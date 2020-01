Il Sony Xperia 5 è simile all'Xperia 1, anche nei difetti; lo schermo è poco luminoso e il sensore di impronte digitali inaffidabile. Tuttavia, le dimensioni ridotte comportano alcuni vantaggi, come una maggiore durata della batteria e un’impugnatura ad una mano più comoda, che rendono l'Xperia 5 preferibile sotto molti aspetti.

Il Sony Xperia 5 annuncia il ritorno della famosa gamma di smartphone compatti di Sony: è una versione ridotta di Xperia 1 (2019) con specifiche, fotocamere e design simili, ma dimensioni minori.

I modelli Sony Xperia sono progettati per guardare film e programmi TV nonché per giocare e, a tal fine, Xperia 5 vanta uno schermo 21:9, altoparlanti potenti e un SoC premium, proprio come Xperia 1; le dimensioni dello schermo sono minori, ma il resto è pressoché identico.

Lo schermo più piccolo ha peggiorato l’esperienza multimediale? Sony ha dovuto fare sacrifici per rendere l'Xperia 5 potente ma compatto, o è valido quanto il fratello maggiore? Scopriamolo.

Disponibilità e prezzo

Al momento della stesura di questa recensione, Sony Xperia 5 è disponibile per circa 600 euro ( Amazon ). I rivali tuttavia sono molto competitivi; Huawei P30 Pro ( Amazon ) vanta la migliore fotocamera del settore mentre OnePlus 7 Pro ( Amazon ) è dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Design

Il Sony Xperia 5 ha una forte somiglianza con i recenti smartphone Sony; è un dispositivo relativamente lungo e sottile con angoli netti. L'Xperia 5 è più piccolo rispetto agli altri modelli Xperia Sony, e ha molto in comune con i popolari modelli Xperia Compact.

Le sue dimensioni sono 158 x 68 x 8,2 mm, il che vi dà un'idea di quanto sia sottile, e pesa 164 g. Si usa facilmente con una mano, a differenza di molti altri smartphone odierni.

Nella parte inferiore del dispositivo è presente una porta USB-C, sul bordo destro si trovano il pulsante del volume, lo scanner per le impronte digitali, il pulsante di accensione e un pulsante dedicato per la fotocamera.

Lo slot per la scheda SIM si trova sul lato sinistro, ma è così piccolo che a malapena lo noterete; si può aprire con una mano ma questo causerà il riavvio automatico del dispositivo. Questo slot può ospitare anche una scheda microSD da 512 GB.

La scocca posteriore di Xperia 5 ospita le tre fotocamere in uno dei blocchi più spessi che abbiamo mai visto su un telefono. L'array è posizionato sul lato sinistro della parte posteriore, a differenza dell'Xperia 1 in cui le fotocamere sono centrali e, a parte le dimensioni, questo è l'unico modo per distinguerli.

I tasti sono facilmente accessibili, non è necessario cercarli con gli occhi; detto questo, analizzeremo il sensore per le impronte e il tasto per la fotocamera nella sezione Interfaccia ed esperienza utente, e Fotocamera, rispettivamente.

Il dispositivo è costruito su un telaio in alluminio, con Corning Gorilla Glass sulla parte anteriore e posteriore. Sembra robusto: lo abbiamo colpito (accidentalmente) e non ha mostrato nemmeno un graffio. eravamo piuttosto diffidenti a danneggiare il telefono a causa del corpo lungo e sottile, sebbene sembri più resistente di Xperia 1.

Xperia 5 è disponibile nelle finiture nero o blu. Mancano i colori viola, bianco e grigio di Xperia 1, il che è un peccato dato che erano tutte opzioni piuttosto eleganti.

Nel complesso, il design di Sony Xperia 5 è datato: non c'è niente di sbagliato in questo, ma non regge il confronto con i prodotti più recenti di Huawei, Samsung e Oppo; nel complesso, il design è da “marchio economico”.

Display

Lo schermo di Sony Xperia 5 è lungo e sottile, le proporzioni sono 21:9. Questa scelta è iniziata con Sony Xperia 10, e ora non è più una novità.

Il formato migliora la visione dei film: approfondiremo questo aspetto nella nostra sezione Video, musica e giochi. L’assenza di notch o fori migliora la fruizione di contenuti multimediali ma la cornice superiore è relativamente spessa: ospita la fotocamera frontale e l'altoparlante superiore.

Per uso generale, tuttavia, il display 21:9 è fastidioso; sebbene sia utile per le funzioni a doppio schermo, spesso le opzioni nella parte superiore delle app possono essere difficili da raggiungere.

Xperia 5 vanta un display OLED da 6,1 pollici, con una risoluzione di 1080 x 2520 pixel. È uno schermo scadente? Beh, non è perfetto, ma il vero problema è la luminosità massima è sorprendentemente bassa.

Confrontando Xperia 5 con altri dispositivi, risulta chiaramente più scuro e quando si usa il dispositivo all'esterno di giorno, si hanno problemi.

In generale, il display è accettabile, ma Sony deve decisamente aumentare la luminosità massima dei suoi futuri smartphone; infatti abbiamo riscontrato questo problema anche con altri dispositivi dell'azienda.