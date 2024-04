I nuovi TV OLED sono più luminosi che mai: che ne sarà degli LCD?

Siamo solo a un paio di settimane dall'inizio della stagione hardware dei televisori 2024, ma si preannuncia già un anno di trasformazioni per l'un tempo umile gogglebox. Un anno in cui potremmo vedere il panorama dei migliori televisori, ormai consolidato, trasformato a tal punto da una battaglia per la luminosità che una tecnologia TV premium un tempo fondamentale potrebbe trovarsi a lottare per la sopravvivenza.

Mi sembra un discorso piuttosto apocalittico, mi rendo conto, in un momento in cui la maggior parte degli appassionati di AV (a parte qualche fan di mezza età dei televisori a tubo catodico, forse) direbbe che, per quanto riguarda la tecnologia televisiva, non siamo mai stati così bene. Le intense rivalità tra i maggiori produttori mondiali e, sempre più spesso, le tecnologie concorrenti hanno fatto progredire il mondo dei televisori negli ultimi 10 anni a un ritmo senza precedenti, lasciandoci l'imbarazzo della scelta come mai prima d'ora.

L'allegro luogo dell'eccellenza televisiva a cui siamo arrivati, tuttavia, è stato costruito attorno a principi chiave che sono rimasti più o meno costanti (ci sono sempre delle eccezioni, ovviamente) durante questo periodo accelerato di evoluzione dei TV. In particolare, i televisori OLED tendono a essere considerati l'opzione premium per gli appassionati di cinema che amano guardare la TV in stanze buie, mentre i televisori LCD sono apprezzati per la loro economicità nella fascia bassa del mercato e per la loro luminosità molto più elevata, adatta al salotto, nella fascia alta del mercato. È proprio il mercato degli LCD di fascia alta, però, che improvvisamente inizia a sentirsi schiacciato.

QD-OLED: un grande aumento di luminosità

L'esemplare A di questa ridisegnata battaglia per la supremazia dei televisori si presenta, ironia della sorte, sotto forma di TV OLED Samsung S95D. Ho avuto la fortuna di trascorrere qualche giorno in compagnia di questi modelli di punta della gamma di TV OLED Quantum Dot 2024 di Samsung, e sono ancora scosso da ciò che ho visto. In particolare, la luminosità più elevata che abbia mai visto da uno schermo OLED.

Le mie misurazioni hanno registrato un'emissione luminosa di oltre 2.100 nits su una piccola area di test del 2% di bianco sull'S95D e di quasi 1.800 nits su una finestra di test del 10%. Quest'ultima misura è aumentata di quasi 400 nits rispetto al precedente TV OLED QD di punta di Samsung, che a sua volta era a pari merito con la serie G3 di LG (una serie che ha introdotto una nuova tecnologia di array di micro lenti per focalizzare meglio la luce emessa dai pannelli OLED WRGB).

Non abbiamo ancora dati precisi su come potrebbe essere il nuovo LG G4 Micro Lens Array OLED, ma abbiamo visto abbastanza per sapere che sarà più luminoso del G3. Così come, quasi certamente, lo saranno altri televisori OLED di altri marchi che utilizzano tecnologie OLED Quantum Dot o micro lens array. Sono lontani i tempi in cui era entusiasmante se un TV OLED raggiungeva i 600 nits.

Tutto questo significa che all'improvviso c'è un esercito di TV OLED che sta iniziando a spingersi in un territorio di luminosità che un tempo era esclusivamente appannaggio dei TV LCD premium leggeri da salotto. Ho guardato il Samsung S95D in una stanza illuminata a giorno, e credetemi: rimane davvero molto piacevole da guardare. Soprattutto perché questa serie è anche dotata di un filtro antiriflesso molto efficace sulla parte anteriore dello schermo.

L'OLED colma il divario con l'LCD

La nuova luminosità dei TV OLED si unisce al loro leggendario design auto-emissivo che aumenta il contrasto, in cui ogni pixel dello schermo produce la propria luce, invece di dover condividere la retroilluminazione esterna tra molte migliaia di pixel, come accade con tutti i TV LCD.

Inoltre, i televisori OLED sono in grado di offrire angoli di visione più ampi e realistici rispetto ai televisori LCD. E mentre i TV LCD godevano (almeno sulla carta) di un vantaggio in termini di volume di colore basato sulla luminosità, l'approccio RGB puro dell'OLED Quantum Dot di Samsung e le prime impressioni di un sorprendente aumento della saturazione del colore ispirato all'elaborazione nella nuova serie G4 OLED di LG suggeriscono che anche il vantaggio del volume di colore degli LCD sta svanendo.

Sebbene la nuova generazione di OLED metta in crisi il tradizionale fascino dei TV LCD premium, non è ancora finita. Per esempio, vantano ancora l'immunità alla bruciatura dello schermo, un problema in cui l'esposizione prolungata a elementi statici dell'immagine può far sì che alcune aree degli elementi organici degli schermi OLED si sbiadiscano più rapidamente di quelle vicine, facendo sì che i loghi sullo schermo e simili lascino gradualmente un'immagine permanente di sé sullo schermo.

Anche in questo caso, però, i pannelli OLED più recenti sembrano aver iniziato ad affrontare seriamente la loro vecchia nemesi del burn-in: le segnalazioni di questo fenomeno sui TV OLED relativamente recenti sono diminuite quasi del tutto, nonostante i pannelli OLED siano diventati significativamente più luminosi.

I problemi degli LCD di fascia alta

Un altro punto a favore dei TV LCD di fascia alta è la loro potenziale uniformità di luminosità. Sebbene i TV OLED siano in grado di ottenere una luminosità straordinaria su una certa area dello schermo, sono ancora molto lontani dagli LCD di qualità superiore con immagini che riempiono l'intero schermo di luminosità.

Persino il "cannone della luce" Samsung S95D QD OLED può raggiungere solo circa 330 nits di luminosità con un test HDR a tutto schermo bianco, mentre l'ultimo TV LCD di punta di Samsung, il QE75QN900D, può ottenere quasi il doppio della luminanza (639 nits) nelle stesse condizioni. Quindi, almeno in teoria, i TV LCD di fascia alta hanno maggiori possibilità di offrire un'esperienza HDR luminosa più uniforme.

Anche in questo caso, però, c'è un problema. I televisori LCD di fascia alta (che oggi utilizzano inevitabilmente sistemi di local dimming) hanno problemi di coerenza. Questo problema può manifestarsi sotto forma di blooming, in cui la luce estranea fuoriesce intorno agli oggetti luminosi quando questi appaiono su uno sfondo scuro, oppure può manifestarsi con l'oscuramento di piccoli oggetti luminosi in evidenza, in quanto il televisore cerca di evitare il blooming della retroilluminazione.

Tutti i principali marchi di LCD stanno lavorando per risolvere questi problemi, in particolare Sony, che ha presentato una nuova tecnologia di retroilluminazione LCD al CES di quest'anno. Ma nessun televisore di consumo è ancora riuscito a risolvere completamente il problema.

L'importanza degli schermi LCD

Questo lascia che il tentativo di tenere testa agli OLED con la loro luminosità sia forse la migliore o, almeno, la più ovvia speranza per i TV LCD di fascia alta di mantenere la propria rilevanza. Samsung sembra averlo capito, come ci si poteva aspettare da un marchio che ha in gamma TV LCD e OLED di fascia alta dal prezzo simile.

Come abbiamo scoperto in un recente hands on, il QN90D di Samsung raggiunge i 2000 nits con una finestra HDR al 10%, mentre i modelli QN900D 8K di Samsung arrivano a più di 2400 nits (un grande miglioramento rispetto ai loro predecessori, che sono rimasti intrappolati nel dramma del 2023, quando sono state introdotte le inaspettatamente dure norme UE sul consumo energetico dei TV).

TCL ha lanciato un TV LCD con 5000 nits di luminosità da abbinare a 5000 zone di regolazione locale, mentre Hisense ha dato sfogo ai nits al CES 2024 con uno schermo da 110 pollici in grado di fornire 10.000 nits.

Anche Sony sembra comprendere l'esigenza di velocità di luminosità con i suoi TV LCD, non solo perché è lì che si trova la differenza con gli OLED, ma anche per la convinzione filosofica di lunga data che la luminosità è fondamentalmente importante per offrire video ad alta gamma dinamica in modo convincente. I primi TV 8K di Sony hanno raggiunto i 4.000 nit già nel 2019 e nessuno ha dimenticato il rendering a 10.000 nit di Gran Turismo® su un prototipo di display LCD 8K allo stand di Sony al CES 2018.

Inoltre, come accennato in precedenza, al CES del 2024 Sony ha anche mostrato un nuovo design di retroilluminazione LCD ultra brillante con un controllo della luce e un'efficienza energetica molto maggiori, che sembra essere una potenziale risposta dei consumatori al nuovo monitor per mastering BVM-HX3110 da 4000 nit che la divisione professionale di Sony ha lanciato alla fine del 2023.

Un futuro più luminoso per gli LCD?

Tutti questi grandi numeri sembrano piuttosto promettenti per un LCD di qualità superiore, a dire il vero. Personalmente, amo la luminosità elevata anche per la visione HDR, per quanto possa valere. Ma se l'accenno al nuovo monitor mastering ad alta luminosità di Sony lascia presagire un futuro luminoso, splendente e in grado di abbattere gli OLED, ci porta anche a un ultimo grande problema: attualmente i creativi non sembrano accettare il tipo di luminosità che i sostenitori degli LCD premium dovranno inseguire per mantenere il "gap" degli OLED.

Negli ultimi tempi ho incontrato alcuni coloristi professionisti che sembrano tutti più che soddisfatti di lavorare entro i limiti dei 1000 nit (a parte forse una breve fioritura della luce solare qui o là). In questo caso, tutti quei nits di luminosità in più che i TV LCD di fascia alta stanno inseguendo potrebbero non avere molto valore nel mondo reale.

Ovviamente Sony spera che il suo nuovo monitor di masterizzazione possa iniziare a modificare il rapporto dei registi con la luminosità. Soprattutto quando nel mondo consumer ci sono TV LCD di qualità superiore in grado di gestire tutti quei nits. Lo spero anch'io, a dire il vero.

Ma fino a quando ciò non avverrà - e nella migliore delle ipotesi prevedo che si tratterà di un processo piuttosto lungo - i televisori LCD di qualità superiore sembrano dover lavorare più duramente di quanto non abbiano mai fatto prima per tenere testa alla sfida degli OLED che stanno iniziando a parcheggiare aggressivamente i loro carri armati sul prato degli LCD di qualità superiore basato sulla luminosità.