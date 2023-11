I TV OLED LG 2024 avranno una nuova funzione tanto attesa per il gaming

A poche settimane dal CES 2024 iniziano a trapelare i dettagli di alcuni nuovi TV, tra cui la gamma di TV OLED 2024 di LG. Se il database FreeSync di AMD è accurato, sembra che possiamo aspettarci almeno un miglioramento per il gaming negli OLED di prossima generazione, che quasi certamente si chiameranno LG B4, LG C4 e LG G4.

Secondo il database, l'LG C4 e l'LG G4 supporteranno 144Hz VRR su HDMI. Si tratta di un aumento rispetto ai 120Hz dei modelli attuali. Non è rilevante per le console di gioco - la PS5 e la Xbox Series X non supportano 144Hz - ma è una buona notizia per chi gioca da PC con una delle migliori schede video 4K per trarne vantaggio. Inoltre, porterà i televisori LG alla parità con i televisori Samsung, che già supportano ampiamente la frequenza di aggiornamento di 144Hz.

Secondo FlatpanelsHD, il database di certificazione AMD è stato aggiornato con i dettagli della certificazione FreeSync Premium a settembre e ottobre per i modelli da 48, 55 e 77 pollici. Questi modelli sono attualmente elencati nel database con VRR da 40Hz a 120Hz per il B4, lo stesso per il TV LCD QNED85 e da 40Hz a 144Hz per i TV LG C4 e G4.

Le frequenze di aggiornamento più elevate sono solo una parte del quadro dei migliori TV OLED 2024 di LG. Secondo i media coreani, è in arrivo anche una nuova generazione dell'eccellente processore video e audio Alpha di LG, denominata Alpha 10 e dotata di una potente unità di elaborazione neurale.

Un grande dubbio è se la tecnologia MLA OLED attualmente utilizzata nell'LG G3 sarà ancora una volta riservata alla gamma G o se apparirà nell'LG C4. Scommetteremmo che sarà un'esclusiva del G4, ma viviamo nella speranza: il C4 avrà sicuramente bisogno di qualcosa che lo aiuti a battere il successore del Samsung S90C, il nostro TV dell'anno nella classifica dei migliori televisori.