday. Het is maar de vraag wanneer je jouw felbegeerde iPhone binnenkrijgt als je die tijdens Black Friday koopt.

Wat hebben we geleerd van vorig jaar?

Als er een lichtpuntje is voor de Black Friday van dit jaar, dan is het dat de vooruitzichten voor een snelle levering er in ieder geval beter uitzien dan vorig jaar. 2021 werd geplaagd door grote chip tekorten die nu een minder grote rol spelen. Misschien is de vraag naar de nieuwe iPhones wat minder dan voorheen, maar de geprojecteerde leveringstijden weerspiegelen wel dat de aanvoer van de iPhone 14-serie iets beter loopt.

Vorig jaar had de iPhone 13 Pro Max (het populairste model van vorig jaar) op dit moment al een geschatte leverdatum van 26 november in de officiële Apple Store. Dat ligt nu iets anders. Dit is zeker geen wetenschappelijk onderzoek, maar je kan Pro-toestellen dit jaar wel definitief voor Black Friday bestellen en gebruiken.

Zijn er al deals?

(Image credit: Apple)

De iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max hebben op dit moment geen riante deals, maar je kan de telefoon wel via verschillende providers met een abonnement kopen. Je kan zelf bepalen wat jouw eenmalige betaling voor het toestel is.



Wie weet komen er nog nieuwe deals in de weken naar Black Friday uit, maar de deals tijdens Black Friday zelf voegen waarschijnlijk weinig tot geen extra waarde toe.

Weeg je opties af

Je kan natuurlijk ook altijd je huidige telefoon blijven gebruiken totdat je een sterke deal ziet. De vraag is echter hoe lang je kunt wachten. Met Black Friday-aanbiedingen voor iPhones die vaak van matige kwaliteit zijn en met mogelijk lange leveringstermijnen in het vooruitzicht, is er zeker iets voor te zeggen om gewoon te wachten.

Een duidelijk voorbehoud bij dit advies is als je overweegt voor een van de standaardtoestellen te gaan, want zowel de iPhone 14 als de iPhone 14 Plus zijn momenteel ruim voorradig bij telecombedrijven.

Dit advies geldt natuurlijk alleen voor de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max, want de reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Plus zijn overal makkelijk verkrijgbaar.