Startmenu in Windows 11 krijgt nieuw ontwerp met categorieën

De recente wijzigingen in het Startmenu van Windows 11 die Microsoft heeft getest, vielen niet bij iedereen in de smaak. Dit heeft de softwaregigant er niet van weerhouden om te blijven experimenteren met het menu en het test momenteel een nieuwe lay-out met categorieën waar we vorige maand over hebben gehoord.

Deze lay-out is een alternatief voor de standaardweergave van het gedeelte met alle apps in het Startmenu, naast een nieuwe rasterlay-out die Microsoft ook heeft getest. Een sneak peek van deze weergave in categorieën bevatte vierkanten gerangschikt in blokken van vier, wat aangeeft dat het een vroege werkversie van de lay-out was.

Maar sinds een nieuwe build in het Windows 11 Beta-kanaal is beland, werkt de categorielay-out nu, of is hij in ieder geval "functioneel", zoals Windows Latest meldt. Houd er wel rekening mee dat de lay-out nog steeds verborgen blijft in Windows 11, dus testers zullen moeten zelf graven om hem te vinden.

(Image credit: Windows Latest / Microsoft)

Organiseren moet je leren

Deze meer afgewerkte versie van de categorielay-out toont nu een aantal app-pictogrammen in plaats van alleen gekleurde blokken zoals voorheen. Elke themacategorie, zoals entertainment, muziek of nieuws en weer, toont maximaal vier pictogrammen van geïnstalleerde programma's in een raster van 2 x 2. Dit raster kan meer dan vier apps tonen door er maximaal vier te bundelen als mini-iconen, zoals je kunt zien in bovenstaand screenshot in de categorie "overig" rechtsonder. Er kunnen dus in totaal 16 apps worden weergegeven binnen elke categorie. Niets van dit alles is helaas volledig functioneel in de bètaversie. De mini-iconen kan je bijvoorbeeld niet open klikken.

Zowel de categorie- als de rasterindeling zouden betere opties zijn dan de huidige standaardweergave van het Startmenu, die een lange lijst met apps toont waar je op een pijnlijke manier doorheen moet scrollen. De rasterweergave bundelt apps alfabetisch in een raster zodat je minder moet scrollen en de categorielay-out verfijnt dit nog verder.

Windows Latest denkt ten slotte dat de nieuwe categorie-indeling snel genoeg functioneel zal zijn en misschien zelfs geïmplementeerd zal worden in de volgende grote Windows 11-update, versie 24H2.