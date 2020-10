Recensione Oppo A5 2020

Oppo A5 2020 è uno smartphone interessante se giudicato in base al suo prezzo: per pochi soldi, ottenete un dispositivo capace di competere nella maggior parte dei settori

Oppo A5 2020 è uno degli ultimi smartphone a inserirsi nel mercato di fascia bassa e dimostra che l’azienda può continuare a realizzare dispositivi interessanti in questo segmento di mercato.

Oppo A5 2020 è molto simile all’A9 2020, dal momento che la differenza principale si trova nel comparto fotografico. Quest’ultimo dispone di una configurazione posteriore superiore e costa un po' di più rispetto al fratello minore, ma se volete spendere il meno possibile, l'A5 è sicuramente un modello da tenere in considerazione.

Oppo A5 2020 può essere acquistato online a circa 150 euro. Non è molto per uno smartphone e tutti i dettagli riportati in questa recensione devono essere valutati tenendo in considerazione il suo prezzo.

La fascia bassa degli smartphone è molto competitiva, dal momento che ci sono produttori come Motorola, Honor, Realme e altri, ma Oppo A5 2020 riesce comunque a mettersi in mostra.

Design

Ampio display

Progettato con gusto

Non impermeabile

Oppo A5 2020 non è uno smartphone di fascia alta al livello estetico e lo stesso vale anche quando lo si tiene in mano. Tuttavia, A5 2020 sembra più costoso di quanto non sia in realtà: è sicuramente rivestito in plastica, ma è ben rifinito.

A5 2020 è disponibile in bianco e nero e l’azienda include una protezione in plastica per lo schermo e una custodia in silicone, quindi non dovrete necessariamente acquistare una custodia separata se desiderate proteggere il vostro smartphone.

A5 2020 non è uno smartphone compatto, dal momento che adotta un display da 6,5 ​​pollici ed è spesso 9,1 mm, ma si riesce a usarlo con una mano (se avete mani grandi e dita abili). Uno schermo così grande è utile per visualizzare due app contemporaneamente, ma diventa scomodo inserirlo in una piccola tasca.

Immagine 1 di 2 (Image credit: Future) Immagine 2 di 2 (Image credit: Future)

Oppo ha messo il pulsante di accensione a destra, mentre i controlli del volume sono a sinistra. Il jack per le cuffie (sì, è presente) si trova nella parte inferiore insieme alla griglia per l’altoparlante. Per fortuna, Oppo ha implementato la porta USB-C, a differenza di alcuni modelli della stessa fascia di prezzo che utilizzano ancora la micro USB.

Lo scanner di impronte digitali si trova sul retro. Lo smartphone non resiste alla polvere e non è impermeabile, ma certe caratteristiche non si possono chiedere a questo prezzo, quindi assicuratevi di non farlo cadere nella vasca da bagno o lasciarlo fuori durante una tempesta di sabbia.

Il design di Oppo A5 2020 non farà gridare al miracolo, ma abbiamo visto di peggio nel mercato Android, quindi non possiamo criticare troppo l’azienda sotto questo aspetto.

(Image credit: Future)

Schermo

Schermo da 6,5 ​​pollici, 720 x 1.600

Risoluzione bassa

Display luminoso e vivace

A5 2020 ha uno schermo da ben 6,5 pollici, ma la risoluzione è solo 720x1600 (che equivalgono a 270 pixel per pollice), quindi non si tratta di un display ad alta risoluzione estremamente nitido e dettagliato.

Tuttavia, il testo e le icone rimangono leggibili e nitidi e la qualità sembra ancora accettabile. Le specifiche del display sono quelle che potrebbero sembrare preoccupanti sulla carta, ma nella pratica non fanno una grande differenza.

La differenza tra questo e un Super AMOLED di fascia alta di Samsung sarà evidente, ovviamente, ma non bisogna dimenticare il prezzo. Detto ciò, il display di Oppo A5 2020 non ci ha delusi.

(Image credit: Future)

È presente un notch a goccia nella parte superiore dello schermo, mentre il bordo inferiore è un po’ grande, ma le cornici laterali sono belle e strette. Questo consente al display di esprimersi al meglio e lo abbiamo trovato luminoso e vivace durante l’uso.

A5 2020 offre la possibilità di scegliere la modalità a schermo intero, che consente di nascondere la tacca (con una barra nera), oltre alla funzione per cambiare la temperatura del colore dello schermo da freddo a caldo.

La temperatura di colore predefinita va bene, anche se abbiamo preferito regolarla un po’ più fredda. Anche la luminosità automatica sembra funzionare bene e rileva in maniera accettabile le diverse illuminazioni ambientali, ma è comunque possibile ignorarla e decidere di regolare la luminosità dello schermo manualmente.

La tendenza a implementare schermi sempre più grandi continua in tutto il settore e quello di Oppo A5 2020 è uno dei display più grandi al momento disponibili sul mercato.

Se desiderate uno smartphone economico dotato di un grande display, Oppo A5 2020 è sicuramente adatto e non pensiamo che rimarrete delusi dalla sua qualità.