MSI onthult MAG Codex 6 gaming desktop met Nvidia GeForce RTX 4070

MSI lanceert vandaag de MAG Codex 6 met 13e gen. Intel-processoren en NVIDIA® GeForce RTX™ 40 Series GPU. De MAG Codex 6 is de ultieme metgezel voor gamers en combineert prestaties en functionaliteit naadloos. Het slanke en robuuste ontwerp, geïnspireerd door moderne esthetiek, straalt een fascinerende look uit zonder afbreuk te doen aan het uiterlijk.

De MAG Codex 6 13th wordt aangedreven door de Intel® Core™ i7-processor en levert een opmerkelijke prestatieboost in vergelijking met zijn voorganger. In combinatie met de RTX™ 40 Series, met de nieuwste 4e gen. Tensor Cores, 3e gen. RT Cores en nieuwe Streaming Multiprocessors, zijn de framerates van games aanzienlijk verbeterd. Bovendien kunnen gamers kiezen uit verschillende grafische kaarten, waaronder de RTX™ 4070 of RTX™ 4060 Ti met 16GB VRAM. Daarnaast is de MAG Codex 6 uitgerust met geavanceerde transmissiespecificaties, zoals DDR5-geheugen en M.2 PCI-e SSD-sleuven, zodat gamers verzekerd zijn van het hoogste prestatieniveau.

Vernieuwde koeling

De MAG Codex 6 is uitgerust met de i7-13700 processor en RTX™ 4070 videokaart en heeft ook een geoptimaliseerde koeling. Dit ontwerp vermindert effectief de warmte die door de componenten wordt gegenereerd en zorgt voor uitstekende prestaties. Met voldoende luchtstroomruimte en een groot oppervlak luchtinlaat, maximaliseert het systeem thermische koeling, waardoor het gemakkelijk is om topprestaties te bereiken.

Eenvoudig te upgraden

MSI heeft altijd prioriteit gegeven aan de behoeften van gamers en de MAG Codex 6 is een voorbeeld daarvan. Hij voldoet niet alleen aan de huidige specificaties van gamers, maar biedt ook de flexibiliteit voor upgrades. Om ervoor te zorgen dat gamers constant topprestaties ervaren met de nieuwste technologieën, zijn de componenten in MSI gaming desktops zo ontworpen dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn. Of je nu opslagruimte wilt uitbreiden, je processor wilt upgraden of een nieuwe grafische kaart wilt installeren, het kan allemaal moeiteloos.

Transparant zijpaneel met aanpasbare verlichting

De MAG Codex 6 heeft een transparant zijpaneel, dat een kristalhelder zicht biedt op het krachtige interieur. Daarnaast tilt MSI Mystic Light software het geheel naar een hoger niveau, met meer dan 20 verlichtingsmodi die je set-up kunnen veranderen in een betoverend visueel spektakel. Van levendige kleurenschema's tot dynamische lichteffecten, elk moment van gamen wordt een onvergetelijk avontuur. Met deze functies kunnen gamers een meeslepende spelomgeving creëren die is afgestemd op hun voorkeuren.