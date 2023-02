Oppo A78 5G: la velocità di ricarica è sorprendente

Un nuovo modello di smartphone Oppo è appena arrivato in Italia: si tratta di Oppo A78 5G e sono molte le peculiarità di questo dispositivo che potrebbero fare la gioia degli acquirenti. Innanzitutto, Oppo si è presa cura dell’autonomia inserendo una batteria da 5,000 mAh, unita alla ricarica SUPERVOOC da 30W che sarà in grado di raggiungere il 100% in 67 minuti.

Il design risulta essere piuttosto sobrio ed elegante: il set di fotocamere posteriori è circondato da una leggera decorazione ad anelli e il motivo iridescente della cover dona un minimo di lucidità senza attirare troppo l’attenzione. Infine, Oppo Glow assicura la protezione contro le impronte.

Oppo A78 5G: fotocamere e display

Oppo A78 5G offre un sensore principale da 50 MP e un obiettivo per gli autoritratti da 2MP; oltre ad una selfie camera da 8 MP. Le funzioni legate alla fotografia migliorano significativamente la qualità degli scatti, in particolare la 108 MP Ultra-Clear Image, che usa una serie di algoritmi per incrementare la risoluzione delle immagini a 108 MP, garantendo un elevato livello di chiarezza. Non mancano nemmeno alcune funzioni di processamento delle immagini avanzate, come AI Portrait Retouching, AI Scene Enhancement e la Ultra Night Mode.

Il display è da 6,56 pollici con una frequenza di aggiornamento elevata di 90 Hz, ottima per guardare video e giocare. Infine, il sistema All-Day AI Eye Comfort preserva la salute e il comfort della vista grazie a una protezione costante.

(Image credit: Oppo)

Oppo A78 5G: software e specifiche

Oppo A78 5G è dotato di un processore Octa-Core Mediatek Dimensity 700 e la RAM è espandibile fino a 8 GB. In caso si avesse il bisogno di un maggiore spazio di archiviazione, lo smartphone può supportare una scheda SD fino a 1 TB.

Il sistema operativo è Color OS13, più efficiente e sicuro. Tra le numerose funzioni, FlexDrop agevola il multitasking e Three-Finger Translate con Google Lens supporta le operazioni di traduzione. Per quanto riguarda la privacy, Photo Information Protection consente agli utenti di cancellare rapidamente i metadati di foto e video per evitare che vengano accidentalmente divulgati.

Oppo A 78 5G: prezzo e disponibilità