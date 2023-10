Google's Pixel 8 wordt binnenkort misschien de beste smartphone voor audioliefhebbers

De Pixel 8 heeft misschien de potentie om de beste smartphone te worden voor het luisteren naar muziek. Google heeft namelijk bevestigd dat de Pixel 8-serie ondersteuning krijgt voor lossless USB-audio.

Deze informatie komt vanuit David Burke, de VP van Engineering voor Android. Hij nam recentelijk deel aan een AMA-interview ('Ask Me Anything') op de Google-subreddit. In reactie op een vraag van een gebruiker zei hij dat ondersteuning voor het “bit-perfect audio”-format al is toegevoegd aan het besturingssysteem en dat er plannen zijn om het volledig te implementeren "in latere releases." De volgende stap is volgens Burke om third-party “apparaatfabrikanten en app-ontwikkelaars" ondersteuning voor lossless audio te laten toevoegen aan hun producten. Die app-ontwikkelaars zullen “de nieuwe API moeten adopteren" om deze technologie te laten werken met hun software.

We weten nog niet wanneer deze update zal worden uitgerold en of Google ook van plan is om dit uit te rollen naar oudere Pixel-toestellen. Voor nu zal het echter exclusief zijn voor de Pixel 8-serie.

Niet vergeten

Het is mooi om te zien dat lossless audio niet helemaal vergeten is. Deze technologie is momenteel aanwezig bij sommige streamingdiensten zoals Tidal, maar het zal binnenkort misschien een groter publiek bereiken als Spotify eindelijk zijn zogenaamde 'Supremium'-abonnement lanceert.

We moeten overigens wel vermelden dat deze feature al voor het eerst te zien was in de tweede Android 14-bèta uit mei 2023. In de originele post op de Android Developers Blog was te lezen dat deze ondersteuning "ervaringen van audiofiel-niveau via bedrade USB-headsets… zonder mixen” mogelijk zou maken. Ook zou er geen compressie worden toegepast voor het geluid via de headset wordt afgespeeld. Burke bevestigde in de AMA ook dat de audio geen last zal hebben van “verwerkingseffecten”.

We raden je zeer aan om zelf de AMA nog even te bekijken, want er is nog meer interessante informatie te vinden over aankomende veranderingen voor Android. Zo gaf Burke zelfs een update over de langverwachte Vind mijn apparaat-netwerkupgrade. Hij zei dat Google de gezamenlijke specificatie voor alerts voor ongewenste trackers (met Apple) bijna heeft afgerond en dat dit "tegen het einde van dit jaar" zal worden uitgerold naar Android-apparaten. Voor nu wacht Google nog op Apple om dezelfde veranderingen te implementeren in iOS, voordat het bedrijf hier zelf verder mee kan gaan.

Conclusie: De perfecte balans

Lossless audio op smartphones is eerlijk gezegd niet echt iets compleet nieuws. Het is namelijk al beschikbaar om sommige telefoons zoals bijvoorbeeld de Sony Xperia 1 IV. De aanwezigheid van lossless audio op de Pixel 8-serie is echter wel opmerkelijk, want de Pixel 8 is een relatief goedkope flagship. Apparaten zoals de Xperia 1 IV kosten meer dan 1.000 euro, terwijl de standaard Pixel 8 je "maar" 799 euro kost. Er zijn ook nog wel goedkopere modellen te vinden met ondersteuning voor lossless audio, maar die toestellen missen dan weer het grote aanbod aan exclusieve features die je nergens anders kan vinden dan op de Pixel 8-modellen, zoals de generatieve AI. Wij zijn dan ook van mening dat de Pixel 8 een erg goede balans weet te bieden tussen goede prestaties en prijs.

De toevoeging van lossless audio kan de manier waarop mensen naar muziek luisteren gaan veranderen wanneer het wordt geïntroduceerd aan mensen die er iet op zichzelf naar op zoek gaan. Sommige mensen zullen hierdoor voor het eerst kennismaken met audio van hogere kwaliteit en misschien vervolgens niet meer terug willen naar gecomprimeerde audio.

Ben je benieuwd naar wat lossless audio (hi-res audio) precies inhoudt? Zie dan ons artikel met alles dat je moet weten over de lossless audiocodec.