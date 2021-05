Amazon Prime Day 2021 Nederland en België: datum en wat we verwachten

Amazon Prime Day 2021 vindt officieel plaats in juni. Een recent bericht van Amazon bevestigt dat de startdatum iets eerder is dan we doorgaans gewend zijn van het bedrijf. Uiteraard gaat Amazon Prime Day 2021 een stuk eerder van start dan de 2020-versie, welke plaatsvond in oktober. In een 'normaal' jaar start het evenement altijd midden juli.

Nu we weten dat in juni het spektakel losbarst, betekent dit dat er nog maar een maand is om voor te kunnen bereiden. Vandaar dat we jou op weg helpen met de laatste weetjes en tips rondom Prime Day dit jaar.

Al onze verwachtingen over wat er mogelijk in de verkoop gaat tijdens Prime Day hebben we hieronder voor jou verzameld, alsook een overzicht met de beste aanbiedingen van vorig jaar.

In de Benelux was er vorig jaar een primeur te aanschouwen, aangezien Prime Day toen voor het eerst ook plaatsvond op de Nederlandse website van Amazon. Een lokale webshop komt met meer lokaal gerichte aanbiedingen, en dat is iets wat we altijd toejuichen.

Amazon Prime Day in België en Nederland: wat is het?

Amazon Prime Day is een waar koopjesfestijn op de webshop van Amazon. Aanvankelijk ging het steeds om een enkele dag, maar sinds 2019 doet Amazon er een extra dagje bij en kan je gedurende 48 uur genieten van hoge kortingen op alles wat je maar kan bedenken. Er kunnen namelijk kortingen verschijnen op elk product dat Amazon aanbiedt, zowel op producten van Amazon zelf als producten van externe retailers. Het kan gaan van elektronica - daar kijken wij vooral naar uit - tot gereedschap en keukengerei.

Die kortingen zijn vervolgens alleen voor shoppers die over een Amazon Prime-abonnement beschikken. Dit abonnement geeft je enkele logistieke voordelen, maar bijvoorbeeld ook toegang tot de streamingservices van Amazon. Als je nog geen abonnement zou hebben, is het zeker de moeite waard om alleen voor de Prime Day een Amazon Prime-abonnement af te sluiten voor 2,99 euro per maand. Je krijgt bij dat abonnement ook gratis Amazon Prime Video, een van de beste streamingdiensten in de Benelux.

Belangrijk: mensen die nog nooit een Prime-abonnement hebben afgesloten, kunnen gebruikmaken van de gratis proefperiode van 30 dagen. Ook met een proefabonnement kun je meegenieten van de voordelen die Prime biedt.

Extra belangrijk: Sinds vorig jaar kunnen we voor Amazon Prime Day-deals terecht op de Nederlandse én Duitse site van Amazon. Dat is dus twee keer zoveel kans op een goede deal! Je moet er in dit geval wel rekening mee houden dat de Prime-abonnementen regiogebonden zijn. Je Prime-abonnement op Amazon Nederland is dus niet geldig op Amazon Duitsland en omgekeerd. Om van alle kortingen te kunnen genieten, moet je dus voor beide regio's een Prime-abonnement afsluiten.

(Image credit: Amazon)

Wanneer vindt Amazon Prime Day 2021 plaats?

Amazon Prime Day 2021 gaat van start in het tweede kwartaal. Amazon CFO Brian Olsavsky heeft laten weten dat het kortingsfestijn twee dagen duurt en in juni begint. Dit nieuws komt nadat er geruchten rondgingen die al wezen op een relatief vroege startdatum, vermoedelijk medio of eind juni. Doorgaans vindt het festival namelijk plaats in juli.

Op dit moment is er officieel nog geen startdatum bekend. Amazon maakt er een gewoonte van om de dag voor aanvang pas te melden dat het evenement plaatsvindt.

Vorig jaar vond Amazon Prime Day 2020 plaats in oktober. Dat had natuurlijk alles te maken met de coronapandemie, waardoor eigenlijk geen enkel schema meer heilig was. Voor dit jaar lijkt het iets meer op business as usual, al blijven we het opmerkelijk vinden dat het evenement dit jaar nog iets eerder plaatsvindt dan normaal.

Hoe geniet ik in België en Nederland van de Amazon Prime Day kortingen?

Om mee te genieten van de kortingen moet je niets meer doen dan een Amazon Prime-abonnement hebben en weten waar (en wanneer) je overal op koopjesjacht kan gaan.

Wat betreft België is er geen .be-versie van de website, maar dat is gelukkig geen probleem, aangezien zowel de Duitse als Nederlandse Amazon-sites producten leveren naar België (en met een Prime-abonnement heb je meestal gratis verzending én levering de volgende werkdag).

Amazon Prime Day 2021 deals: verwachtingen

Vorig jaar zagen we tijdens Amazon Prime Day heel wat mooie deals voorbijkomen. Zowel nieuwe tech als oudere, betaalbare producten waren voor een bodemprijs te vinden in de webshop van de Amerikaanse gigant. Het is vrijwel gegarandeerd dat Amazon ook dit jaar veel van zijn smart home-producten in het voordeelzonnetje zet. Ook producten van Blink, Eufy en Ring verwachten we in de aanbieding, aangezien deze merken onder de portefeuille van Amazon vallen.

(Image credit: Amazon)

Heb je geen behoefte aan een goedkoop smart home-apparaat of een nieuwe deurbel? Wees dan niet getreurd. We verwachten diverse kortingen op producten van Apple, Nintendo Switch-consoles, laptops en 4K tv's.

Amazon komt doorgaans met mooie stuntprijzen voor (relatief) nieuwe Apple-technologie. Aangezien vorig jaar al vrij snel de M1 MacBooks mochten rekenen op korting, gaan we er stiekem vanuit dat Amazon wederom een deel van de prijs af weet te krijgen. Vorig jaar waren er ook enkele mooie acties rondom iPhones, met name voor de wat oudere modellen. Het zou ons niets verbazen als dat ook in 2021 weer het geval is.

Ook zagen we vorig jaar diverse kortingen op audioproducten en gaming apparatuur. Met de release van de PS5 en Xbox Series X verwachten we dat er een paar mooie deals komen op oudere consoles en bijbehorende games. Ten slotte zagen we heel veel kortingen op smartphones. Vooral Samsung- en OnePlus-smartphones gingen de deur uit voor stuntprijzen. Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe smartphone, dan raden we je aan om te wachten tot Amazon Prime Day plaatsvindt.

Amazon Prime Day 2021 tips

De beste Amazon Prime Day deals zijn doorgaans snel uitverkocht. Een goede voorbereiding is ook in dit geval vaak het halve werk. Wij hebben hieronder onze beste tips voor Amazon Prime Day genoteerd, zodat de beste deals jou niet door de vingers glippen.

1. Neem een proefabonnement op Amazon Prime

Ben je nog geen Prime-lid? Dan hebben we goed nieuws voor je. Je kunt een proefabonnement voor 30 dagen nemen. Voor niets. Er zitten geen haken of ogen aan de actie, zodat jij tijdens Prime Day 'gewoon' kunt meegenieten van de scherpe deals.

2. Weet wat je wilt gaan kopen, maar blijf flexibel

Het is verstandig om vooraf een goed idee te hebben van wat je precies wil halen tijdens Amazon Prime Day 2021. Zo kun je van tevoren al een beetje onderzoek doen naar de huidige prijzen, zodat je tijdens Prime Day zeker weet of de korting op een bepaald product nu echt iets voorstelt. Aan de andere kant raden we je aan om flexibel te blijven. Voorbeeld: als je op zoek bent naar een 4K tv, dan is het slim om vooraf een selectie te maken van welke tv's jou interessant lijken en welke functies het belangrijkst zijn. Blijkt nu tijdens Prime Day dat jouw tv's van het verlanglijstje niet in de aanbieding zijn, maar er wel alternatieve tv's staan met min of meer dezelfde features? Dan zou het stom zijn om deze opties niet op z'n minst te overwegen. Zo geniet je alsnog van de scherpe kortingen van Prime Day.

3. Wees er vroeg bij, maar wees niet bang om te blijven hangen

Op de eerste dag van Prime Day loont het zich om er vroeg bij te zijn. Dit geeft je een goed overzicht van alle deals. Aangezien veel van de top deals snel uitverkocht zullen zijn, voorkom je zo ook teleurstellingen. Als je er vroeg bij bent, wil dat echter niet zeggen dat je meteen klaar hoeft te zijn. Bij Amazon is het namelijk gebruikelijk dat er naderhand nog wat extra producten in de aanbieding komen.

4. Houd wat flexibiliteit in je budget

Het is nooit goed om overhaastig een product aan te schaffen, en al zeker niet als het een (te) duur product is. Het is goed om vooraf een limiet te bedenken, waar in uiterste gevallen nog iets mee te spelen valt. Een uiterste geval kan als volgt zijn: je bent op zoek naar een laptop met 256 GB opslaggeheugen. Tijdens Prime Day is er voor enkele tientjes meer echter ook een topmodel met 512 GB te verkrijgen. Dan is het veel verstandiger om iets meer uit te geven voor het model met twee keer zo veel geheugen, zonder dat je te veel over jouw limiet gaat.

5. Je bent niet gelimiteerd tot Amazon - dubbelcheck deals

Tijdens Amazon Prime Day zelf zien we steeds vaker dat concurrerende webshops ook met kortingen strooien. Het kan zich dus lonen om voor aanschaf van een Prime Day deal-product nog even een vergelijking te maken bij andere webshops.

Beste Amazon Prime Day deals van 2020

Vorig jaar waren er tal van mooie producten te verkrijgen voor een scherpe prijs via Amazon. We hebben hieronder een lijstje gemaakt van enkele van de beste deals van vorig jaar.

OnePlus 8 (256GB) voor €599,- i.p.v. €799,-

De OnePlus 8 was nog geen halfjaar oud toen Amazon het toestel aanbood voor een nog scherpere prijs dan voorheen.

OnePlus 8 Pro voor €749,- i.p.v. €899,-

De toen meest geavanceerde telg uit de OnePlus 8-familie werd ook voor een zeer scherpe prijs in de etalage gezet.

Acer Chromebook Spin 15 voor €301,99 i.p.v. €439

Deze Chromebook van Acer heeft een iets groter display dan de gemiddelde Chromebook, waardoor hij ideaal is voor mensen die graag iets meer scherm hebben om mee te werken. Door het draaibare scharnier kan je hem ook omvouwen tot een tablet.

Samsung Galaxy Tab S6 (10.5-inch) voor €588 i.p.v. €759,36

De Galaxy Tab S6 is een zeer krachtige Android-tablet met zeer snelle prestaties en een heel knap AMOLED-scherm. De tablet was meer dan 150 euro afgeprijsd tijdens Amazon Prime Day 2020.



Marshall Monitor koptelefoon voor €88,60 i.p.v. €163,16

Deze krachtige bluetooth koptelefoon van Marshall was vorig jaar voor een spotprijs aan te schaffen bij Amazon.

Razer Mamba Draadloze Gaming muis voor €49,99 i.p.v. €99,99

Deze krachtige gaming muis van Razer was tijdens Prime Day maar liefst 50 procent afgeprijsd.

Razer Hammerhead Wireless Earbuds voor €64,99 i.p.v. €119,99

Een goed setje oortjes kopen was bij Amazon vorig jaar vrij gemakkelijk. De Hammerheads van Razer zijn hier een goed voorbeeld van.