Windows 11 krijgt extra opties in het instellingenmenu, maar minder in het configuratiescherm

Microsoft is de functionaliteit van het oude, vertrouwde configuratiescherm, dat nog steeds rondhangt in Windows 11, langzaam aan het verplaatsen naar het algemene instellingenmenu. In een nieuwe bètaversie zien we opnieuw enkele opties die van het configuratiescherm naar de algemene instellingen zijn gekomen (via Windows Latest). In de update naar 24H2 later dit jaar zou de wijziging bij iedereen doorgevoerd worden.

Het menu Aan/uit & Accu in de instellingen zal laptopgebruikers de mogelijkheid bieden om aan te passen wat er gebeurt wanneer zij het deksel van de laptop sluiten, op de aan/uitknop drukken of op de slaapstandknop drukken. Die opties staan momenteel in het configuratiescherm onder Energiebeheer. Desktopgebruikers zien hier natuurlijk andere opties, omdat zij geen slaapstandknop of deksel hebben.

Microsoft werkt ook aan weergaveopties binnen het instellingenmenu en heeft opties voor kleurbeheer geïntroduceerd waarmee je je kleurprofielen kunt wijzigen. Ook dit vind je voorlopig nog in het configuratiescherm. Een andere kleine shift zien we bij het menu Opslagruimten, waar je nieuwe groepen en opslagruimten kan aanmaken of verwijderen. Dit zal eveneens deel gaan uitmaken van het algemene instellingenmenu.

Vaarwel configuratiescherm

Dit zijn allemaal relatief kleine wijzigingen, maar het is een extra stap in de richting van het instellingenmenu dat uiteindelijk alle taken van het oude configuratiescherm overneemt. Microsoft neemt alleen ruim de tijd om alles te verplaatsen, wat ook het geval was in Windows 10.

Het achterliggende probleem is de enorme hoeveelheid instellingen in Windows 11. Er zijn zodanig veel opties die de gemiddelde gebruiker nooit nodig heeft en daarom al jaren stof vergaren in het configuratiescherm. Zo zal de gemiddelde Windows-gebruiker het menu met opslagruimten wellicht nooit openen. Het kost Microsoft daardoor best wat tijd om orde op zaken te stellen bij de migratie van al deze opties naar het instellingenmenu. Dat menu werd reeds geïntroduceerd in Windows 8 en is bij de lancering van Windows 10 meer op de voorgrond gekomen.

In 2020 is Microsoft begonnen met de overdracht van opties in het configuratiescherm naar het algemene instellingenmenu. Het uiteindelijke doel is om het configuratiescherm in zijn geheel te verwijderen zodat je alle instellingen kan vinden in het instellingenmenu. We zijn benieuwd of dat daadwerkelijk zal gebeuren in Windows 11 of dat we pas afscheid moeten nemen van het configuratiescherm in Windows 12.