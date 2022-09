iPhone 14 Pro: deze 7 camerafuncties mogen niet ontbreken

De iPhone 14 Pro en Pro Max zullen naar verwachting Apple's nieuwe vlaggenschip smartphones worden bij de lancering op 7 september. Hun meest spannende functie is opnieuw het camerasysteem. We verwachten daar wederom een grote sprong voorwaarts tegenover de iPhone 13 Pro (Max).

De huidige Pro-serie van Apple staat helemaal bovenaan onze lijst met smartphones met de beste camera's, maar dat hoeft niet zo te blijven. De sterke concurrentie van de Samsung Galaxy S22 Ultra, Google Pixel 6 Pro en de Xiaomi 12s Ultra is niet te onderschatten. De iPhone 14 Pro-reeks heeft daarom de nodige upgrades nodig om zijn toppositie te behouden.

Vorig jaar kregen de iPhone 13 Pro en Pro Max een grote boost. Naast een nieuwe Cinematic modus, die Portrait Mode-effecten naar video's bracht, kregen de telefoons een handige nieuwe macromodus, een aantal Fotografische stijlen voor het maken van kleurprofielen en de toevoeging van een 'Nachtmodus' voor alle drie de camera's.

Hoe zal de iPhone 14 Pro-serie hierop verbeteren? Tot nu toe hebben de geruchten ons een aantal sterke hints gegeven over de technische verbeteringen. Er is sprake van een sprong naar 48MP (vanaf de huidige 12MP), een verbeterde ultra-wide camera met grotere pixels en de toevoeging van autofocus aan de selfiecamera.

Maar de iPhone 14 Pro (Max) zal meer nodig hebben om zijn cameratitel te verdedigen. Daarom hebben we deze camera wishlist samengesteld met features die wij willen zien. We zullen ongetwijfeld verrast worden tijdens de lancering van de iPhone 14, maar we hopen dat we toch enkele van onderstaande features zullen terugzien.

1. Verbeterde Cinematic mode

(Image credit: Apple)

De grootste iPhone-upgrade voor videografen was de Cinematic mode. Hiermee kreeg je een bokeh/portretmodus effect in video's en het werkte redelijk goed.

Hoewel het zeker een leuk effect is om mee te experimenteren, heeft de Cinematic mode enkele beperkingen. Een vervelend puntje is dat deze opnamen beperkt zijn tot 1080/30p. We zouden graag een 4K-resolutie zien (als de A16-processor het aankan) en eventueel meerdere framerates om uit te kiezen.

We zouden ook graag betere detectie van voorwerpen en personen zien. Vooral bij onderwerpen die snel bewegen of bij weinig licht, gaat de Cinematic mode soms de mist in.

2. Betere (hybride) zoom

(Image credit: Apple)

De grootste zwakte van de iPhone 13 Pro is zijn zoom. Wij zijn grote fans van de telefotocamera met 3x zoom die ook 's nachts goed presteert, maar de concurrentie kan meerdere malen verder inzoomen.

De meest voor de hand liggende oplossing, een 'periscoop'-lens die we onder andere terugvinden in de Galaxy S22 Ultra en Sony Xperia 1 IV. Dit zorgt ervoor dat toestellen makkelijk 5x of 10x optische zoom ondersteunen, waar traditionele telefotocamera's vaak niet hoger gaan dan 3x zoom.

Hybride' zoom is daarnaast een combinatie van optische en digitale zoom. Hierbij wordt je foto eigenlijk bijgesneden, waardoor de kwaliteit snel kan afnemen. Door het gebruik van sensors met een hogere resolutie, zoals 48MP of hoger, blijft de kwaliteit van digitaal ingezoomde foto's vaak erg degelijk. Zelfs zonder afzonderlijke telefotocamera kan je nu 2x inzoomen zonder veel kwaliteitsverlies.

3. Nuttige 8K-videofuncties

(Image credit: Filmic)

Niemand is genoodzaakt 8K-video te schieten met een smartphone. Niet alleen zijn er maar weinig manieren om clips in deze resolutie te bekijken, ze zijn ook nog eens lastig te bewerken en op te slaan. Maar dit betekent niet dat een 8K-videomodus, die schijnbaar op de iPhone 14 Pro en Pro Max zal verschijnen dankzij hun 48MP-sensoren, volledig zinloos zou zijn.

Een van de weinige voordelen van het filmen in 8K is dat het mogelijk is om in je opnamen te croppen, terwijl je een 4K-resolutie kan aanhouden als eindresultaat. Deze reframing-techniek wordt vaak gebruikt bij interviews om alternatieve kijkhoeken te creëren.

De DoubleTake-modus van de Filmic-app creëert al een soortgelijk effect door meerdere iPhone-camera's te gebruiken. We zouden op z'n minst een equivalent willen zien van Adobe Premiere Pro's Auto Reframe-functie, die de actie in je video's herkent en ze automatisch bijsnijdt.

4. Een grotere hoofdsensor

(Image credit: Future)

We maken ons zorgen om de sprong van de iPhone 14 Pro naar een 48MP hoofdsensor. Dit is een grote verandering, omdat het de eerste keer in zeven jaar is dat Apple overstapt van de 12MP-resolutie. Dit brengt bijgevolg uitdagingen mee voor de camera-ontwikkelaars bij Apple.

Veel pixels op een kleine sensor proppen is gewoon een slecht plan. Kleinere afzonderlijke pixels zorgen voor meer ruis, waardoor extra details snel vervagen. Sommige recente leaks suggereren ook dat er zich inderdaad kinderziekten hebben voorgedaan, waarbij de Nachtmodus nog "enkele problemen" zou hebben (volgens @LeaksApplePro (opens in new tab)).

Dit is slechts een gerucht, dus het kan dat Apple deze problemen al aangepakt heeft. Het staat dan ook bekend om zijn betrouwbare en kwalitatieve camera's. Bovendien hebben analisten zoals Ming-Chi Kuo voorspeld dat de sensor van de hoofdcamera van de iPhone 14 Pro ongeveer 57% groter zal zijn dan die in de iPhone 13 Pro. Onze verwachten zijn daarom hoog gespannen.

5. Een ingebouwde Pro-cameramodus

(Image credit: Halide)

Apple noemt de flagship iPhones al jaren "Pro", maar professionele fotografen komen toch wat te kort in de standaard camera-app. We snappen dat de gemiddelde gebruikers een eenvoudige mik-en-klik camera-ervaring wil, maar daar stopt het momenteel ook. Een echte Pro modus waar je zelf de sluitertijd, witbalans en dergelijke kan instellen, is er niet.

Apple ging wel in die richting met het Apple ProRaw-formaat dat op de iPhone 12 Pro werd geïntroduceerd. Het zou echter nog beter zijn om een aantal opties te zien die beschikbaar zijn in apps als Halide Mark II (hierboven), zoals de mogelijkheid om tegelijkertijd ProRaw- en HEIC-bestanden op te nemen.

Op basis van het "Far Out" launch event krijgen we het idee dat Apple werkt aan een speciale modus voor astrofotografie. Dit kan echter ook verwijzen naar de mogelijkheid om noodberichten te versturen via satellietverbindingen. Apple heeft de gewoonte om speciale fotografie-effecten over te laten aan apps van derden, maar misschien doorbreekt Apple zijn gebruikelijke patroon dit jaar.

6. Gratis foto-opslag in iCloud

(Image credit: Apple)

De onbeperkte gratis opslag van Google Foto's is verleden tijd, maar de dienst geeft je nog steeds 15 GB aan foto-opslag voordat je een abonnement moet nemen. Daarmee lijkt de limiet van 5 GB op Apple's iCloud behoorlijk zielig. De meeste iPhone-gebruikers zijn dan ook goed bekend met de melding 'iCloud-opslagruimte is vol'.

Zou 's werelds meest succesvolle bedrijf de lancering van iPhone 14 kunnen gebruiken om een hogere gratis limiet aan te kondigen? In deze tijden van economische onzekerheid zijn alle beetjes welkom en een upgrade van de gratis opslag van iCloud is zeker iets dat kan helpen.

7. Een betere ultra-wide camera

(Image credit: Apple)

Hoewel het op persoonlijke smaak aankomt, is onze minst gebruikte iPhone-camera waarschijnlijk de ultra-wide. Dat zou zomaar kunnen veranderen op de iPhone 14 Pro en Pro Max.

Volgens de analist Ming-Chi Kuo krijgen de twee nieuwe Pro-smartphones ultra-wide camera's met grotere 1,4µm pixels. Dat is bijna 50 procent groter dan de ultra-wide camera's op de iPhone 13 Pro en Pro Max die slechts 1,0µm pixels hebben.

Dit zal je niet noodzakelijk helpen om betere foto's te maken, maar het zou de prestaties bij weinig licht wel aanzienlijk moeten verbeteren. Grotere pixels kunnen namelijk meer licht opvangen. Combineer dat met de nachtmodus en het zou zomaar kunnen dat we wat vaker de ultra-wide gaat gebruiken.