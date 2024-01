Lenovo zet in op AI-gedreven creativiteit en productiviteit met tientallen nieuwe laptops

Lenovo toont vandaag op CES 2024 een volledige line-up van meer dan 40 nieuwe apparaten en oplossingen met AI, die verder invulling geven aan de visie ‘AI for All’. De aankondigingen bestaan uit nieuwe AI-pc-innovaties voor Lenovo's Yoga-, ThinkBook-, ThinkPad-, ThinkCentre- en Legion-submerken die de computerervaring voor zowel consumenten als bedrijven beter dan ooit personaliseren.

IdeaPad- en Yoga-laptops voor creatives

Lenovo toonde zijn nieuwste repertoire consumentenapparaten: een selectie Yoga AI-laptops die het creatieve proces een boost geven, een tablet die gebruikers uitnodigt om te spelen en te leren, IdeaPad-laptops voor dagelijks gebruik en randapparatuur. Lenovo luidt een nieuw tijdperk in met de nieuwste Lenovo Yoga-laptops met Microsoft Windows 11 en Lenovo Yoga Creator Zone, exclusieve nieuwe software voor creators artiesten en iedereen die de kracht van generatieve AI eenvoudig, privé en met oog voor veiligheid wil benutten. De Lenovo Yoga Creator Zone boost de verbeelding, gebruikers typen wat ze willen zien en het systeem creëert onmiddellijk een visuele weergave.

De nieuwe generatie Lenovo Yoga-laptops wordt aangevoerd door de Lenovo Yoga Pro 9i (16", 9) en de Lenovo Yoga 9i 2-in-1 (14", 9), waarvan de laatste wordt geleverd met een Lenovo Smart Pen en Sleeve. De laptops zijn ontwikkeld voor creators die geen concessies willen doen. Beide premium laptops zijn MIL-STD-810H1 beoordeeld op duurzaamheid en zitten vol met geavanceerde componenten, waaronder de nieuwste Intel Core Ultra-processors voor razendsnelle prestaties, een fysieke Lenovo AI Core Chip die robuuste AI-functionaliteit combineert met krachtige batterijen voor non-stop creativiteit. De prestaties van de Lenovo AI Core en Intel Ultra-processors in de Lenovo Yoga Pro 9i (16 inch, 9) worden gemaximaliseerd door Lenovo X Power, een tuning-oplossing op basis van machine learning die creatieve taken zoals 3D-rendering en kleurcorrectie voor films verbetert door computingkracht toe te wijzen om de prestaties, de levensduur van de batterij en de koelefficiëntie te optimaliseren. Beide modellen zijn voorzien van een Copilot-toets voor snellere toegang tot een dagelijkse AI-metgezel. Copilot in Windows 11 benut de mogelijkheden van AI om relevante antwoorden te geven, e-mails samen te vatten, afbeeldingen te genereren en meer.

Lenovo Yoga Book 9i (Image credit: Lenovo)

Tot slot worden vier nieuwe laptops toegevoegd aan de Lenovo Yoga-familie. Voor draagbaarheid is de Lenovo Yoga Slim 7i (14", 9) een dunne en lichte premium laptop in de Intel Evo-editie die wordt aangedreven door Intel Core Ultra-processors en een WUXGA OLED-scherm. Voor het maken van content zijn de Lenovo Yoga Pro 7i (14",9) en Lenovo Yoga Pro 7 (14",9) creatieve laptops, uitgerust met de keuze uit Intel Core Ultra-processors, een AMD Ryzen 7 8845HS-processor, tot een NVIDIA GeForce RTX 4050 laptop GPU met NVIDIA Studio-validatie en een PureSight Pro LCD- of OLED 3K-scherm.

Voor de wow-factor wordt de Lenovo Yoga Book 9i (13", 9) nu voorzien van Intels nieuwe Core Ultra-processors, een PureSight OLED-scherm van 2,8K en een roterende Bowers & Wilkins-soundbar. De laptop kan ook worden uitgerust met verschillende creativiteitsverhogende software, waaronder Smart Launcher om veelgebruikte apps te groeperen en zo efficiënter te werken; Enhanced Virtual Keyboard waarmee gebruikers hun persoonlijkheid kunnen uitdrukken via skins; AI om handschriften te verfraaien en meer. Tot slot zijn de nieuwe Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (16", 9) en Lenovo Yoga 7i 2-in-1 (14", 9) converteerbare laptops die creators onderweg snel toegang geven tot tools die hun creativiteit complementeren.

Lenovo ThinkBook-laptops voor professionals

Lenovo ThinkBook 14 i Gen 6+ (Image credit: Lenovo)

Lenovo kondigt ook nieuwe ThinkBook-producten en accessoires aan met innovatieve functies, slimme ontwerpen en AI PC-optimalisaties. De nieuwe ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid is een flexibele hybride oplossing met een basissysteem laptop en een tablet die onafhankelijk van elkaar werken of samen en naadloos kunnen schakelen tussen laptop en tablet. De oplossing biedt een unieke innovatie en hybride ervaring tussen Windows en Android systemen. De ThinkBook 13x Gen 4 is een prachtige en krachtige Intel Evo Edition-laptop met een fantastische batterijlevensduur, een ingebouwde Copilot-toets en is de eerste CO2-neutrale laptop van Lenovo voor het MKB4. De ThinkBook 14i Gen 6+5 is een krachtige, veelzijdige en slimme laptop met een prachtig 14,5-inch 3K-scherm en een Graphics Extension (TGX)-poort die ondersteuning biedt voor het nieuwe ThinkBook Graphics Extension (TGX) dock dat AI-rekenkracht een boost geeft. Lenovo introduceert ook de bijgewerkte ThinkBook 16p Gen 5 die kracht en elegantie combineert met ondersteuning voor de nieuwe Magic Bay Studio die een 4K-camera6 en geïntegreerde luidsprekers bevat.

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE is een revolutionair en innovatief proof of concept. Het levert krachtige prestaties, ziet er prachtig uitziet en biedt intelligente, in kleur te personaliseren laptopcovers. Dankzij de hardware- en software van Lenovo en het gebruik van de E Ink Prism-technologie kunnen gebruikers de externe cover in verschillende patronen aanpassen, waardoor het notebook er uniek uitziet. Dit concept ondersteunt tot duizend verschillende afbeeldingen, zodat gebruikers hun persoonlijkheid en creativiteit kunnen uitdrukken. Met de ultralage-energietechnologie van Eink en het systeemontwerp van Lenovo heeft de van kleur veranderende cover geen invloed op de levensduur van de batterij - zelfs als het systeem is uitgeschakeld, blijft de cover veranderen.

Eerste ThinkPads en IdeaPads met Intel Core Ultra-processoren

Lenovo lanceert nieuwe zakelijke en consumentenlaptops die zijn ontworpen om nieuwe AI-ervaringen te bieden, om zo productiviteit, creativiteit en efficiëntie te stimuleren. De nieuwe Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-in-1 en IdeaPad Pro 5i zijn Intel Evo-laptops met de nieuwste Intel Core Ultra-processors en Windows 11 die optimale energie-efficiëntie, prestaties en meeslepende ervaringen bieden. De speciale ondersteuning voor AI-versnelling helpt gebruikers nieuwe ervaringen te omarmen en de efficiëntie in werk en ontspanning te verbeteren, inclusief vaardigheden die mogelijk worden gemaakt door Copilot in Windows. Of ze nu zakelijk of privé worden gebruikt, deze laptops van Lenovo behoren tot de eerste die een AI-PC-revolutie teweegbrengen die de manier waarop mensen met PC's creëren, samenwerken en interacteren fundamenteel zal veranderen. De nieuwe Thinkpad X1 en IdeaPad Pro 5i zijn ontworpen om gebruikers de meest volledige PC-ervaringen tot nu toe te bieden en zullen gebruikers helpen een nieuwe generatie van AI-computing te omarmen.