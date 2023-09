Philips en Evnia presenteren selectie monitoren voor scholieren, professionals en gamers

September is voor veel professionals en scholieren een maand waarin ze na een welverdiende vakantie weer terug naar kantoor of school gaan. Rond deze tijd van het jaar is er dan ook veel vraag naar elektronicaproducten zoals laptops, monitoren en bijbehorende accessoires. Philips heeft daarom een reeks monitoren geselecteerd die professionals en scholieren ondersteunt in hun dagelijkse werkzaamheden.

Oplossingen voor professionals

Professionals verwachten een monitor die de productiviteit verhoogt en ondersteuning bij creatieve inspanning biedt. Opties zoals snelle connectiviteit (USB-C of Thunderbolt™ 4), een goed werkende webcam, uitstekende luidsprekers en een sterke beveiliging (Windows Hello™-gezichtsherkenning) zijn een must. Daarnaast zijn extra prestatieverhogende functies zoals een geïntegreerde MultiClient KVM-switch, waarmee moeiteloos tussen bronnen kan worden geschakeld, geen overbodige luxe. Al deze functies dienen hand in hand te gaan met betrouwbare ergonomische technologieën.

De Philips 45B1U6900CH (adviesprijs € 1189) is zeer geschikt voor mensen die veelvoudig in videoconferenties zitten. De monitor beschikt over een gebogen scherm van 44,5 inch, een USB-C-dockingstation met RJ45-ingang, een MultiClient geïntegreerde KVM-switch en een ingebouwde 5MP-webcam voorzien van Windows Hello-gezichtsherkenning inclusief ruisonderdrukkende microfoon.

De Philips 27B1U7903 is een andere monitor die uitstekende beeldprestaties combineert met veilige dockingmogelijkheden en een stijlvol ontwerp. De monitor is voorzien van een 27 inch 4K UHD MiniLED-scherm en beschikt over Thunderbolt™ 4-connectiviteit. Dankzij het vierzijdige, frameloze ontwerp en de geïntegreerde kabelbeheeroptie is de monitor een perfecte keuze voor een naadloze set-up met twee of meer schermen. De adviesprijs betreft € 1299.

Voor professionele ontwerpers en fotografische professionals zijn daarnaast de Philips 40B1U6903CH en Philips 34B1U5600CH ook zeer geschikte keuzes. De Philips 40B1U6903CH heeft een adviesprijs van € 1849 en beschikt over een 39,7 inch 5K2K-scherm en Thunderbolt™ 4-connectiviteit. De Philips 34B1U5600CH (adviesprijs € 759) levert heldere beelden dankzij het 34 inch CrystalClear Quad HD-scherm en is daarnaast voorzien van USB-C-dockingmogelijkheden, een geïntegreerde MultiClient KVM-switch en een DisplayPort Out-uitgang.

Comfortabel studeren en werken

Zowel scholieren als professionals die vanuit huis werken hebben baat bij een monitor waar urenlang op gewerkt kan worden. Daarnaast moet een monitor ook comfortabel in gebruik zijn om bijvoorbeeld op het web te surfen, foto’s te bewerken, games te spelen of een film te kijken.

Zowel de Philips 16B1P3302D, Philips 27E1N5600AE en Philips 34E1C5600HE zijn hier allen zeer geschikt voor. De Philips 16B1P3302D (adviesprijs € 279) is een draagbare monitor met een scherm van 15,6 inch waardoor hij gemakkelijk in een aktetas of rugzak past. Bovendien beschikt de monitor aan de zijkant over twee USB-C-poorten waar elk een USB-C-kabel kan worden aangesloten die tegelijkertijd gebruikt kunnen worden.

De Philips 27E1N5600AE heeft een adviesprijs van € 289 en is een echte alles-in-één-oplossing. Met een 27 inch QHD IPS-scherm, USB-C-connectiviteit, ergonomische opties en een snelle reactietijd van 1 ms MPRT is de monitor zeer geschikt voor zowel werk als het spelen van games.

Tot slot maakt de ingebouwde 5MP-webcam met Windows Hello-certificering de Philips 34E1C5600HE een betrouwbare optie voor scholieren en professionals die vanuit huis werken. De USB-C-mogelijkheden zorgen voor eenvoudige en probleemloze connectiviteit. Verder geeft het 34 inch UltraWide QHD-scherm genoeg ruimte om twee pagina’s naast elkaar te openen. Dit model heeft een adviesprijs van € 619.

Ga voor de beste gameplay-ervaring

Voor professionals en scholieren die naast hun werk of studie graag gamen heeft Philips ook geschikte monitoren beschikbaar. Binnen de Evnia-gaminglijn zorgen zowel de Philips Evnia 25M2N3200W, Philips Evnia 27M2C5500W en Philips Evnia 34M2C8600 ervoor dat men zich helemaal in de digitale gamewereld kan verliezen.

De Philips Evnia 25M2N3200W (adviesprijs € 219) zorgt met zijn 24,5 inch FullHD VA-scherm, 240Hz verversingssnelheid en 0,5 ms MPRT voor een ultrasnelle en ultrasoepele game-ervaring zonder haperingen of ghosting.

Een maat groter is de Philips Evnia 27M2C5500W, voorzien van een 27 inch QHD-scherm. Daarnaast is de monitor uitgerust met AMD FreeSyncTM Premium Pro, 240Hz verversingssnelheid, lage input lag en een snelle reactietijd van 1 ms GtG en 0,5 ms MPRT. De monitor heeft een adviesprijs van € 549.

Tot slot beschikt de Philips Evnia 34M2C8600 (adviesprijs € 1299) over een gebogen 34 inch QD OLED-paneel en is de monitor voorzien van een USB-C-poort en geïntegreerde KVM-switch. Daarnaast heeft het alle functies die gebruikers nodig hebben voor een meeslepende gameplay-ervaring, zoals VESA ClearMR-certificering, AMD FreeSync™ Premium Pro, DTS Sound™ en nog veel meer.