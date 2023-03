Sedie gaming vs sedie da ufficio

La scelta della sedia giusta è un modo importante per assicurarsi di essere comodi mentre si lavora o si gioca e di non farsi male mentre lo si fa. Sedersi con una postura corretta è fondamentale, ma non tutte le sedie sono uguali e alcune sono più adatte a farvi sedere correttamente di altre.

E alcune sono semplicemente più comode. O sono belle da vedere. È improbabile che si riesca a spuntare ogni casella anche con le migliori sedie gaming o le migliori sedie da ufficio, ma sapere quali caratteristiche tendono ad avere le sedie da ufficio e le sedie da gioco vi aiuterà a prendere una decisione.

Certo, avrete senz'altro sentito dire che "una sedia da gaming è una sedia da ufficio con colori sgargianti". Sicuramente ci sono tante situazioni in cui è proprio così, ma non sempre. Se siete alla ricerca della sedia giusta, allora i dettagli faranno la differenza.

Vi illustreremo le principali somiglianze (non ce ne sono molte) e differenze (ce ne sono di importanti) tra i due campi, in modo che possiate scegliere quello giusto per voi. Inizieremo da quello verso cui le persone tendono a gravitare per primo: il prezzo.

Sedie da gioco vs sedie da ufficio: Prezzo e disponibilità

(Image credit: Hof India)

Se state cercando la sedia più economica, è probabile che si tratti di una sedia da ufficio. Spesso sono costruite con un budget limitato, in modo che le aziende possano riempire le stanze senza spendere una fortuna. Sfortunatamente, questo significa che spesso non sono nemmeno molto buone.

Le sedie da ufficio economiche possono costare anche solo poche decine di euro, mentre una sedia gaming entry-level parte normalmente da circa 100 euro, ma entrambi i prezzi possono aumentare rapidamente.

Nella parte bassa di queste fasce di prezzo l'imbottitura è minima, se non addirittura inesistente, e le possibilità di regolazione della sedia sono ridotte al minimo. Ma se il vostro obiettivo è "basta che sia una sedia", allora tanto vale spendere poco e prendere una sedia da ufficio economica.

Poi, naturalmente, si possono spendere cifre anche molto alte per sedie da ufficio di fascia alta. Le migliori sedie da gioco tendono a collocarsi intorno al centinaio di euro.

Vincitore: Sedie da ufficio

Sedie da gioco e sedie da ufficio: Design

(Image credit: Shutterstock)

Si potrebbe pensare che il design di una sedia sia abbastanza definito e, in un certo senso, si ha ragione. Ovviamente è necessario un posto dove sedersi e uno schienale. Se siete fortunati, c'è anche un posto per le braccia.

Al giorno d'oggi quasi tutte le sedie sono dotate di braccioli, anche se in alcune sedie da ufficio di fascia di prezzo inferiore potrebbe mancare questo "lusso". Il punto di differenza tra una sedia da ufficio e una sedia da gioco è la configurazione generale.

La maggior parte delle sedie gaming sono generalmente più grandi delle loro controparti da ufficio. Sono costruite in modo da assomigliare ai sedili di un'auto sportiva, il che le rende più grandi, più curve e più arrotondate. Di solito sono più imbottite e spesso si trovano in una posizione più reclinata. Questo è un bene per il comfort iniziale, ma è terribile per l'ergonomia.

Le sedie da gioco, a causa del mercato di riferimento, sono poco attente alle linee dettate dalla moda, se così si può dire. Spesso, infatti, hanno colori sgargianti, per non dire "chiassosi". A volte hanno immagini che rimandano a film, videogames o altri elementi di cultura pop. Qualche volta hanno persino delle luci LED. È una vera e propria abbuffata di cliché videoludici.

Le sedie da ufficio, invece, sono normalmente costruite tenendo conto dell'ergonomia, e hanno un aspetto discreto. I colori più comuni sono nero e grigio, insieme all'occasionale marrone.

A meno che non paghiate molto di più, aspettatevi qualcosa che sembri molto più funzionale di una sedia da gioco. Non troverete cuscini colorati, ma probabilmente sarete in grado di sedervi con la giusta postura più facilmente e ci sono tonnellate di sedie ergonomiche tra cui scegliere.

Anche le sedie da gaming sanno essere ergonomiche, ma in linea di massima la "posizione del gamer" tende a essere quella con la schiena un po' troppo reclinata. Se siete giocatori abituali, dovreste fare molta attenzione a questo aspetto.

In definitiva, tutto dipende da ciò che cercate in termini di estetica e comfort. Se si è disposti a spendere, si possono trovare splendide sedie da ufficio e alcune sedie da gioco consentono di regolare quasi tutto per trovare la posizione giusta.

Vincitore: Pareggio

Sedie da gioco e sedie da ufficio: Prestazioni

(Image credit: AutoFull)

Indipendentemente dalla sedia che sceglierete, il suo scopo sarà quello di farvi sedere e di farvi svolgere un lavoro importante o di farvi giocare al meglio. Ma il diavolo si nasconde nei dettagli.

Come accennato in precedenza, le sedie da gioco spesso offrono più opzioni di posizionamento in termini di schienale, braccioli e altezza. I braccioli, in particolare, possono essere articolati in vari modi a seconda del modello scelto. Anche le sedie più economiche consentono di spostarli in avanti e indietro e in verticale per assicurarsi di essere seduti correttamente. Solo i modelli super economici (50 euro o meno) possono risultare carenti da questo punto di vista.

Le sedie gaming spesso permettono di muovere liberamente i braccioli, ma le sedie da ufficio spesso non lo fanno. Ciò significa che le prime possono talvolta offrire una maggiore flessibilità per le diverse corporature, ad esempio. Anche i sedili più ampi e il supporto lombare regolabile, come quello di Secretlab Titan, sono da tenere d'occhio.

Un vantaggio notevole delle sedie da ufficio è la già citata ergonomia. Sono costruite in modo da garantire che nessuna azienda che le utilizza si ritrovi a subire una causa legale, quindi quasi obbligano a sedersi in modo corretto. Se questo significhi anche che sarete seduti comodamente è un altro discorso, ma la vostra schiena potrebbe ringraziarvi a lungo termine.

Lo stesso vale per i fianchi: le sedie da ufficio di solito scendono nella parte anteriore per garantire che le ginocchia siano all'altezza giusta per evitare di affaticare i fianchi e la schiena. Anche in questo caso, all'inizio potrebbe non essere comodo, ma è il modo migliore di sedersi se non si vuole soffrire quando si cerca di rialzarsi. Inoltre, sarete più belli se lo farete da una sedia da gioco!

Vincitore: Pareggio

Sedie da gioco e sedie da ufficio: qual è la scelta giusta?

(Image credit: Shutterstock)

Se non fosse ancora evidente, non esiste la sedia giusta per tutti. La scelta di quella più adatta a voi dipenderà sicuramente da chi siete, dalla vostra corporatura, da quanto tempo starete seduti sulla sedia e altro ancora.

Dipende anche dall'estetica. Chi gioca in una stanza piena di LED e quant'altro potrebbe volere qualcosa di più a tema gamer, mentre chi lavora in un ufficio a casa con piante e opere d'arte perfettamente curate potrebbe scegliere qualcosa di completamente diverso. Se cercate lo stile, il Branch Verve è difficile da battere, ma lo pagherete sicuramente.

Se avete la possibilità di scegliere, provate le diverse sedie e vedete quale si adatta meglio a voi e alla vostra estetica. Questo potrebbe non essere facile in un mondo di ordini online, quindi controllate le politiche di reso nel caso in cui cambiaste idea.