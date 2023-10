Maakt een nieuwe RTX 4070 Super van Nvidia de RTX 4080 irrelevant?

Nvidia schijnt een RTX 4070 Super aan het ontwikkelen te zijn die naast de bestaande modellen van deze grafische kaart zal bestaan (de standaard 4070 en de 4070 Ti die momenteel al beschikbaar zijn).

VideoCardz ontdekte dat een bekende hardware-leaker op X (Twitter), MEGAsizeGPU, een theorie heeft dat er misschien wel twee nieuwe varianten van de RTX 4070 kunnen verschijnen.

There might be two new cards in the future:4070 D6: The same spec as 4070 but shrinks to GDDR64070 super: based on AD103, has a 256bit bandwidth and 16G VramOctober 19, 2023 See more

Volgens dit gerucht zou een van de twee kaarten gewoon een kleine 'refresh' zijn van de bestaande RTX 4070 die zal beschikken over GDDR6 VRAM in plaats van de nieuwere GDDR6X VRAM. Er zou op die manier dus een beetje geld worden bespaard, maar verder zou er niets veranderen aan de grafische kaart.

De andere grafische kaart zou grotere gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier namelijk om een zogenaamde RTX 4070 Super met een AD103-chip. Dat is een grote verandering, want momenteel wordt die chip in de RTX 4080 gebruikt, terwijl de huidige 4070-modellen de minder krachtige AD104-chip gebruiken.

Dankzij de upgrade naar AD103 zou Nvidia deze RTX 4070 Super een 256-bit bus kunnen geven. De VRAM zou hierbij ook een upgrade van 12GB naar 16GB kunnen krijgen.

Conclusie: Is dit hoe Nvidia gedag zegt tegen de RTX 4080?

Het is duidelijk dat deze veranderingen van de specs de RTX 4070 een stuk krachtiger kunnen maken (en we vinden het nu al de beste grafische kaart van Nvidia). Misschien hebben we daarom eerder deze week ook al een ander gerucht gehoord over een zogenaamde RTX 4070 Ti Super.

We geloven echter niet in die ‘Ti Super’-theorie, want daarmee worden de namen toch wel iets te ingewikkeld. Het lijkt ons logischer als het nieuwe model gewoon de RTX 4070 Super wordt genoemd. We weten nog niet eens zeker of hij wel beter zal zijn dan de huidige 4070 Ti, maar als dat zo is en dat duidelijk moet worden gemaakt, dan kan Nvidia altijd nog die 16GB aan VRAM erbij vermelden (RTX 4070 Super 16GB).

We moeten overigens wel benadrukken dat de upgrade naar de AD103-chip voor de zogenaamde RTX 4070 Super niet betekent dat deze nieuwe grafische kaart net zo krachtig zal zijn als de RTX 4080 met dezelfde chip. We gaan ervan uit dat Nvidia de GPU iets minder sterk zal maken (door bijvoorbeeld een lager aantal CUDA-cores toe te voegen), zodat de RTX 4080 er niet als een slechte deal uitziet in vergelijking.

Je zou kunnen zeggen dat de RTX 4080 er nu al een beetje als een slechte deal uitziet, dankzij zijn matige prijs-kwaliteitverhouding.

We hebben de laatste tijd vaak gehoord dat de RTX 4080 niet echt goed verkoopt en dat veel mensen eerder voor de RTX 4070 Ti kiezen of juist voor de RTX 4090 als ze echt de beste prestaties willen. Hoe dan ook, de RTX 4080 krijgt niet echt heel veel aandacht meer als we de geruchten moeten geloven en dat doen we ook.

Als er dus inderdaad een RTX 4070 Super onderweg is met meer VRAM en ook sneller videogeheugen (en misschien iets meer CUDA-cores), dan betekent dat misschien echt het einde van de RTX 4080. Er wordt nu al gezegd dat de RTX 4070 Ti een slechte invloed heeft op de verkoopcijfers van de RTX 4080 sales en als er nu een nog betere variant van de RTX 4070 verschijnt, dan wordt de 4080 nog minder interessant.

(Image credit: Future / John Loeffler)

Het enige wat wel kan tegenvallen is dat er misschien geen groter aantal CUDA-cores aanwezig zal zijn in dit Super-model. Dat zou betekenen dat de upgrade naar AD103 misschien alleen voor de verbeteringen op het gebied van het videogeheugen zal zorgen (die de AD104-chip niet kan bieden).

MEGAsizeGPU tweette later ook nog dat betere CUDA-cores misschien wel mogelijk zijn voor deze RTX 4070 Super, maar dat deze kwestie momenteel nog onduidelijk is. De grafische kaart zou op sommige vlakken zelfs iets slechter kunnen zijn dan de RTX 4070 Ti. Het gaat hier natuurlijk om een gerucht, dus we weten nooit zeker wat er allemaal klopt en wat niet.

Als Nvidia inderdaad gedag wil zeggen tegen de RTX 4080 zonder hem officieel te cancelen, dan is een krachtigere RTX 4070 zoals deze zogenaamde 4070 Super zeker een goede manier om de 4080 irrelevant te maken. Vervolgens kan de productie van de RTX 4080 ook terug naar een minimum worden geschakeld en hoeft Nvidia geen gezichtsverlies te lijden door deze kaart te dumpen, net als de voormalige 12GB-variant van de 4080.

Geruchten over een zogenaamde RTX 4080 Ti wijzen ook op nog meer concurrentie voor de 4080, dus misschien is het niet zo vergezocht dat Nvidia de 4080 langzaamaan een beetje naar de achtergrond wil laten verdwijnen. Toch zijn we hier nu natuurlijk flink aan het speculeren en zullen we pas zien wat er gaat gebeuren wanneer er ook echt officieel nieuwe grafische kaarten worden aangekondigd.

Voor nu lijkt het er in ieder geval wel op dat er plannen zijn voor nieuwe varianten van de RTX 4070 voor volgend jaar. Het is het verder ook nog waard om te benoemen dat de kleine "downgrade" voor de standaard RTX 4070 (naar GDDR6 VRAM) er misschien voor kan zorgen dat Nvidia deze grafische kaart met een nog betere prijs-kwaliteitverhouding kan aanbieden. Dat zou dan natuurlijk wel weer mooi meegenomen zijn.