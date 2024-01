MSI Claw is eerste gaming handheld met Intel Core Ultra-processor en Intel Arc graphics

MSI en Intel hebben op CES 2024 de handen in elkaar geslagen voor 's werelds eerste gaming handheld die wordt aangedreven door een Intel Core Ultra-chip. De handheld gaat door het leven als de MSI Claw.

De MSI Claw is de nieuwste toevoeging aan een groeiende concurrentie voor de Steam Deck, maar tot nu toe werden ze allemaal aangedreven door AMD APU's zoals de AMD Z1 en AMD Z1 Extreme. De MSI Claw wordt daarentegen aangedreven dooreen Intel Core Ultra 7 155H met geïntegreerde Intel Arc graphics, 16GB LPDDR5 RAM, NVMe SSD-opslag, Intel Killer WiFi 7 en Bluetooth 5.4. Het scherm is op zijn beurt een 7-inch, full HD touchscreen met 120Hz refresh rate, 100% sRGB kleurdekking en 500 nits helderheid.

Als eerste gaming handheld aangedreven door Intel's nieuwe Core Ultra-processor, is de MSI Claw een belangrijke mijlpaal voor Intel om zijn nieuwste architectuur te laten zien in een markt die een grote groei heeft doorgemaakt na het succes van de Steam Deck. De vraag is nu of de MSI Claw kan concurreren met de ASUS ROG Ally en Lenovo Legion Go, de twee andere concurrenten op basis van Windows 11.

Een belangrijke feature van de MSI Claw is Intel XeSS grafische upscaling. In tegenstelling tot de ROG Ally en Legion Go, die vertrouwen op software-algoritmes om een frame te renderen op een lagere dan native resolutie voordat het wordt uitgebreid naar de eigenlijke resolutie, zal de MSI Claw in staat zijn om speciale AI-hardware te gebruiken om de frames van een lagere resolutie beter te upscalen. Dit moet zowel zorgen voor een verbeterde beeldkwaliteit als framerate.

Naast de indrukwekkende interne specificaties is de nieuwe handheld ook uitgerust met een 53WHr-batterij, de grootste batterij in een gaming handheld tot nu toe. MSI belooft zelfs een 50% langere batterijduur dan andere handhelds, inclusief twee volledige uren batterij op volle kracht.

Op naar de top

De introductie van andere gaming handhelds na de Steam Deck opende een geheel nieuwe manier voor mensen om pc-games onderweg te spelen zonder laptop. Zelfs een lichte gaming laptop, zoals de nieuwe ASUS ROG Zephyrus G14, is groter en zwaarder dan een gaming handheld.

Het is begrijpelijk dat MSI met zijn eigen concurrerende handheld komt. Terwijl AMD's Z1 en Z1 Extreme chips nu redelijk ingeburgerd zijn als goede gaming processoren, kan hetzelfde nog niet gezegd worden van de Intel Core Ultra met geïntegreerde Arc graphics. Met 8 Xe-kernen heeft de geïntegreerde GPU in de Intel Core Ultra 7 155H hetzelfde aantal GPU-kernen als de Intel Arc A380, hoewel deze minder stroom zal vragen. We kunnen daarom niet dezelfde prestaties als op een desktop verwachten.

Zelfs met dat in gedachten heeft de Intel Arc GPU een aantal duidelijke voordelen. Met behoorlijk sterke dedicated ray tracing cores zullen games die ray tracing gebruiken er geweldig uitzien. De grootste troef zal echter de XeSS upscaling zijn. De hardware AI cores overtreffen gewoon elke software-oplossing die AMD zou kunnen implementeren met FSR, dus de MSI Claw is de eerste gaming handheld met hardware-aangedreven upscaling. Dat zal een cruciaal voordeel zijn voor de nieuwe handheld, zolang Intel zijn beloftes waar kan maken.

Dit is de eerste Intel Core Ultra processor in een gaming handheld. Ook al zou het geen probleem mogen zijn om de kracht van Arc graphics toe te passen in een gaming handheld (wat uiteindelijk gewoon een Windows 11-computer is), je kunt er niet omheen dat dit de eerste keer is dat Intel dit probeert. Het succes van MSI's handheld hangt nu grotendeels af van hoe goed Intel zijn processor heeft geoptimaliseerd voor deze vormfactor. Wij zijn alvast benieuwd naar zijn prestaties en je mag dan ook een review verwachten zodra we hem voor een langere periode kunnen proberen.