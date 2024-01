Nuovi TV LG OLED, ecco cosa cambia con la Dolby Vision Filmmaker Mode

Quando abbiamo assistito alla presentazione dell'LG G3 all'inizio del 2023 già si parlava di una modalità Dolby Vision Filmmaker in fase di rifinitura. Oggi, a distanza di un anno, sappiamo che la funzione verrà implementata sui nuovi OLED di LG in arrivo nel 2024.

LG ha infatti rivelato che i suoi nuovi TV OLED in arrivo nel 2024 saranno i primi a essere dotati di una modalità Dolby Vision Filmmaker Mode, recentemente finalizzata dalla UHD Alliance, un gruppo industriale composto da membri dell'elettronica di consumo e della comunità produttiva di Hollywood.

Se non conoscete l'originale Filmmaker Mode, si tratta di una preimpostazione d'immagine standardizzata per i televisori, sviluppata dalla UHD Alliance in risposta ai registi insoddisfatti del modo in cui i loro film apparivano sulla maggior parte dei televisori, con colori imprecisi e un eccessivo "smoothing" del movimento. Martin Scorcese, Denis Villenueve e Tom Cruise sono solo alcuni dei sostenitori della modalità Filmmaker, che si può trovare nei migliori televisori di marchi come LG, Samsung, Panasonic, Philips, Hisense e Vizio.

Quando è attiva, la modalità Filmmaker abbassa i livelli di luminosità per ridurre la perdita di dettagli nelle immagini, oltre a impostare una temperatura del colore "calda" che consente ai colori di riflettere più accuratamente la visione cinematografica. Inoltre, disattiva il motion smoothing e riduce gli effetti di miglioramento dell'immagine utilizzati per rendere artificialmente più nitide le immagini.

(Image credit: Future)

Modalità Filmmaker Dolby Vision: il mondo visto in HDR

Sebbene la modalità Filmmaker abbia contribuito a sensibilizzare gli appassionati di home theater sulla qualità dell'immagine del televisore, ha ancora una limitazione piuttosto grave: non può essere utilizzata per guardare film con Dolby Vision HDR. Quando il televisore rileva un film o uno spettacolo televisivo con Dolby Vision HDR, la modalità Filmmaker passa automaticamente a una modalità immagine Dolby Vision con preselezioni Scura o Normale (o una preselezione IQ che si regola automaticamente in base alle condizioni di illuminazione della stanza).

Il problema principale consiste nel fatto cche quando il televisore effettua questo passaggio le preimpostazioni Dolby Vision Normal e IQ attivano il motion smoothing, rendendo di fatto vani gli sforzi effettuati dalla modalità Filmmaker. Gli spettatori possono accedere alle impostazioni dell'immagine del televisore e trovare un'opzione per disattivare il motion smoothing, ma questo passaggio non è scontato come si potrebbe pensare e ha poco senso dover rimaneggiare le impostazioni ogni volta che si attiva la modalità.

Con l'arrivo della modalità Dolby Vision Filmmaker sui futuri OLED di LG, lo spettatore che guarda un film in Dolby Vision su piattaforme che supportano il Dolby Vision HDR come Netflix, Max e Disney Plus, potrà godere della migliore immagine possibile senza dover personalizzare le impostazioni o disabilitare la modalità motion smoothing. La soluzione sarà presumibilmente plug-and-play, con i vantaggi della modalità Filmmaker che si estenderanno ai film e agli spettacoli televisivi in alta definizione normale e a quelli con Dolby Vision HDR.

Non vediamo l'ora di provare la modalità Dolby Vision Filmmaker sui TV OLED 2024 di LG quando arriveranno per raccontarvi come va.