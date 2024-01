Ecovacs espande la sua gamma con nuovi prodotti smart per la casa

Al CES 2024 Ecovacs dimostra il suo impegno verso le soluzioni di pulizia robotizzate per tutta la casa, annunciando una serie di nuovi prodotti che vedono il marchio espandersi al di fuori della sua zona di comfort basata sull'aspirapolvere.

Oltre al nuovo Deebot X2 Combo, che aggiunge la funzionalità di aspirapolvere portatile all'attuale aspirapolvere robot Deebot X2 Omni e alla stazione base, Ecovacs ha introdotto una serie di nuovi dispositivi per la pulizia domestica automatizzata, tra cui il Winbot W2 Omni di nuova generazione e un nuovissimo robot tagliaerba, il Goat GX-600.

Con questi nuovi prodotti, Ecovacs sembra posizionarsi come un ecosistema intelligente per tutta la casa, eliminando il fastidio di alcune delle faccende più frequenti e necessarie.

Qualcosa di nuovo, ma non solo

Ecovacs ha annunciato il suo aspirapolvere robot Deebot X2 Omni nel settembre 2023. Il dispositivo presenta un nuovo profilo quadrato progettato per migliorare la precisione della pulizia degli angoli e dei bordi, con un look più snello e sofisticato rispetto a molti robot aspirapolvere, dotato di una stazione di pulizia a svuotamento automatico più compatta rispetto ai precedenti modelli della gamma Ecovacs. È inoltre dotato della funzione di controllo vocale Yiko 2.0 e del supporto per Alexa, Google Assistant e Siri Shortcuts.

Con Deebot X2 Combo, il top di gamma 2023 di Ecovacs riceve un importante aggiornamento sotto forma di un aspirapolvere portatile che si collega alla stazione base a svuotamento automatico di Deebot X2 Omni, creando un sistema di aspirazione per tutta la casa che, secondo Ecovacs, è il primo nel suo genere.

(Image credit: Ecovacs)

Un altro volto familiare sarà il Winbot W2 Omni di Ecovacs, il modello di nuova generazione del primo lavavetri robotico di Ecovacs, il Winbot X, che ha debuttato per la prima volta al CES del 2018. Grazie a un'intelligenza e a capacità di navigazione superiori e a un nuovo hardware, il Winbot W2 Omni offre una pulizia approfondita con rilevamento degli ostacoli.

Con il suo getto grandangolare a tre ugelli, il W2 Omni offre una copertura migliore, mentre quattro nuove modalità di pulizia consentono di personalizzare la pulizia. Il suo sistema di arrampicata utilizza pedane di guida a tre punti antiscivolo e antipolvere, oltre alla compensazione della forza di gravità: un vero e proprio prodotto del futuro. Inoltre, è compatibile con diversi tipi di finestre, da quelle a tutta altezza a quelle inclinate e agli specchi.

Winbot W2 Omni è dotato anche di una stazione base multifunzionale, con batteria incorporata, fune composita con avvolgimento automatico del filo e meccanismi di protezione dalle cadute. Grazie al design ottimizzato del condotto dell'aria e al rivestimento in cotone fonoassorbente, Ecovacs sostiene che la base offre una pulizia più silenziosa.

(Image credit: Ecovacs)

Sebbene Ecovacs sia nota soprattutto per i suoi aspirapolvere robot e lavavetri, non è la prima volta che il marchio si estende a nuovi tipi di prodotti al CES. Nel 2015, ad esempio, Ecovacs ha debuttato (e vinto un CES Innovation Award) Raybot, un pulitore automatizzato per pannelli solari, e ha anche presentato Benebot, un assistente per la spesa. Con la serie di annunci di quest'anno, tuttavia, Ecovacs si concentra sull'eliminazione del fastidio delle faccende domestiche.

A tal fine, il GOAT GX-600, il suo primo tosaerba robotizzato, offre un taglio e una pulizia del prato completamente automatizzati con una manutenzione minima. Non è necessario stabilire confini o creare ostacoli fisici; grazie all'intelligenza di bordo e alla navigazione per evitare gli ostacoli, il GX-600 è in grado di identificare computazionalmente le aree erbose e non erbose. Ecovacs sostiene che bastano due giorni per imparare la disposizione del prato e, grazie all'AIVI 3D obstacle avoidance, è anche molto più sicuro per gli animali e per evitare oggetti potenzialmente dannosi.

Oltre a questi prodotti di punta, Ecovacs esporrà al CES 2024 una serie di altri dispositivi, tra cui il robot purificatore d'aria Airbot Z2.