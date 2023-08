Nvidia onthult DLSS 3.5 met 'Ray Reconstruction' en compatibele games

NVIDIA kondigde DLSS 3.5 aan, de nieuwste versie van haar game-changing AI neuraal netwerk dat continu wordt verbeterd. NVIDIA DLSS 3.5 introduceert een nieuwe functie genaamd Ray Reconstruction, die de kwaliteit van ray traced beelden verbetert voor alle GeForce RTX GPU's door handmatige denoisers te vervangen door een door NVIDIA supercomputers getraind AI-netwerk dat pixels van hogere kwaliteit genereert tussen gesamplede rays.

Hieronder de eerste games die DLSS 3.5 zullen ondersteunen:

Alan Wake 2 lanceert 27 oktober met DLSS 3.5, volledige ray tracing en Reflex

lanceert 27 oktober met DLSS 3.5, volledige ray tracing en Reflex Cyberpunk 2077 & Cyberpunk 2077: Phantom Liberty in september beschikbaar met DLSS 3.5, volledige ray tracing & Reflex

in september beschikbaar met DLSS 3.5, volledige ray tracing & Reflex Portal with RTX upgradet naar DLSS 3.5 dit najaar

upgradet naar DLSS 3.5 dit najaar DLSS 3.5 komt ook naar GeForce NOW wanneer Alan Wake 2 en Cyberpunk 2077: Phantom Liberty op hun releasedata in de cloud worden gelanceerd. Leden kunnen de DLSS 3.5-update voor Portal with RTX ook vanuit de cloud streamen.

Naast games verbetert DLSS 3.5 ook de beeldkwaliteit in realtime 3D-creatortoepassingen. Ray Reconstruction zal worden opgenomen in komende releases van D5 Render, Chaos Vantage en NVIDIA Omniverse.

Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project aangekondigd

Op Gamescom heeft NVIDIA tot slot Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project aangekondigd: de Half-Life 2 community is begonnen met de ontwikkeling van een RTX Remix remaster voor Half-Life 2 met behulp van een early access versie van RTX Remix's creator toolkit.



Met behulp van RTX Remix bouwen de modders materialen opnieuw op met Physically Based Rendering (PBR)-eigenschappen, voegen ze extra geometrische details toe via Valve's Hammer-editor en maken ze gebruik van NVIDIA-technologieën zoals volledige ray tracing, DLSS 3, Reflex en RTX IO om een fantastische ervaring te leveren voor GeForce RTX-gamers. Bekijk de aankondigingstrailer voor Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project.



De community is net begonnen met de ontwikkeling van Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project. Vier van de beste Half-Life 2 mod-teams hebben de handen ineengeslagen en willen de hele mod-community uitnodigen om mee te werken aan Half-Life 2 RTX. We moedigen mod-artiesten aan om zich aan te sluiten bij Orbifold Studios en mee te helpen aan deze ongelooflijke remaster.