De Google Pixel 7 werd vroeg aangekondigd om ons voor te bereiden op teleurstelling

Toen we afgelopen mei tijdens het Google I/O-evenement hoorden over de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro, waren we enigszins geschokt. Niet omdat de telefoons zo geweldig waren of omdat we niet verwachten dat Google uiteindelijk een Pixel 7-familie zou lanceren.

We waren geschokt omdat Google zojuist een van de fundamentele regels van de verkoopwereld had gebroken. Je kondigt je volgende grote ding niet aan terwijl je wilt dat mensen je huidige premium apparaat kopen.

In 1983 kondigde Adam Osborne van Osborne Computer de volgende reeks personal computers van zijn bedrijf aan, terwijl de huidige Osborn 1 computer net begon te lopen.

Onmiddellijk waren kopers niet langer geïnteresseerd in een computer waarvan ze wisten dat die spoedig zou worden vervangen. Het bedrijf ging failliet nog voor de volgende reeks op de markt kwam en het Osborne Effect was geboren.

Google Pixel 6a (Image credit: Future)

Natuurlijk is Google groot genoeg om een verkoopdaling te doorstaan, vooral in een categorie als smartphones die slechts een fractie van Google's inkomsten vertegenwoordigt. Maar waarom zou je de nieuwe telefoon zo vroeg aankondigen en mogelijk de verkoop van je huidige toestellen saboteren?

We verwachten dat de Google Pixel 7 in oktober in de winkels ligt, net als de Pixel 6 daarvoor. De Pixel 6 en Pixel 6 Pro zaten nog maar 7 maanden in hun eerste levensjaar toen Google ze overbodig maakte. Dat gebeurde op hetzelfde moment dat Google een goedkopere versie lanceerde, de teleurstellende Google Pixel 6a, waardoor de verkoop van de Pixel 6 kelderde.

Waarom zou Google het momentum van de Pixel 6 om zeep helpen?

(Image credit: Google)

Hierover kunnen we alleen nog maar speculeren. Er moet niet veel momentum zijn geweest als Google niet aarzelde om de nieuwe toestellen aan te kondigen, dus misschien besloot Google al dat de Pixel 6-familie een flop was en dat het beter was om zich te concentreren op de nieuwe voordelige Pixel 6a en een hype op te bouwen voor de volgende grote lancering in de herfst.

Recente Pixel 7 en Pixel 7 Pro geruchten schetsen misschien een ander beeld. Uit de specificaties die we zien, lijkt het toestel bijna volledig op zijn voorganger. De camerasensoren maken gebruik van hetzelfde aantal megapixels. De schermen zullen vrijwel identiek zijn in grootte, resolutie en prestaties. Zelfs de batterij zal ongeveer even groot zijn. De chipset is wel nieuw, Tensor 2 in plaats van de oorspronkelijke Google Tensor, maar wat betekent dat voor de prestaties van de nieuwe Pixels?

Als Google saaie hardware specs lekt, dan is dat omdat de telefoon volledig draait om de software.

Nu worden we geconfronteerd met een nieuwe mogelijkheid. Google heeft de Pixel 7 en Pixel 7 Pro vooraf aangekondigd omdat ze eerlijk gezegd eigenlijk niet veel uitmaken. Als je slecht nieuws hebt, en saai nieuws is hetzelfde als slecht nieuws voor techliefhebbers, zorg je ervoor dat dit erg vroeg lekt waardoor mensen de tijd hebben om dit nieuws te laten bezinken voordat het werkelijkheid wordt.

Google kondigt een telefoon vijf maanden te vroeg aan en lekt dan langzaam saaie informatie uit totdat we weten wat we kunnen verwachten. Tegen de tijd dat de Pixel 7 daadwerkelijk verschijnt, zijn we over de teleurstelling heen en hebben we het geaccepteerd. De iPhone 14 is dan een maand oud, en de spannende nieuwe Galaxy Z Flip 4 van Samsung is dan nog ouder. Google is niet van plan om het hype-seizoen te volgen van andere smartphonefabrikanten.

Google creëert fascinerende software, geen hardware

(Image credit: Future)

Geloven we echt dat Google in oktober een saaie telefoon zal lanceren en ons al sinds het voorjaar op een saai toestel voorbereidt? Nee, natuurlijk niet. Google is een softwarebedrijf. Deze telefoons maken geweldige foto's, niet vanwege de hardware, maar dankzij de intelligente software van Google. Als Google saaie hardwarespecificaties lekt, dan is dat omdat de telefoon volledig draait om de software.

De Google Tensor-chipset verplaatst veel van Google's AI-computing van de cloud naar het toestel zelf. Functies zoals spraakherkenning werden sterk verbeterd in snelheid en nauwkeurigheid omdat de chip is gemaakt om Google's slimme trucjes te verwerken. Het ligt voor de hand dat een Tensor 2-chipset niet simpelweg een kleine upgrade is. We verwachten meer geavanceerde AI-functies, met meer intelligente processing via de nieuwe Tensor-chipset.

Google gebruikte jarenlang dezelfde 12MP-sensor op zijn camera, en de beeldkwaliteit verbeterde drastisch dankzij de superieure beeldverwerking, tot het punt waarop de Pixel 6a met zijn 12MP-camera foto's maakt die bijna net zo goed zijn als de 50MP camera van de Pixel 6. Het feit dat de Pixel 7 dezelfde camera zal gebruiken als de Pixel 6 is dan ook geen reden om te twijfelen.

Nog een Ultra-reden waarom de Pixel 7 zo saai kan worden

(Image credit: Future / Google)

Een andere mogelijke reden waarom de Pixel 7 en Pixel 7 Pro zo ondermaats lijken, is omdat dat er wellicht een derde Pixel 7-telefoon aan zit te komen. We zien misschien de Pixel 7 Ultra niet in oktober verschijnen, maar geruchten suggereren dat Google werkt aan een nog betere versie, een soort van Ultra dus. Misschien zien we nog meer cameraverbeteringen en betere specs.

Er gaat zelfs een gerucht dat Google al geruime tijd werkt aan een opvouwbare telefoon. Google is altijd dubbelzinnig geweest over de plaats van de Pixel-telefoon in de telefoonwereld. Moet het het krachtigste toestel worden? Het meest capabele toestel? Het beste toestel voor de prijs? Waarom zouden kopers een Pixel moeten kiezen in plaats van andere telefoons op de markt? Dat antwoord leek elk jaar te veranderen.

Het is mogelijk dat de Pixel 7 Pro gewoon wordt neergezet als de midrange-telefoon in de line-up van Google, met een Ultra-telefoon en misschien zelfs een foldable die later kan verschijnen met sterke specs en een pittig prijskaartje.