Apple heeft nu definitief afscheid genomen van de Touch Bar

Apple heeft de 13-inch MacBook Pro in vrede laten sterven en daarmee een van de minst aantrekkelijke laptops uit zijn line-up verwijderd. Daarmee verdwijnt ook de Touch Bar, wat betekent dat Apple's aanraakgevoelige balk op geen enkele MacBook meer zit.

Tijdens het Scary Fast-evenement introduceerde Apple zijn M3-chips in de nieuwe MacBook Pro en iMac. Normaal gesproken, zouden we verwachten dat de standaard M3-chip zijn weg zou vinden naar de 13-inch MacBook Pro, maar dat gebeurde niet.

In plaats daarvan bracht Apple deze chip naar de vernieuwde 14-inch MacBook Pro. Dit is de eerste keer dat deze laptop niet exclusief is uitgerust met de Pro- en Max-versies van die chip sinds de introductie in 2020.

De 13-inch MacBook Pro was nergens te bekennen. Zijn vervanger is helaas iets duurder, maar heeft een aanzienlijk beter (en iets groter) Liquid Retina XDR-beeldscherm, dubbele basisopslag, langere batterijduur en de geliefde HDMI-poort.

Een duidelijk line-up

(Image credit: Apple)

De 13-inch MacBook Pro was lange tijd het zwarte schaap in de kudde laptops van Apple. Ondanks zijn lagere adviesprijs van 1.619 euro werd hij voorbijgestoken door de MacBook Air met M2-chip die voor 1.519 euro werd verkocht. Hierdoor ontstond het probleem dat dit instapmodel de Pro-naamgeving niet meer kon verantwoorden.

Nu die laptop er niet meer is, is het gamma MacBooks een stuk minder verwarrend. In plaats van een 13-inch laptop aan te bieden die eigenlijk in geen enkele serie thuishoorde, maakt Apple nu een duidelijk onderscheid tussen beide.

Met de 13-inch MacBook Pro is ook de Touch Bar verdwenen, die nu op geen enkel Apple-product meer te vinden is. Hoewel de Touch Bar veel potentie had, bereikte hij nooit het succes waar Apple op hoopte. Er waren te weinig apps die gebruik maakten van zijn mogelijkheden om hem een aantrekkelijk te maken.

Uiteindelijk zullen niet veel mensen rouwen om het verlies van de 13-inch MacBook Pro. Als je nu een MacBook wil kopen voor casual gebruik, is de MacBook Air een logische (en goede) optie, terwijl professionals terecht kunnen bij de 14-inch MacBook Pro. Het heeft lang geduurd, maar de 13-inch MacBook Pro en Touch Bar zijn eindelijk verleden tijd.