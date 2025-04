OPPO presenta A5 Pro 5G e 4G: resistenza certificata e funzionalità AI per un utilizzo all’aperto

OPPO ha annunciato i nuovi A5 Pro 5G e A5 Pro 4G, dispositivi pensati per garantire prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Presentati il 17 aprile a Milano, integrano certificazioni IP69/68/66 e Military-Grade Shock Resistance, funzionalità AI avanzate, una batteria da 5.800 mAh e un design sottile, rendendoli adatti a utilizzi outdoor, gaming e attività professionali.

La combinazione tra resistenza strutturale e ottimizzazioni software mostra un’attenzione crescente verso l’uso dello smartphone in contesti che esulano dall’ordinario. OPPO propone una soluzione a problemi pratici come l’uso sotto la pioggia, l’instabilità del segnale o il rischio di cadute accidentali. In questo segmento, dove durabilità e connettività sono spesso sacrificati in favore del design, A5 Pro 5G e 4G cercano di offrire un equilibrio concreto.

Entrambi i modelli includono il sistema AI LinkBoost per migliorare la stabilità del segnale e la funzione BeaconLink per le chiamate Bluetooth in assenza di rete. Il supporto dual SIM è affiancato, nel modello 5G, dalla compatibilità con eSIM. La modalità Outdoor assegna risorse prioritarie alle app di lavoro, semplificando l’uso con i guanti e prolungando il tempo di inattività dello schermo.

In termini di resistenza, i dispositivi si distinguono per la certificazione IP69, che garantisce protezione anche da spruzzi ad alta temperatura e pressione. La scocca è sigillata con doppi strati di adesivo e silicone, mentre vetro rinforzato e imbottiture interne proteggono componenti sensibili come fotocamera e batteria. Il tutto ha superato 14 test ambientali standardizzati.

Le performance sono gestite dal MediaTek Dimensity 6300 (5G) e dal Qualcomm Snapdragon 6s Gen (4G), con 8 GB di RAM espandibile e 256 GB di memoria interna. Il sistema operativo ColorOS 15, con Trinity Engine, assicura fluidità prolungata per almeno quattro anni, certificata dai test interni.

La parte gaming è potenziata da AI GameBoost, un sistema di raffreddamento VC con gel termico e grafite, oltre a uno schermo Ultra Bright da 1.000 nits e altoparlanti stereo con modalità volume amplificato fino al 300%. La ricarica SUPERVOOC da 45W consente di raggiungere il 30% in meno di 20 minuti.

Sul fronte fotografico, i dispositivi introducono Livephoto e una serie di funzionalità AI, come Rimuovi Riflessi, Aumenta Nitidezza, Erasing 2.0, oltre a una modalità subacquea per catturare immagini anche in immersione. Il comparto è composto da una fotocamera principale da 50 MP, una per ritratti da 2 MP e una frontale da 8 MP.

I nuovi modelli sono già disponibili rispettivamente a 279,99€ (5G) e 229,99€ (4G). Fino al 17 maggio 2025, su OPPO Store, sarà possibile acquistarli in bundle con cover, caricatore e OPPO Care Plus, con prezzi promozionali di 280,99€ e 230,99€.