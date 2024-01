Dove vedere tutti i film candidati agli Oscar 2024 in streaming

Da pochi giorni sono state rese note le nomination per gli Oscar 2024. In testa troviamo Oppenheimer con 13 candidature, a seguire Povere creature! con 11 candidature e Killers of the Flower Moon con 10 candidature.

Quasi tutto è pronto per la cerimonia del 10 marzo, e tanti di noi vogliono vedere più film possibili tra quelli candidati. Alcuni di questi sono usciti al cinema nei mesi scorsi, altri arriveranno nelle prossime settimane, e una selezione dei principali candidati agli Oscar è già disponibile sulle migliori piattaforme streaming.

Di seguito vi indichiamo dove vedere in streaming i film candidati agli Oscar 2024, oltre ad avanzare alcune ipotesi sulle prossime uscite dei film non ancora disponibili sulle principali piattaforme.

Oscar streaming: dove vederli

Oppenheimer

(Image credit: Universal Pictures)

Oppenheimer in streaming è disponibile a noleggio su Amazon Prime Video, Apple TV Plus e Google Film.

Povere creature!

(Image credit: Element Pictures)

Povere creature! in streaming non è ancora disponibile su nessuna piattaforma, in quanto è arrivato nei cinema italiani il 25 gennaio. In futuro si prevede un debutto su Disney Plus.

Killers of the Flower Moon

(Image credit: Apple TV Plus)

Killers of the Flower Moon, l'ultimo capolavoro di Scorsese, è disponibile in streaming gratis su Amazon Prime Video per chiunque sia abbonato.

Barbie

(Image credit: Warner Bros. / Max)

Il grande successo di Greta Gerwig è disponibile in streaming per gli abbonati a Sky. Altrimenti si può noleggiare su Google Film, Apple TV Plus, Prime Video e TIM Vision.

Maestro

(Image credit: Netflix)

Maestro, il film di (e con) Bradley Cooper è distribuito da Netflix e già disponibile per la visione sull'omonima piattaforma streaming.

La società della neve

(Image credit: Netflix)

Il film che racconta le vicende del disastro aereo del 1972 sulle Ande è disponibile in streaming su Netflix.

Altri film