ASUS voegt OLED-scherm toe aan populaire ROG Zephyrus G14 gaming laptop

ASUS Republic of Gamers (ROG) heeft tijdens zijn For Those Who Dare: Transcendence-event op CES 2024 verschillende gaming laptops onthuld, waaronder nieuwe versies van de Zephyrus G14 en G16, en een upgrade voor de ROG Strix SCAR 18. Op het gebied van performance zijn er hoofdrollen weggelegd voor de AMD Ryzen 9 8000-serie, Intel Core Ultra 9/7 CPU’s en NVIDIA GeForce RTX 40-series Laptop GPU’s.

ASUS ROG Zephyrus G14 en G16 met OLED-schermen

De ROG Zephyrus G14 en G16 zijn al jaren populair vanwege hun uitstekende balans tussen prestaties en betaalbaarheid en dit jaar heeft Republic of Gamers deze modellen voorzien van een nieuw uiterlijk én een OLED-beeldscherm.

Dit type laptops van ROG werd bovendien gekenmerkt door de zogeheten AniMe Matrix: een grote hoeveelheid ledlampjes aan de bovenkant van de behuizing waarmee gebruikers hun eigen animaties en afbeeldingen konden projecteren voor een persoonlijke touch. Nu is er gekozen voor een subtielere strip met ledverlichting. Deze subtiliteit is ook het uitgangspunt geweest voor de rest van het ontwerp: van de strakke aluminium behuizing tot aan de vernieuwde kleur Platinum White, een kleurstelling die voor het eerst in een lange tijd weer beschikbaar zal zijn in de Benelux.

(Image credit: ASUS)

Het geheel blijft zowel lichtgewicht als duurzaam. De Zephyrus G14 is slechts 1,59 cm dun en weegt 1,5 kg, terwijl de Zephyrus G16 maar liefst 1,49 cm dun is en 1,85 kg weegt. De Zephyrus G14 heeft op zijn beurt een 3K/120Hz-paneel en de Zephyrus G16 een 2,5K/240Hz-scherm, beide met 16:10-beeldverhouding, VESA DisplayHDR True Black 500-certificering en een contrastverhouding van 1.000.000:1. Hi-Res Audio en Dolby Atmos-technologie verbeteren de audiokwaliteit.

De Zephyrus-serie is ontworpen voor gamers, creators en designers en die filosofie zijn we terug bij de processoren. De G14 is uitgerust met een AMD Ryzen 9 8940H-processor en de G16 met maximaal een Intel Core Ultra 9-processor. Beide laptops zijn uitgerust met NVIDIA GeForce RTX GPU's en beschikken over een verscheidenheid aan krachtige ROG Intelligent Cooling oplossingen voor optimale prestaties.

De ASUS ROG Zephyrus G14 met OLED-scherm heeft een adviesprijs vanaf 2.249 euro en de Zephyrus G16 met OLED-scherm een adviesprijs vanaf 2.599 euro. Lokale beschikbaarheid in de Benelux wordt later bekendgemaakt.