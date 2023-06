Nvidia RTX 4060 GPU benchmarks lijken misschien teleurstellend, maar wees niet bang

Nvidia’s RTX 4060-GPU komt steeds dichterbij en volgens geruchten zou hij ook eerder dan verwacht kunnen arriveren. Het is dan ook geen verrassing dat we inmiddels gelekte benchmarks zien verschijnen.

Deze specifieke gelekte benchmarks komen vanuit Benchleaks op Twitter (en werden gespot door VideoCardz). De leak toont de prestaties van de RTX 4060 bij de 'GPU Compute'-tests in Geekbench 6.

[GB6 GPU] Unknown GPUCPU: Intel Core i5-13600K (14C 20T)CPUID: B0671 (GenuineIntel)GPU: GeForce RTX 4060API: VulkanScore: 99419PCI-ID: 10DE:2882https://t.co/ukIhf7xrMRJune 21, 2023 See more

Dus, hoe presteerde de Nvidia GeForce RTX 4060? De grafische kaart wist een score van 105.630 te halen in de OpenCL-test en 99.419 in Vulkan.

VideoCardz had ook wat vergelijkingen bij de hand om ons wat context te geven voor wat die resultaten nou eigenlijk betekenen. Waar het op neerkomt is dat de RTX 4060 aan de hand van deze resultaten ongeveer 17-18% sneller zou zijn dan zijn voorganger, de RTX 3060.

Natuurlijk zijn we, net als bij alle andere leaks, nog steeds sceptisch over deze informatie en dit is natuurlijk ook niet de enige informatie die van belang is voor deze grafische kaart, maar daar gaan we hieronder nog wat dieper op in.

Conclusie: Teleurstellend of gewoon naar verwachting?

Het eerste waar je rekening mee moet houden bij een leak van de prestaties van een aankomende grafische kaart, is dat hoewel z'n leak erg interessant kan zijn en je een eerste blik geeft op hoe in dit geval de RTX 4060 misschien zal presteren, het maar gaat om een paar resultaten vanuit één specifiek benchmark-programma.

Daarbij is Geekbench ook niet echt onze eerste keuze voor het testen van de gaming-prestaties van een grafische kaart. Wij zouden eerder de resultaten van de synthetische benchmark in 3DMark willen zien voor een gaming-GPU. Zelfs dat haalt het overigens nog niet bij in-game benchmarks in de echte wereld.

Wat we hier mee willen zeggen is dat je niet al te veel moet vertrouwen op deze Geekbench-scores, maar toch geven ze wel een indicatie van wat we misschien kunnen verwachten van de RTX 4060.

Is een verbetering van minder dan 20% dan eigenlijk een grote teleurstelling? Nou, het is in ieder geval niet geweldig, maar de RTX 3060 leverde ongeveer een vergelijkbaar prestatieverschil met zijn voorganger, de RTX 2060 (bij gaming-benchmarks).

In de realiteit lijken deze resultaten dus eigenlijk redelijk overeen te komen met de verwachtingen als we het hebben over de verbeteringen ten opzichte van de vorige generatie. Dat kan natuurlijk nog steeds teleurstellend zijn voor gamers die hoopten voor een grotere verbetering, maar in ieder geval kan je bij de aankomende RTX 4060 wel genieten van DLSS 3 bij ondersteunde games en dat kan ook een groot verschil maken.

Met een adviesprijs van 329 euro is de RTX 4060 alsnog veel goedkoper dan de bestaande RTX 4060 Ti (en ook ongeveer 6% goedkoper dan de RTX 3060 was bij zijn release). De prijs-kwaliteitverhouding van de RTX 4060 lijkt dus nog steeds prima. Hij komt ook goed uit de verf vergeleken met de AMD RX 7600. Zo lijkt hij 30% sneller te zijn in OpenCL, terwijl hij maar ongeveer 9% duurder is (maar dat is dus gebaseerd op deze leak).

In het kort lijkt het er dus op dat de RTX 4060 dus misschien beter zal gaan verkopen dan de RTX 4060 Ti. We denken dan ook al een tijdje dat de slechte verkoopcijfers van de RTX 4060 Ti aangeven dat veel gamers misschien liever wachten op de budgetvriendelijkere RTX 4060. Daar horen we dan ook vanaf zijn release al geruchten over en dat de verkoop van het TI-model slecht loopt is ook te merken aan het feit dat de prijs in sommige gevallen al onder de adviesprijs van Nvidia is gezakt.

We zullen er in ieder geval binnenkort achter komen, want we gokken dat we niet lang meer hoeven te wachten op de RTX 4060.

De RTX 4060 Ti biedt niet echt bepaald een goede prijs-kwaliteitverhouding en de RTX 4060 is nog niet uit. Momenteel is de RTX 4070 dus nog de Nvidia-GPU met de beste prijs-kwaliteitverhouding, maar die kaart kost natuurlijk wel wat meer dan deze budget-modellen. Hieronder vind je in ieder geval de beste deals voor die grafische kaart voor als je toch geïnteresseerd bent.