Maak je geen zorgen over vingerafdrukken op de zwarte MacBook Pro M3, Apple heeft een oplossing

Apple heeft net zijn nieuwe MacBook Pro-modellen onthuld en zoals je misschien al gezien hebt, is er nu ook een nieuwe kleurvariant beschikbaar: Space Black. Het lijkt er dan ook op dat Apple het grootste probleem met deze afwerking heeft opgelost.

Zoals MacRumors ook al aangaf in een nieuw verslag, hebben meerdere outlets al laten weten dat het gevaar voor (vieze) vingerafdrukken op donkere kleuren van Apple's laptops niet meer lijkt te bestaan.

Apple liet tijdens de aankondiging van de nieuwe laptops al weten dat de zwarte kleur kan profiteren van een “scheikundige doorbraak die een anodiserende afsluiting creëert om vingerafdrukken flink te verminderen."

Ook Lance Ulanoff, de hoofdredacteur van TechRadar in de VS, gaf aan: “Ik kan mededelen dat, hoe hard ik het ook probeer, ik geen vingerafdrukken kan achterlaten op de afwerking."

MacRumors belichtte ook al het feit dat vele anderen ook tot dezelfde conclusie zijn gekomen, met een aantal uitzonderingen.

Patrick O’Rourke van MobileSyrup zei: “Ik heb erg vettige vingers en heb een aantal minuten lang in het hands-on gebied geprobeerd om vlekken te creëren op de ; Space Black-kleur[variant] - ik kreeg het niet voor elkaar."

The Verge (Dan Seifert) merkte, na de Space Black MacBook Pro 30 seconden in handen te hebben gehad, dat er "minder vingerafdrukken op [zaten], maar we moeten nog maar zien hoe hij het volhoudt in de echte wereld."

Jason Snell van Six Colors zei dat de afwerking het "over het algemeen beter beschermd is tegen vingerafdrukken en andere vlekken," maar hij gaf ook aan dat we geen wonderen moeten verwachten.

(Image credit: Apple)

Conclusie: Back in black, maar is het eigenlijk wel echt zwart?

Veel verschillende mensen die hands-on zijn gegaan met de nieuwe MacBook Pro lijken het eens te zijn en geloven dus dat Apple inderdaad vingerafdrukken heeft weten te verminderen op de nieuwe zwarte kleurvariant.

Zoals The Verge ook zei, is het wel belangrijk dat we eerst zien hoe deze afwerking eruitziet na urenlang (of dagenlang) gebruik in de echte wereld. Pas na langdurige tests kunnen we bepalen hoe goed deze afwerking echt is in het tegenhouden van vingerafdrukken.

Het lijkt in ieder geval wel al een verschil te maken en dat is al goed nieuws.

Mensen hebben het momenteel echter niet alleen over het gevaar van vingerafdrukken bij die nieuwe Space Black-kleur. Sommige mensen vinden deze zwarte kleurvariant namelijk niet zwart genoeg. Het lijkt misschien wat meer op donkergrijs, al kan dat ook een beetje afhangen van de lichtinval bij de foto's die we tot nu toe hebben gezien. Het lijkt in ieder geval geen pikzwarte laptop te zijn.

Een andere zorg die we zijn tegengekomen is dat beschadigingen op MacBooks met een donkere afwerking vaak sneller te zien zijn en kleine beschadigingen kunnen al snel gebeuren wanneer je bijvoorbeeld kabels probeert aan te sluiten op een laptop.

We zullen zien hoe goed deze nieuwe Space Black-variant het volhoudt in de echte wereld. Het is overigens wel goed om te weten dat deze Space Black-kleurvariant alleen beschikbaar is bij de MacBook Pro-modellen met de M3 Pro- en M3 Max-chips en niet bij de nieuwe MacBook Pro met de standaard M3.