Nintendo Switch 2: secondo Furukawa, chiamarla così è riduttivo

Nintendo ha suggerito che la sua console di prossima generazione sarà un'evoluzione di Nintendo Switch.

Il 7 maggio, il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha condiviso un messaggio sui social media in concomitanza con i recenti risultati finanziari della società e ha confermato che l'azienda "farà un annuncio sul successore di Nintendo Switch entro l'anno fiscale", che dovrebbe arrivare prima di aprile 2025.

L'analista del settore David Gibson riferisce inoltre che, durante la telefonata sui risultati finanziari, alla domanda se il Nintendo Switch 2 fosse nuovo, Furukawa ha risposto: "Il prossimo modello di Switch è il modo appropriato per descriverlo".

Si tratta di un'espressione interessante, che sembra suggerire che lo Switch 2 non sarà un dispositivo completamente nuovo, ma sarà invece una continuazione - o un'evoluzione - del design originale.

Furakawa ha anche confermato nel post sui social media che Nintendo terrà un Nintendo Direct a giugno "per quanto riguarda la linea di software di Nintendo Switch per la seconda metà del 2024", ma chiede ai giocatori di essere consapevoli che non ci sarà alcun riferimento alla console next-gen nella presentazione.

Le voci sullo Switch 2 circolano da un po' di tempo, e i rapporti più recenti suggeriscono che la console avrà prestazioni migliori quando è agganciata al dock, ma avrà un "clock follemente basso" in modalità portatile per migliorare la durata della batteria.

La conferma dell'arrivo di un annuncio prima dell'aprile 2025 è in linea con le precedenti notizie secondo cui Nintendo aveva internamente ritardato il lancio della console da quest'anno all'inizio del 2025.

Abbiamo anche appreso che un dirigente di Nintendo ha lasciato intendere che Switch 2 sarà dotata di retrocompatibilità, il che consentirebbe agli utenti di giocare ai loro attuali giochi Switch sul dispositivo di nuova generazione, e che la console portatile sarà più grande del suo predecessore e dotata di controller Joy-Con magnetici.